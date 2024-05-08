Microsoft, ABD istihbaratının kullanacağı bir yapay zeka geliştirdi

Tam Boyutta Gör Microsoft, ABD’nin istihbarat kurumları için internetten tamamen bağımsız olarak çalışabile yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi. ABD istihbarat kurumları bu yapay zekayı kullanarak artık çok gizli bilgileri analiz etmek için son teknolojinin gücünden faydalanabilecek. ABD'li şirketin üst düzey yöneticisi ise ilk defa büyük bir dil modelinin internetten tamamen ayrı olarak çalıştığını söyledi.

Microsoft’tan ABD istihbaratına yapay zeka desteği

Bilindiği üzere OpenAI, Microsoft ve Google’ın ünlü yapay zekaları ChatGPT, Copilot ve Gemini internete yani buluta bağlı olarak çalışıyor. Bununla birlikte istihbarat kurumlarının da sürekli olarak artan miktardaki gizli bilgileri anlamlandırması ve analiz etmesi giderek zorlaşıyor. Bu noktada ise yapay zekanın kullanımı bir çözüm olarak görülüyor.

İstihbaratta yapay zekanın kullanımı ise esasında riskli bir durum, zira bu modeller verileri bir saldırı durumunda dışarıya sızdırabilir veya bir saldırı ile farklı sonuçlar üretebilir. Microsoft'un stratejik görevler ve teknolojiden sorumlu baş teknoloji sorumlusu William Chappell, bu gibi güvenlik ve güvenilirlik sorunlarını çözmek için GPT4 tabanlı modeli ve onu destekleyen temel unsurları internetten izole edilmiş bir buluta yerleştirdiklerini söyledi.

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Bunlarla birlikte ABD’nin istihbarat kurumlarından CIA, bir süredir üretken yapay zekayı süreçlerine eklemek istiyor. CIA'in Ulusötesi ve Teknoloji Misyon Merkezi Direktör Yardımcısı Sheetal Patel’e göre istihbarat verilerinde üretken yapay zekayı kullanmak için bir yarış var ve istihbarat için yapay zekayı kullanan ilk ülke bu yarışı kazanacak.

10.000 kişi bu yapay zekayı kullanacak

Microsoft, ABD istihbaratı için inşa ettiği sistemin tamamlanması 18 ay kadar sürdü. Bu sistem, sadece ABD hükümeti tarafından erişilebilen özel bir ağ üzerinde bulunuyor. Bununla birlikte bu sistemdeki özel GPT-4 modeli statik, yani değişmeyen bir yapıda. Chappell, bu şekilde hükümetin modelini "temiz" tutabileceğini ve gizli bilgilerin platforma girmesini önleyebileceğini söyledi.

Aktarılanlara göre bu yapay zekayı teorik olarak yaklaşık 10.000 kişi kullanacak. Bu sistem halihazırda devreye de girmiş durumda. Önümüzdeki süreçlerde sistem test edilecek, bir sorun bulunmaz ise onaylanacak. Ancak bu yapay zekaya hangi kurumların erişeceği belirsiz, bilindiği üzere ABD’de 18 istihbarat teşkilatı bulunuyor.

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Microsoft, ABD istihbaratı için bir yapay zeka geliştirdi