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Qualcomm, ARM alternatiflerine yatırımı arttırıyor

Bugün ARM mimarisinin hâkim olduğu RISC dediğimiz düşük profildeki yonga sektöründe alternatif arayışları artıyor. Qualcomm bu anlamda önemli bir yatırım yaptı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün mobil işlemci dediğimiz zaman Japon Softbank iştiraki ARM piyasanın tek hâkimi durumunda. Tüm tasarımcılar ARM firmasından lisanslama yaparak kendi işlemcilerini ortaya koyuyor. Bununla birlikte bir alternatif arayışı da var. Berkeley Üniversitesi’nin RISC-V mimarisi bunlardan birisi.

RISC-V nedir?

Bilindiği gibi ARM, MIPS benzeri mimariler asıl olarak RISC mimarisini temel alıyor. Azaltılmış Komut Seti İşleme olarak tanımlayabileceğimiz RISC, daha basit komut setleri barındırıyor. Masaüstü işlemciler tarafında ise Kompleks Komut Seti İşleme yani CISC karşımıza çıkıyor.

CISC mimarisi çok sayıda komut barındırır, daha çok adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerinde işlem yapan komutlara sahiptir ve bu nedenle güçlü işlemcilerin olmasını gerektirir. RISC ise az sayıda komut barındırır, az sayıda adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerine işlem yapan komutlara sahip değildir ve bu nedenle ortaya çıkan işlemciler de nispeten güçsüzdür.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce RTX kartları güncelleniyor"

Bugüne kadar ARM firması gibi RISC mimarisini iyi kullanabilen kimse olmadığı için rakip de olamadı. Komut seti mimarileri genelde patentlerle sıkı sıkıya korunduğu için araştırmacılar, herkesin kullanabileceği açık kaynak bir mimari geliştirme kararı aldı. 2010 yılında Berkeley Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen açık kaynak RISC-V mimarisi bir oluşum haline geldi ve teknoloji devlerinin dikkatini çekti.

2015 yılında Google, HP, Oracle, Qualcomm, Lattice gibi firmalar oluşumu destekleme kararı almıştı. Şimdi bu sayı 80’e çıktı ve RISC-V mimarisi geliştiren girişimler de yatırım almaya başladı. Bunlardan birisi olan SiFive adlı girişim 50 milyon dolar yatırım aldı ve müşterilerin isteğine göre RISC-V işlemci tasarımları yapabiliyor. Ayrıca özel amaçlar için bir uygulama mağazası da hizmete sokacak.

Qualcomm, ARM alternatiflerine yatırımı arttırıyor
 

SiFive öne çıkıyor

SiFive geçtiğimiz hafta Qualcomm’un lideri olduğu bir yatırım grubundan 65 milyon dolar daha yatırım aldı ve toplam yatırım değerini 150 milyon dolara yükseltti. RISC-V üzerinde çalışan girişimler arasında en fazla dikkat çekeni diyebiliriz.

RISC-V elbette ARM’ı tehdit edebilecek seviyede değil. Henüz akıllı telefon ve tabletlerin yükünü kaldırabilecek seviyeye gelemedi ancak Nesnelerin İnterneti sektöründe parlaması bekleniyor. Örneğin Mi Band 4 modelinde Çinli bir girişimin RISC-V tabanlı işlemcisi yer alacak. Qualcomm’un da bu alana ağırlık vereceği ifade ediliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/06/09/qualcomm-backs-sifive-open-source-alternative-to-arm/ Yorum Yaz
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ERIKCI 1 hf. en beğenilen
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DH Misafiri 6 gün
power pc risc işlemcidir, lütfen yanlış bilgi vermeyin
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SEO-Uzmanı 1 hf.
latinceden öğrenilen kelimeler !
"MİLLİ" !
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SEO-Uzmanı 1 hf.
yarın bir gün gelişmiş bir uzaylı ırkı dünyaya gelse
insanlardan oluşan bir bilim ve barış heyeti arasında geçebilecek diyalog şu şekilde olacaktır !
uzaylılar siz nasıl böyle bir teknolojiye ulaşabildiniz !
uzaylıların insanlara vereceği tek cevap sizin şu patent saçmalığı ile nasıl gerilediğinizin açık cevabıdır.
doğrusal işlemci mimarisi sadece belli işleri yapmaya odaklı !
bu saçmalık anca hesap makinesinde işe yarar !
bilgi işleme noktasında insan beyni bile en kısa yollardan alternatifler üretme üzerine bir sinir bağı oluşturduğu düşünülürse şu an bizim kullandığımız işlemci mimarisinin bir çöp olduğu açıkca ortada!
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interwap 1 hf.
Aselsan'ın "yerli ve milli" işlemcisi esasen RISC-V.
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FatihAsl 1 hf. interwap
Bu iyi birşey. çok kafaya takma, milli alfabemizde aslında latin alfabesi
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DH Misafiri 1 hf.
Power PC'de ne kullanılıyordu peki CISC mi RISC mi
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Tolgá 1 hf. DH Misafiri
RISC miş.
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ERIKCI 1 hf. en beğenilen
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Marquis-de-Sade` 1 hf. ERIKCI
Daha dün izlemiştim Ayhan abinin bu videosunu, iyi denk geldi.
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FatihAsl 1 hf.
Ok yaydan çıktı, yatırımlar katlanarak artacak
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