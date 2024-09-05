İletişimde devrim: Dünyanın ilk petahertz frekans karıştırıcısı geliştirildi

İletişimde sınırlar zorlanıyor
Günümüzde radyo, Wi-Fi ve diğer iletişim teknolojileri gigahertz (GHz) ve terahertz (THz) frekans aralıklarında çalışıyor. Bu frekanslar, milyarlarca ila trilyonlarca kez titreşen elektronik sinyallerin uzun mesafelere taşınmasını sağlıyor. Ancak petahertz frekanslı karıştırıcılar sinyalleri bir katrilyon (10¹⁵) kez titreşim yapabilen optik frekanslara taşıyarak, bu sinyallerin daha hızlı ve daha fazla veri iletebilecek hale gelmesini sağlıyor. Bu, yalnızca hızın artırılmasını sağlamıyor, aynı zamanda tamamen yeni iletişim kapasitelerinin önünü açıyor.
Işık dalgaları ile elektronik sistemlerin entegrasyonu
Işık dalgası elektroniği (veya petahertz elektroniği) olarak bilinen bu yeni alan, ışık dalgalarının elektriksel alanlarının inanılmaz derecede hızlı titreşimlerinden faydalanarak, elektronik sistemlerin ve optik bileşenlerin tek bir çipte entegre edilmesini amaçlıyor. Işık dalgalarının titreşim hızları femtosaniye (10⁻¹⁵ saniye) ölçeğinde olduğundan, bu teknolojiler mevcut elektronik cihazların hızlarını çok daha ileriye taşıyor. Böylece petahertz karıştırıcılar, daha büyük veri setlerinin analizini ve işlenmesini gerçek zamanlı olarak mümkün kılarken, hava üzerinden veri aktarımını da hızlandırıyor.
MIT araştırmacılarının geliştirdiği nano anten tabanlı karıştırıcı, ticari olarak temin edilebilen lazerler ile çalışabiliyor ve optik sinyalleri doğrudan nanosaniye ölçeğinde işlemeyi mümkün kılıyor. Daha önceki çalışmalarda çok özel lazerlere ihtiyaç duyuluyordu.
Bu gelişme, yalnızca optik sinyallerin işlenmesinde bir sıçrama değil, aynı zamanda elektronik ve optik alanlar arasındaki sınırların bulanıklaşmasına da neden oluyor. Bu çalışma farklı frekanslardaki ışık darbelerini karakterize etmeye odaklanırken, araştırmacılar benzer cihazların ışık dalgalarını kullanarak devreler oluşturabileceğini öngörüyor. Ortaya konan bu araştırmanın özellikle spektroskopi, görüntüleme ve iletişim gibi alanlarda yeni kapılar açması bekleniyor. Ek olarak araştırmanın ABD Enerji Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Bilimsel Araştırma Ofisi tarafından desteklendiğini de belirtelim.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/petahertz-frequencies-mit-faster-communication https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adq0642 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.