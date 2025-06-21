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    Ham petrolü ayrıştırmak için devrimsel bir yöntem geliştirildi

    MIT kimya mühendisleri ham petrol konusunda potansiyel olarak çığır açan bir buluşa imza attı. Yeni ayrıştırma yöntemi sayesinde yüzde 90 daha az karbon kirliliği yaşanacak.

    Ham petrolü ayrıştırmak için devrimsel bir yöntem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    MIT’den (Massachusetts Institute of Technology) kimya mühendisleri, ham petrolü bileşenlerine ayırmada köklü bir değişiklik yaratabilecek bir teknoloji geliştirdi. Yeni yöntem, geleneksel ısıtma sürecine alternatif sunarak karbon salımını yüzde 90 oranında azaltma potansiyeli taşıyor.

    Kaynatmak yerine süzmek

    Geleneksel rafineri süreçlerinde ham petrol, yüksek sıcaklıklarda kaynatılarak benzin, dizel ve ısıtma yağı gibi ürünlere ayrılıyor. Ancak bu işlem, küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 1’ini ve fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon salımının yüzde 6’sını oluşturuyor.

    MIT'den kimya mühendisliği doçenti ve çalışmanın baş yazarı Zachary P. Smith, ham petrolü kaynatmak yerine bileşenleri şekil ve boyuta göre ayırmayı öneriyor. Araştırma ekibi, ham petrolü tıpkı bir elek gibi ayıran özel bir polimer zar (membran) geliştirdi. Bu yöntem, su arıtımında kullanılan ve 1970’lerden bu yana yaygın olan ters ozmoz membran teknolojisinden ilham alıyor. Ancak daha önce yapılan denemelerde, zarın şişmesi nedeniyle başarılı bir ayrıştırma sağlanamamıştı.

    Ham petrolü ayrıştırmak için devrimsel bir yöntem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    MIT ekibi bu sorunu, membranın kimyasal yapısında değişikliğe giderek çözdü. Amid bağlarını imid bağlarıyla değiştirerek filmi daha hidrofobik hale getiren araştırmacılar, böylece hidrokarbonların membran üzerinden etkili şekilde geçebilmesini sağladı. İşin pozitif bir yanı da benzer bir yöntemin zaten su arıtımında oturmuş olması. Bu da mevcut üretim hatlarında bu teknolojinin kolayca uygulanabileceğini gösteriyor.

    Teknolojinin en dikkat çeken yönlerinden biri de organik sistemlerde geniş bir uygulama alanı sunması. Farklı zarlar kullanılarak çok daha karmaşık kimyasal karışımlar bile ayrıştırılabilir. Bu da kimya endüstrisi için verimlilikte çarpıcı artışlar anlamına geliyor. Öte yandan uzmanlar, iklim krizine çözüm için esas yolun fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjiye geçmek olduğunu hatırlatıyor. Ancak bu tür teknolojiler, mevcut enerji altyapısı içinde daha çevreci üretim yolları sunarak geçiş sürecini hızlandırabilir.

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