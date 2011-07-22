Microsoft 2011 mali yılı son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Yazılım devi Microsoft, 30 Haziran'da sona eren 2011 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini %8 arttırarak 17.37 milyar dolar seviyesine çıkartan şirketin net karı ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 gibi dikkat çekici bir artış ile 5.87 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Microsoft'on son çeyrek raporunda gerileme yaşayan tek kalem, Windows ve Windows Live bölümleri oldu. Açıklanan rakamlara göre gelirleri %1 düşen bu bölümler dışında, İş Bölümü %7, Sunucu ve Araçlar Bölümü ise %12 gelir artışı yaşadı. Xbox 360'ı da içeren Eğlence ve Cihazlar ile Onlive Servisler bölümü ise sırasıyla %30 ve %17 gelir artışı yaşadı.

2011 mali yılının tamamında %12 artış ile 69.94 milyar dolar gelir elde eden Microsoft'un net karı ise %23 artış ile 23.15 milyar dolar olarak kaydedildi.