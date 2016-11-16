Twitter'daki botlar ABD seçim sonuçlarını nasıl etkiledi?

(16 Eylül - 21 Ekim Arası)

8 Kasım'dan yani ABD başkanlık seçimi gününden bir gün önce yayınlanan bir araştırma, Twitter'da dikkat çekici bir hızda tweet atan (ve tweetleri retweetlenen) 400.000 bot olduğunu keşfetti. Bu sayı kendi başına yeterince fazla görünse de botlar tarafından atılan bu tweet sayısının başkanlık seçimiyle alakalı tüm tweetlerin %20'sini oluşturduğunu söylersek fazlalık daha iyi anlaşılabilir. Çok sayıda tweet atmalarının yanında bu botların oldukça etkili olduğu da söyleniyor. Bu araştırmanın sahibi olan Güney Kaliforniya Üniversitesinden Alessandro Bessi ve Emilio Ferrara'nın belirttiğine göre botlar online tartışmaları saptırma yeteneğine sahip. Bu botları kimin geliştirdiği önemli bir soru ancak araştırmacılar bunu belirlemenin imkansız olduğunu dile getiriyor.

Botların etkisi

Botların etkili olduğunu söylemiştik. Araştırmacılar, etkiyi ölçmek için hesabın tweetlerini kaç farklı kişi tarafından retweetlendiğini ve hesabın kaç hesapla bağlantısı olduğunu inceliyor. Araştırmanın sonucu ise insanların okudukları haberlerin/yazıların insan veya bot tarafından yazıldığını ayırt etmekte iyi olmadığını gösteriyor. Bir sistem tarafından üretilen tweetler, insanlarla aynı oranda (hızda) retweetleniyor. Botlar çok daha hızlı tweet ürettiği için (insanlarla aynı hızda retweetlendiklerinden dolayı) çok daha etkili olabiliyorlar. Bunun sonucunda, dezenformasyon ve söylenti, komplo teorilerinin hızlı yayılması gibi sorunlar ortaya çıkıyor.

Botların seçim sonucuna etkisini belirlemek mümkün olmasa da bazı etkileri doğrudan görülebiliyor. Örneğin, güney ve orta-batı eyaletlerden insandan çok bot aktivitesi geldiği görülüyor. Bu nedenle insanlar buralarda Cumhuriyetçi Parti'ye taban tabana destek varmış gibi görse de aslında desteğin çoğu tweetlerden geliyor. Diğer bir bilgi ise botların %75'inin Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemiş olduğu- yönünde.

(16 Eylül - 21 Ekim Arası)

Sosyal medya botlarının siyasetle ilişkisi aslında yeni bir şey değil ancak değişen şey ise botlar. Artık yapay zeka kullanarak tartışmaları daha da kutuplaştıracak yönlere çekebilmek olanaklı hale geliyor. Bunun sonunda da bu algoritmaları fark etmek giderek daha da zorlaşıyor. Haliyle gelecekte bu tür yapay zeka motorlarının seçimler ve insan psikolojisi üzerindeki etkisi gittikçe daha çok dile gelen bir konu haline geleceğe benziyor.