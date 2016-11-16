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Twitter'daki botlar ABD seçim sonuçlarını nasıl etkiledi?

Dünyada ilgiyle takip edilen ABD başkanlık seçimlerine Twitter'da da ilgi yoğundu ve rekor sayıda tweet atıldı. Yapılan bir çalışma bunların önemli bir kısmının botlar tarafından atıldığını gösteriyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Alper Çakan
Yazar
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Twitter'daki botlar ABD seçim sonuçlarını nasıl etkiledi?
(16 Eylül - 21 Ekim Arası)
8 Kasım'dan yani ABD başkanlık seçimi gününden bir gün önce yayınlanan bir araştırma, Twitter'da dikkat çekici bir hızda tweet atan (ve tweetleri retweetlenen) 400.000 bot olduğunu keşfetti. Bu sayı kendi başına yeterince fazla görünse de botlar tarafından atılan bu tweet sayısının başkanlık seçimiyle alakalı tüm tweetlerin %20'sini oluşturduğunu söylersek fazlalık daha iyi anlaşılabilir. Çok sayıda tweet atmalarının yanında bu botların oldukça etkili olduğu da söyleniyor. Bu araştırmanın sahibi olan Güney Kaliforniya Üniversitesinden Alessandro Bessi ve Emilio Ferrara'nın belirttiğine göre botlar online tartışmaları saptırma yeteneğine sahip. Bu botları kimin geliştirdiği önemli bir soru ancak araştırmacılar bunu belirlemenin imkansız olduğunu dile getiriyor.

Botların etkisi

Botların etkili olduğunu söylemiştik. Araştırmacılar, etkiyi ölçmek için hesabın tweetlerini kaç farklı kişi tarafından retweetlendiğini ve hesabın kaç hesapla bağlantısı olduğunu inceliyor. Araştırmanın sonucu ise insanların okudukları haberlerin/yazıların insan veya bot tarafından yazıldığını ayırt etmekte iyi olmadığını gösteriyor. Bir sistem tarafından üretilen tweetler, insanlarla aynı oranda (hızda) retweetleniyor. Botlar çok daha hızlı tweet ürettiği için (insanlarla aynı hızda retweetlendiklerinden dolayı) çok daha etkili olabiliyorlar. Bunun sonucunda, dezenformasyon ve söylenti, komplo teorilerinin hızlı yayılması gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
Botların seçim sonucuna etkisini belirlemek mümkün olmasa da bazı etkileri doğrudan görülebiliyor. Örneğin, güney ve orta-batı eyaletlerden insandan çok bot aktivitesi geldiği görülüyor. Bu nedenle insanlar buralarda Cumhuriyetçi Parti'ye taban tabana destek varmış gibi görse de aslında desteğin çoğu tweetlerden geliyor. Diğer bir bilgi ise botların %75'inin Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemiş olduğu- yönünde.
Twitter'daki botlar ABD seçim sonuçlarını nasıl etkiledi?
(16 Eylül - 21 Ekim Arası)
Sosyal medya botlarının siyasetle ilişkisi aslında yeni bir şey değil ancak değişen şey ise botlar. Artık yapay zeka kullanarak tartışmaları daha da kutuplaştıracak yönlere çekebilmek olanaklı hale geliyor. Bunun sonunda da bu algoritmaları fark etmek giderek daha da zorlaşıyor. Haliyle gelecekte bu tür yapay zeka motorlarının seçimler ve insan psikolojisi üzerindeki etkisi gittikçe daha çok dile gelen bir konu haline geleceğe benziyor.

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Stand Alone 3 yıl en beğenilen
Aktroll ruhu her yerde.
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funnel 3 yıl
Konsolu açıp killbot yazsalarmış.
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DH Misafiri 3 yıl
6 yıldır aktif olarak twitter kullanırım. 3000 üzerinde takipçpim var, lakin ben bu abd seçimi öncesi süreçteki yoğunluğu hiçbir zaman görmedim ve trumpın kazanacağını anladım, onca aksi ankete rağmen. ve anketlere güvenip hillary diyen bir arkadaşla iphone7 sine iddiaya girdik ve ben kazandım. bu da göstetiyorki bot muhabbeti yalan...
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sosisvesalam 3 yıl
aktroll mu? bu attığın yorumdan belli oluyor. hazımsızlıktan dolayı ve iktidara gelme şansının olmadığını bildikleri için sosyal medya muhalefetin kendini tatmin etme yeri oldu. koyun diyorlardı koy-mak fiilinden işin kendilerine dokunduğunu anladıklarında çomar diye hitap etmeye başladılar bu kafaylada sosyal medya köşelerinde daha çok kendilerini tatmin etmeye çalışırlar :) artık karşı tarafta çoğu zaman gülüp geçiyor :)
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gun 3 yıl
Benim anlamadığım Twitter bilerek mi serbest bırakıyor zira zorlaştırmak demek insanlarada zorlaştırmak demek oluyor yoksa rakamların fazlalığı birazda hoşlarına mı gidiyor ?
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Piêr Dé Sans 3 yıl gun
şöyle sorayım,
Bu foruma atılan fazladan mesajlar sizin de hoşunuza gitmez mi?
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LimeLightAFE 3 yıl
Valla steam toplulukta bile fotografları dolaşıyordu.Capsler olsun fln filan.
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funnel 3 yıl
Konsolu açıp killbot yazsalarmış.
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mami001 3 yıl
Hillary'cilerin taktiği bu muymuş yani. Yediremeyince botlar yüzünden kaybettik :D
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ultramarine caeruleum 3 yıl
Twitter'da bot takipçi olayını duymuştum ancak bu bot takipçilerin tweet atabildiğini ( yapay zeka gereken bir durum olmalı diye düşünüyorum) ilk defa duyuyorum. Sosyal medya çok ama çok tehlikeli olabiliyor, koskoca A.B.D'nin seçimlerine yön verebilecek güçte bir bot mantığının olması gerçekten hayret verici
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Stand Alone 3 yıl en beğenilen
Aktroll ruhu her yerde.
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twitter, donald trump ve
6 etiket daha bot hilary clinton abd başkanlık seçimler 8 kasım sosyal medya Internet
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