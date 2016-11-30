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MIT, fazla elektrik akımı çeken ev aletlerini tespit edebilen sensör geliştirdi

Her geçen gün elektrik kullanan ev eşyaları artıyor. Sık sık elektrik fiyatları da artıyor. Bunun sonucunda çok elektrik kullanan cihazlara dikkat etmemiz gerekiyor. MIT'nin çözümü haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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MIT, fazla elektrik akımı çeken ev aletlerini tespit edebilen sensör geliştirdi
Her ay elektrik şirketinden ne kadar elektrik kullandığımızı ve ne kadar ödememiz gerektiğini gösteren elektrik faturası alıyoruz. Elektrik kullanımı ve elektrik birim fiyatları artıkça haliyle çok enerji harcayan cihazları tespit ederek daha az kullanmak veya daha tasarruflusuyla değiştirmek zorunlu hale geliyor. Ama maalesef ki elektrik faturasından evdeki hangi cihazın ne kadar elektrik çektiğini anlamamız mümkün değil.
Tabi bu durum çok yakında tarih olabilir. ABD Donanması ve MIT (Massachusetts Institute of Technology) işbirliğiyle bu soruna çözüm getiren, ucuz, taşınabilir bir sensör ağı geliştirildi. Sistem 5 adet posta pulu büyüklüğünde sensörden oluşuyor. Bu sensörler eve gelen güç kablolarının yakınlarına konuluyor veya yapıştırılıyor. Böylece sensörler, evdeki elektrikli cihazların ayrı ayrı güç kullanımlarını ölçerek, bir uygulamaya gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor.
Aslında piyasada halihazırda elektrik kullanımını ölçen sistemler var ancak bu sistemlerin sorunu masraflı olması. Örneğin, bu sistemleri kullanmak için bir elektrikçi tutarak duvarlarınızın kablo geçen kısımlarını kırdırmanız ve bu kablolara özel ekipmanlar bağlatmanız gerekiyor. Haberimize konu olan bu özel ölçüm ağındaki sensörler ise basitçe yapıştırmayla bile yerleştirilebiliyor. Bu sensör ağı sayesinde aynı zamanda cihazın bakım veya değişim gerektirip gerektirmediğini de anlayabiliyorsunuz.
Bu sistemin biz son kullanıcılara faydası elektrik faturalarını düşürmek için yol göstermek olsa da daha önemli amaçlara da hizmet edebiliyor. Örneğin bir askeri üsteki enerji ve yakıt tüketimi ayarlanarak üssün daha uzun süre çalışması sağlanabilir. Hatta projeyi geliştiren ekip bu sistemi su içinde kullanmayı (örneğin gemiler için) bile deniyor.

https://www.engadget.com/2016/11/28/mits-sensor-network-tracks-your-power-hungry-appliances/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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ezimuse 3 yıl en beğenilen
banggood.com/...
Şunu evdeki sigorta panosuna elektrikçiye bağlattırın toplamda yada tek tek cihazları açarak ne kadar tükettiğini görün. tr.aliexpress.com/...
Bnunlada prizdekinin ne kadar çektiğini görebilirsiniz :) Boşuna beklemeyin bu teknolojiyi.
banggood.com/...Şunu evdeki sigorta panosuna elektrikçiye bağlattırın toplamda yada tek tek cihazları açarak ne kadar tükettiğini görün.tr....
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ali2255 3 yıl
Sıradan bir Wattmetre değil bu.
news.mit.edu/...
Bağlı cihazın türünü bile anlayabiliyormuş :)
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Mephalay 3 yıl
Prize baglanan enerji olcerler de bu isi gorurler. Bende 2 tane var, 2 bilgisayarin girisine bagladim anlik kac watt enerji cektigini olcebiliyorum bilgisayarlarimin.
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tahir40 3 yıl
Bize hangi aletin çok elektrik tükettiğini değil, kaçak kullananı gösterecek teknolojiler lazım. Doğuda beleş diye karyolayı reistans olarak kullanıp ahır ısıtan hırsızlar var. İşin kötüsü bu hırsızların sayısı malum bölgede kullandığı elektriğin parasını ödeyenden fazla...
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kartal172 3 yıl
Elektrik fiyatlarını nasıl düşürürüz diye vatandaşını düşünen yok zaten.
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Survival 3 yıl
Milli istihbarat teskilati diye okudum dedim ne alaka
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serafon 3 yıl
flux-gate teknolojisine sahip sensörler çok hassas akım ölçebiliyorlar. Burada teknolojik bir şey yok. Almışlar bu sensörleri bir devre yapmışlar ki zaten bilinen ve yapılan bir şey bu!
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ezimuse 3 yıl en beğenilen
banggood.com/...
Şunu evdeki sigorta panosuna elektrikçiye bağlattırın toplamda yada tek tek cihazları açarak ne kadar tükettiğini görün. tr.aliexpress.com/...
Bnunlada prizdekinin ne kadar çektiğini görebilirsiniz :) Boşuna beklemeyin bu teknolojiyi.
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CoreXXX 3 yıl
bu işi en basite indirmiş kolay ve küçük bir cihaz.
aslında bu çıkmadan çncede duvarı kırmadan hassas bir pens ampermetre ile cihazın bağlı olduğu kabloya tutarak kaç amper çekdiğini ölçebiliriz zaten. ancak amper değeri olarak veriyor bunu biraz elektrik bilgisi olan herkes bi kaç hesap işi ile watt olarak çevirir.ayrıca hassas bir pens ampermetre 200 lira en az. 30 liralık çin işi cihazlar ölçmüyor.ayrıca direk watt olarak ölçen cihazlarda var ama pahalı tabi
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kaazto28 3 yıl CoreXXX
CoreXXX
bu işi en basite indirmiş kolay ve küçük bir cihaz.
aslında bu çıkmadan çncede duvarı kırmadan hassas bir pens ampermetre ile cihazın bağlı olduğu kabloya tutarak kaç amper çekdiğini ölçebiliriz zaten. ancak amper değeri olarak veriyor bunu biraz elektrik bilgisi olan herkes bi kaç hesap işi ile watt olarak çevirir.ayrıca hassas bir pens ampermetre 200 lira en az. 30 liralık çin işi cihazlar ölçmüyor.ayrıca direk watt olarak ölçen cihazlarda var ama pahalı tabi

Hocam o dediğiniz 30 liralık cihazlar neden ölçmüyor, ben de almayı düşünüyordum, mesela şunu m.tr.aliexpress.com/...

Eğer linkteki ürün watt ı ölçüyorsa bu MIT nin yapmış olduğu sensörun anlamı nedir? MIT bu saçma işlerle uğraşmazlar.
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teorisyenzeka 3 yıl
Süppppeerrrr
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SEO-Uzmanı 3 yıl
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