MIT, fazla elektrik akımı çeken ev aletlerini tespit edebilen sensör geliştirdi

Her ay elektrik şirketinden ne kadar elektrik kullandığımızı ve ne kadar ödememiz gerektiğini gösteren elektrik faturası alıyoruz. Elektrik kullanımı ve elektrik birim fiyatları artıkça haliyle çok enerji harcayan cihazları tespit ederek daha az kullanmak veya daha tasarruflusuyla değiştirmek zorunlu hale geliyor. Ama maalesef ki elektrik faturasından evdeki hangi cihazın ne kadar elektrik çektiğini anlamamız mümkün değil.

Tabi bu durum çok yakında tarih olabilir. ABD Donanması ve MIT (Massachusetts Institute of Technology) işbirliğiyle bu soruna çözüm getiren, ucuz, taşınabilir bir sensör ağı geliştirildi. Sistem 5 adet posta pulu büyüklüğünde sensörden oluşuyor. Bu sensörler eve gelen güç kablolarının yakınlarına konuluyor veya yapıştırılıyor. Böylece sensörler, evdeki elektrikli cihazların ayrı ayrı güç kullanımlarını ölçerek, bir uygulamaya gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor.

Aslında piyasada halihazırda elektrik kullanımını ölçen sistemler var ancak bu sistemlerin sorunu masraflı olması. Örneğin, bu sistemleri kullanmak için bir elektrikçi tutarak duvarlarınızın kablo geçen kısımlarını kırdırmanız ve bu kablolara özel ekipmanlar bağlatmanız gerekiyor. Haberimize konu olan bu özel ölçüm ağındaki sensörler ise basitçe yapıştırmayla bile yerleştirilebiliyor. Bu sensör ağı sayesinde aynı zamanda cihazın bakım veya değişim gerektirip gerektirmediğini de anlayabiliyorsunuz.

Bu sistemin biz son kullanıcılara faydası elektrik faturalarını düşürmek için yol göstermek olsa da daha önemli amaçlara da hizmet edebiliyor. Örneğin bir askeri üsteki enerji ve yakıt tüketimi ayarlanarak üssün daha uzun süre çalışması sağlanabilir. Hatta projeyi geliştiren ekip bu sistemi su içinde kullanmayı (örneğin gemiler için) bile deniyor.

https://www.engadget.com/2016/11/28/mits-sensor-network-tracks-your-power-hungry-appliances/?ncid=txtlnkusaolp00000595