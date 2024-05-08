Microsoft, ABD istihbaratının kullanacağı bir yapay zeka geliştirdi

Microsoft’tan ABD istihbaratına yapay zeka desteği
Bilindiği üzere OpenAI, Microsoft ve Google’ın ünlü yapay zekaları ChatGPT, Copilot ve Gemini internete yani buluta bağlı olarak çalışıyor. Bununla birlikte istihbarat kurumlarının da sürekli olarak artan miktardaki gizli bilgileri anlamlandırması ve analiz etmesi giderek zorlaşıyor. Bu noktada ise yapay zekanın kullanımı bir çözüm olarak görülüyor.
İstihbaratta yapay zekanın kullanımı ise esasında riskli bir durum, zira bu modeller verileri bir saldırı durumunda dışarıya sızdırabilir veya bir saldırı ile farklı sonuçlar üretebilir. Microsoft'un stratejik görevler ve teknolojiden sorumlu baş teknoloji sorumlusu William Chappell, bu gibi güvenlik ve güvenilirlik sorunlarını çözmek için GPT4 tabanlı modeli ve onu destekleyen temel unsurları internetten izole edilmiş bir buluta yerleştirdiklerini söyledi.
Bunlarla birlikte ABD’nin istihbarat kurumlarından CIA, bir süredir üretken yapay zekayı süreçlerine eklemek istiyor. CIA'in Ulusötesi ve Teknoloji Misyon Merkezi Direktör Yardımcısı Sheetal Patel’e göre istihbarat verilerinde üretken yapay zekayı kullanmak için bir yarış var ve istihbarat için yapay zekayı kullanan ilk ülke bu yarışı kazanacak.
10.000 kişi bu yapay zekayı kullanacak
Microsoft, ABD istihbaratı için inşa ettiği sistemin tamamlanması 18 ay kadar sürdü. Bu sistem, sadece ABD hükümeti tarafından erişilebilen özel bir ağ üzerinde bulunuyor. Bununla birlikte bu sistemdeki özel GPT-4 modeli statik, yani değişmeyen bir yapıda. Chappell, bu şekilde hükümetin modelini "temiz" tutabileceğini ve gizli bilgilerin platforma girmesini önleyebileceğini söyledi.
Aktarılanlara göre bu yapay zekayı teorik olarak yaklaşık 10.000 kişi kullanacak. Bu sistem halihazırda devreye de girmiş durumda. Önümüzdeki süreçlerde sistem test edilecek, bir sorun bulunmaz ise onaylanacak. Ancak bu yapay zekaya hangi kurumların erişeceği belirsiz, bilindiği üzere ABD’de 18 istihbarat teşkilatı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.