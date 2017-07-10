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MIT araştırmacılarının geliştirdiği yeni çip ümit vadediyor

Araştırmacılar işlem birimi ve depolama yongasını bir araya getirmeyi başardı. Bu sayede daha yüksek performanslı bilgisayarların önü açılabilecek. Detaylar haberimizde:
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde kullandığımız cihazlardaki yongalar oldukça güçlü bir seviyedeler. Yer yer yongaların iletişim yollarındaki bant genişliği kısıtlamasına bağlı performansları kısıtlanabiliyor. MIT araştırmacıları da tam bu soruna yönelik bir çalışma yapmışlar.

Çalışma sonucunda üretilen prototipte işlem birimi ve hafıza yongalarını bir araya getirilmiş. Bunu normal silikon çözümlerle yapmanın sıcaklıklar dolayısıyla mümkün olmadığını belirten bilim adamları çareyi yongada Karbon’a yer vermekte bulmuş.

Düşük sıcaklıklarda üretim

 
Çözüm temel olarak 2 boyutlu nanosilindir grafen levhalar ve RRAM denilen özel bir RAM yongası kullanıyor. Karbon kullanılması sayesinde iki çipin bir araya getirilmesi esnasında oluşabilecek yüksek sıcaklıklar engellenmiş. Böylelikle daha düşük sıcaklıklarda yongaların zarar görmeden imalatı mümkün olmuş.
MIT araştırmacılarının geliştirdiği yeni çip ümit vadediyor

Bu sayede ileride yongalar arasındaki veri yollarına dayalı bant genişliğine dayalı darboğazlar aşılabileceğe benziyor. Gelişmenin bir diğer yüz gülümseten yanı ise performansa dayalı gelişmelerin yanı sıra kullanılan RRAM’in klasik DRAM’e kıyasla daha yoğun ve daha enerji verimli olması. Böylece kullandığımız cihazların performansı artarken enerji tüketimi de düşebilir.
 
Ayrıca uzmanların belirttiğine göre henüz prototip aşamasında olan çip şu ana kadarki en kompleks yapıdaki nano elektronik sistem. Son olarak DARPA ve NSF tarafından finanse edilen çalışmanın gerçek hayatta ne zaman karşımıza çıkacağına dair henüz bir bilgi mevcut değil.
 
 

http://news.mit.edu/2017/new-3-d-chip-combines-computing-and-data-storage-0705 Yorum Yaz
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sealofsuneng 1 yıl
Nano karbon tüpler yeni yeni revaçtalar. Fakat tüketici elektroniğinde kullanmak için oldukça pahalılar şu an için. Yapay zeka ağlarının gelişmesiyle üretiminde kolaylık sağlanması durumunda maliyetler ciddi manada düşeceğini düşünüyorum. 2 boyutlu oldukları için oldukça komplike bir üretim algoritması gerekiyor. Ülkemizde Gebze Teknik Üniversitesi'de bu konu hakkında çalışmalar yapılmaktadır.
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DH Misafiri 1 yıl
ordu suyunu çıkarır daha iyisini yapar sonra son kullanıcıya gelir.
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St Batuhan 1 yıl
İyi güzel de hbm ile fark oluşturan noktalara değinilseydi. Tam olarak anlayamadım zira bunun über süper farkını.
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mementopolis 1 yıl
2030 da görürsünüz :D .. Hangi teknoloji bulundugunda cabucak cikiyor ki ?
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