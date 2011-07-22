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Microsoft 2011 mali yılı son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yazılım devi Microsoft, 30 Haziran'da sona eren 2011 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini %8 arttırarak 17.37 milyar dolar seviyesine çıkartan şirketin net karı ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 gibi dikkat çekici bir artış ile 5.87 milyar dolar olarak gerçekleşti.   
Microsoft'on son çeyrek raporunda gerileme yaşayan tek kalem, Windows ve Windows Live bölümleri oldu. Açıklanan rakamlara göre gelirleri %1 düşen bu bölümler dışında, İş Bölümü %7, Sunucu ve Araçlar Bölümü ise %12 gelir artışı yaşadı. Xbox 360'ı da içeren Eğlence ve Cihazlar ile Onlive Servisler bölümü ise sırasıyla %30 ve %17 gelir artışı yaşadı.   
2011 mali yılının tamamında %12 artış ile 69.94 milyar dolar gelir elde eden Microsoft'un net karı ise %23 artış ile 23.15 milyar dolar olarak kaydedildi. 

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sgnr 8 yıl
Bu 25 katrilyon demek yani dimi? Katrilyon oluyo yani? Nasıl bişey acaba 25 katrilyon kar etmek :D çok garip ben olsam deliririm direk o kadar parayı duysam :D
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aydogdu1453 8 yıl
Micro durmak yok yola devam.Daha tess yapan konsol çıkaracagınız bize.Hayde bakeem.
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necip_uysal 8 yıl
micro paraya para demiyor.
bill gates amca kömür yerine euro yakıyormus diye duydum

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sdelta 8 yıl
Helal Microsoft' a. iPhone 4 ü olan bir Anti-Applecıyımdır :) Microsoft Fanıyım ben :)
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Erasmus78 8 yıl
CodeMachine doru söylüyrosun ama eksik söylüyorsun. Zira Apple'in haberlerine fazlaca yorum yapılmasının tek nedeni Apple fanları değil. İkinci bir neden de Apple fanlarından çok daha fazla olan Apple Anti-Fanları. :D
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CodeMachine 8 yıl
@Erasmus78
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CodeMachine 8 yıl
Microsoft'un farkı bu işte, bu haber apple olsaydı yorumlarda bisürü apple fan ı yorum yapardı ama microsoft'un benden başka fan ı olmadığı için tek yorum yapan benim :) helal microsoft devam...
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