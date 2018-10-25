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MİT, istihbarat araçlarını sanal müzede sergiliyor

Bu yılın başında 90 Sene 90 Nesne isimli kitapçıkla istihbarat araçlarını paylaşan MİT, bu araçları e-müze aracılığıyla halka sundu. İşte e-müzede yer alan bazı araçlar:
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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MİT, istihbarat araçlarını sanal müzede sergiliyor
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1913-1918 yıllarında Teşkilat-ı Mahsusa ismiyle faaliyet gösteren istihbarat teşkilatı, 1965 yılında çıkarılan Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile bugünkü adını kazanmıştı. Bu yılın başında, 90 yıllık tarihine işaret ederek 90 Sene 90 Nesne isimli kitapçıkla istihbarat araçlarını paylaşan MİT bu kez bu araçları e-müzede sergilemeye başladı. http://www.mit.gov.tr/emuze/koleksiyon.html# adresinden ulaşılan müzede ilginç istihbarat araçları yer alıyor.


Farklı istihbarat araçları sergileniyor 

90 farklı nesneye ait görsellerin ve açıklamaların bulunduğu e-müzede ilk sıralarda Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bazı dokümanlar yer alıyor. Ağırlıklı olarak gözetleme ve dinleme tesisatlarının/ekipmanlarının yer aldığı müzede ''sigara paketi görünümlü telsiz verici'' dikkat çeken araçlardan. Sigara paketine yerleştirilmiş vericiden oluşan araç sayesinde ajanın, bulunduğu ortamdaki görüşmeyi dışarıya aktarabildiği belirtiliyor.


Müzedeki ilginç görüntüleme araçları arasında ''robot kravat'' ve ''robot el çantası'' da yer alıyor. Her ikisi de bir dönem MİT tarafından kullanılan bu araçlardan robot kravatta kravat iğnesi içerisine gizlenen 1,5 cm çapındaki gizli kamera ile görüntü sağlanırken robot el çantasının ise ön yüzünde bulunan toka kısmı üzerinden, içerideki Robot Star 50 fotoğraf makinesi ile görüntü kaydediliyor.


Tabi bilgi aktarmanın tek yolu görüntü ve ses değil. Yazılı metinler de şüphesiz çok önemli kaynaklar. MİT'in şifreli mesajlaşmada kullandığı mendil de önemli veri aktarma araçları arasında. Uzaktan bakıldığında normal bir mendil olan bu araçta kimyasal müdahale sonrasında şifrelenmiş mesaj ortaya çıkıyor. Tabi bu mesajı çözmek için de şifre açma formülünün de bilinmesi gerekiyor. Böylece yazı ortaya çıksa bile formül bilinmediği sürece mesaj çözülemiyor.


Müzede ayrıca Türkiye'de faaliyet gösteren ve yakalanan casusların kullandığı gizli haberleşme cihazları da yer alıyor. Topuk bölgesinde gizli bir mikrofonun yerleştirildiği ayakkabı ve haberleşme için kullanılan sigorta kutusu, MİT operasyonlarında ele geçirilen casusluk araçları arasında. 


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ouzqan 6 ay
güzel şeyler kullanılmış vay be
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smart1978 6 ay
Seffaf sogan suyu ile yazilanlar isitilinca gorunur hale gelir ...
Simdilik bu kadar .
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DeliDemir 6 ay
Bu haberde neden referans link olarak bir link bırakılmış ki? Amazon mu la bu?
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