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    Windows 12 bekleyenlere kötü haber: Windows 11 25H2 güncellemesi geliyor

    Microsoft, Windows 12 söylentilerine son vererek Windows 11’in yeni sürümü 25H2’yi duyurdu. Büyük yenilikler beklenmese de bu güncelleme destek süresi açısından kritik önem taşıyor.

    Windows 12 bekleyenlere kötü haber: Windows 11 25H2 geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, uzun süredir gündemde olan Windows 12 beklentilerine net bir yanıt verdi: Yeni sürüm, Windows 12 değil, Windows 11 25H2 olacak. Şirket, bu yeni güncellemenin 2025’in ikinci yarısında tüm kullanıcılara sunulacağını duyurdu. Şimdilik ise sadece Windows Insider kullanıcıları için ön izleme sürümü yayınlandı.

    Microsoft ürün pazarlama direktörü Jason Leznek, yaptığı açıklamada, “Windows 11 sürüm 25H2, 2025'in ikinci yarısında planlanan daha geniş çaplı kullanıma sunulmadan önce Windows Insider topluluğunun kullanımına sunuldu” dedi.

    Büyük değişiklikler olmayacak

    Windows 11 25H2, teknik açıdan 24H2 ile aynı temel üzerinde çalışıyor. Bu da demek oluyor ki 24H2 kullanan bir sistem, yeni sürüme yalnızca basit bir yeniden başlatma ile geçiş yapabilecek. Yani önceki geçişlerdeki gibi istem dosyalarının değiştiği köklü bir yükseltme olmayacak.

    Bununla birlikte 25H2 sürümünün ön izleme yapısında şu an için göze çarpan yeni bir özellik bulunmuyor. Yayınlanan ilk yapı, 24H2’nin Beta kanalında yayımlanan ön izlemesiyle aynı içeriğe sahip. Ancak Microsoft, bu sürümle birlikte geliştireceği yeni özellikleri zaman içinde 24H2’ye ve bazı durumlarda 23H2’ye de sunmayı planlıyor.

    Yeni sürümün çıkış tarihiyle ilgili kesin bir açıklama yapılmasa da, 25H2’nin Eylül-Ekim 2025 döneminde yayınlanması bekleniyor. Bu zamanlama, Windows 10’un resmi destek süresinin sona ereceği Ekim 2025 ile örtüşüyor. Kurumsal kullanıcılar için önemli bir detay ise destek süresi: 25H2, kurumsal sürümlerde 35 ay, bireysel ve Pro sürümlerde ise 24 ay destek sunacak.

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