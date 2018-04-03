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ARM hakimiyetine karşı RISC-V ortaklığı

Bugüne kadar mobil yonga dünyasında tartışmasız tek hakim olan ARM’a karşı küçük kıpırdanmalar başladı. Açık kaynak sistemler ARM’ın lisans tekelini kırmayı hedefliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM hakimiyetine karşı RISC-V ortaklığı

Bugün ARM mimarisi mobil cihazlardan giyilebilir cihazlara, ağ ekipmanlarına, otomotiv sektörüne ve Nesnelerin İnternetine kadar hemen her alanda vazgeçilmez hale gelmiş durumda. Ne var ki teknoloji devleri farklı arayışlar içerisinde.

Sektörden gelen bilgilere göre Nvidia, Google, Qualcomm, Samsung ve Tesla gibi 80 civarında teknoloji devi RISC-V mimarisini kullanmak için çalışmalar yapıyor. Peki bu RISC-V mimarisi nedir?

RISC-V nedir?

Bilindiği gibi ARM, MIPS benzeri mimariler asıl olarak RISC mimarisini temel alıyor. Azaltılmış Komut Seti İşleme olarak tanımlayabileceğimiz RISC, daha basit komut setleri barındırıyor. Masaüstü işlemciler tarafında ise Kompleks Komut Seti İşleme yani CISC karşımıza çıkıyor.

CISC mimarisi çok sayıda komut barındırır, daha çok adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerinde işlem yapan komutlara sahiptir ve bu nedenle güçlü işlemcilerin olmasını gerektirir. RISC ise az sayıda komut barındırır, az sayıda adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerine işlem yapan komutlara sahip değildir ve bu nedenle ortaya çıkan işlemciler de nispeten güçsüzdür.

Bugüne kadar ARM firması gibi RISC mimarisini iyi kullanabilen kimse olmadığı için rakip de olamadı. Komut seti mimarileri genelde patentlerle sıkı sıkıya korunduğu için araştırmacılar, herkesin kullanabileceği açık kaynak bir mimari geliştirme kararı aldı. 2010 yılında Berkeley Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen açık kaynak RISC-V mimarisi bir oluşum haline geldi ve teknoloji devlerinin dikkatini çekti.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Araştırmacılar RISC-V tabanlı 6 açık kaynak işlemci geliştirmiş durumda. Bunlardan bir tanesi 64-bitlik Rocket ve 5 tanesi de 32-bitlik Sodor işlemcisi. Bunlardan sadece bir RISC-V işlemcisi ticari hayata atılmış durumda. Diğer bir tanesi de ışık araştırmalarında kullanılıyor.

2015 yılında Google, HP, Oracle, Lattice gibi firmalar oluşumu destekleme kararı almıştı. Şimdi bu sayı 80’e çıktı ve RISC-V mimarisi geliştiren girişimler de yatırım almaya başladı. Bunlardan birisi olan SiFive adlı girişim 50 milyon dolar yatırım aldı ve müşterilerin isteğine göre RISC-V işlemci tasarımları yapabiliyor. Ayrıca özel amaçlar için bir uygulama mağazası da hizmete sokacak.

Elbette kısa sürede ARM'ı tahtından edecek bir mimari söz konusu değil. Teknoloji devleri daha çok otomotiv sektörüne yönelik olarak mimariden faydalanmayı düşünüyor. Yine de önümüzdeki yıllarda mobil dünyada da RISC-V işlemciler görebiliriz.

 

http://hexus.net/business/news/components/116831-tech-titans-hope-save-money-using-risc-v-rather-arm/ Yorum Yaz
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TheLazRov 1 yıl en beğenilen
Aselsanda bu sistem üye (https://riscv.org/membership/2099/aselsan/ buradan bakabilrisin.) Hatta bunda bir kaç ay önce aselsan işlemci üretcek diye haber görmüştüm.Böyle konsorsiyum katılmamız iyi bence böylelikle devlet ve ordu içerisinde kuracağımız sistemler aselsan'ın üretiği işlemcileri kulanabiliriz.
Aselsanda bu sistem üye (https://riscv.org/membership/2099/aselsan/ buradan bakabilrisin.) Hatta bunda bir kaç ay önce aselsan işlemci üretcek diye haber görmüş...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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FatihAsl 1 hf.
huawei nin başına gelenler risc-v nin önemini bir kez daha gözler önüne serdi
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Grand_Alexander 1 yıl
ARM yada bir başka tekelciliğe hayır ama öte yandan ARM'ı ARM yapan özel işlere özel işlemciler geliştirmesi değil belli başlı yapılarının birden fazla alanda iş görmesi... Cortex mimarisine sahip bir işlemciyi aldığınızda uydu'dan otomatik kapı'ya kadar herşey yapabiliyorsunuz bu esnekliği tahtından etmek kolay olmayacaktır...
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Tensi 1 yıl
Ingilizler'in ARM'in Japon Softbank'a satilmasina neden izin verdigi belli. Bir kac yil sonra elimizde patlayacak demisler.
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TheLazRov 1 yıl en beğenilen
Aselsanda bu sistem üye (https://riscv.org/membership/2099/aselsan/ buradan bakabilrisin.) Hatta bunda bir kaç ay önce aselsan işlemci üretcek diye haber görmüştüm.Böyle konsorsiyum katılmamız iyi bence böylelikle devlet ve ordu içerisinde kuracağımız sistemler aselsan'ın üretiği işlemcileri kulanabiliriz.
1 Yanıt Yanıtla +13
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FatihAsl 1 yıl TheLazRov
TheLazRov
Aselsanda bu sistem üye (https://riscv.org/membership/2099/aselsan/ buradan bakabilrisin.) Hatta bunda bir kaç ay önce aselsan işlemci üretcek diye haber görmüştüm.Böyle konsorsiyum katılmamız iyi bence böylelikle devlet ve ordu içerisinde kuracağımız sistemler aselsan'ın üretiği işlemcileri kulanabiliriz.

Haberden den çok yaptığınız bu yorumda ki bilgiye sevindim. bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
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zolzauza 1 yıl
Tekele hayır :)
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