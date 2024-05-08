Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, ABD istihbaratının kullanacağı bir yapay zeka geliştirdi

    Microsoft, internetten tamamen bağımsız bir yapay zeka modeli geliştirerek ABD istihbarat kurumlarının artık çok gizli bilgileri analiz etmelerinin mümkün olduğunu açıkladı.
    Microsoft, ABD istihbaratı için bir yapay zeka geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, ABD’nin istihbarat kurumları için internetten tamamen bağımsız olarak çalışabile yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi. ABD istihbarat kurumları bu yapay zekayı kullanarak artık çok gizli bilgileri analiz etmek için son teknolojinin gücünden faydalanabilecek. ABD'li şirketin üst düzey yöneticisi ise ilk defa büyük bir dil modelinin internetten tamamen ayrı olarak çalıştığını söyledi.

    Microsoft’tan ABD istihbaratına yapay zeka desteği

    Bilindiği üzere OpenAI, Microsoft ve Google’ın ünlü yapay zekaları ChatGPT, Copilot ve Gemini internete yani buluta bağlı olarak çalışıyor. Bununla birlikte istihbarat kurumlarının da sürekli olarak artan miktardaki gizli bilgileri anlamlandırması ve analiz etmesi giderek zorlaşıyor. Bu noktada ise yapay zekanın kullanımı bir çözüm olarak görülüyor.

    İstihbaratta yapay zekanın kullanımı ise esasında riskli bir durum, zira bu modeller verileri bir saldırı durumunda dışarıya sızdırabilir veya bir saldırı ile farklı sonuçlar üretebilir. Microsoft'un stratejik görevler ve teknolojiden sorumlu baş teknoloji sorumlusu William Chappell, bu gibi güvenlik ve güvenilirlik sorunlarını çözmek için GPT4 tabanlı modeli ve onu destekleyen temel unsurları internetten izole edilmiş bir buluta yerleştirdiklerini söyledi.

    Bunlarla birlikte ABD’nin istihbarat kurumlarından CIA, bir süredir üretken yapay zekayı süreçlerine eklemek istiyor. CIA'in Ulusötesi ve Teknoloji Misyon Merkezi Direktör Yardımcısı Sheetal Patel’e göre istihbarat verilerinde üretken yapay zekayı kullanmak için bir yarış var ve istihbarat için yapay zekayı kullanan ilk ülke bu yarışı kazanacak.

    10.000 kişi bu yapay zekayı kullanacak

    Microsoft, ABD istihbaratı için inşa ettiği sistemin tamamlanması 18 ay kadar sürdü. Bu sistem, sadece ABD hükümeti tarafından erişilebilen özel bir ağ üzerinde bulunuyor. Bununla birlikte bu sistemdeki özel GPT-4 modeli statik, yani değişmeyen bir yapıda. Chappell, bu şekilde hükümetin modelini "temiz" tutabileceğini ve gizli bilgilerin platforma girmesini önleyebileceğini söyledi.

    Aktarılanlara göre bu yapay zekayı teorik olarak yaklaşık 10.000 kişi kullanacak. Bu sistem halihazırda devreye de girmiş durumda. Önümüzdeki süreçlerde sistem test edilecek, bir sorun bulunmaz ise onaylanacak. Ancak bu yapay zekaya hangi kurumların erişeceği belirsiz, bilindiği üzere ABD’de 18 istihbarat teşkilatı bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nasıl ölebilirim sınav merkezleri tercihleri aynı olamaz suzuki swift parça sorunu varmı uçak teknolojisi okunur mu clube giderken ne giyilir erkek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI REDMI NOTE 11
    XIAOMI REDMI NOTE 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5 V23.3.4
    Monster Tulpar T5 V23.3.4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız