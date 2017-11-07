Microsoft 365 Business ile KOBİ’ler buluta çıkıyor

Kurumlara ve bireylere daha fazlasını başarabilmeleri için güç katmayı misyon edinen Microsoft, kullanıma sunduğu Microsoft 365 Business paketi ile KOBİ’lere dijital dönüşüm yolunda yeni bir iş ortağı olmayı hedefliyor. Şirketlere dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik eden, onlara maliyet, çeviklik, inovasyon ve güvenlik konularında çözümler sunan Office 365, Windows 10 Pro ve daha birçok hizmeti içinde barındıran Microsoft 365, KOBİ’lerin bilgi teknolojisi ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

KOBİ'lere göre tasarlanan Microsoft 365 Business Microsoft 365 Business, KOBİ’leri düşünerek tasarlandı. Onların ihtiyaçları, beklentileri, imkanları ve personel sayısı göz önünde bulundurularak hazırlanan yeni çözüm paketi hazırlandı.

Microsoft 365 Business, işletmelerin çalışanlarının en üretken şekilde çalışabilmelerine yardımcı olmak için ihtiyaçları olan üretkenlik ve işbirliği araçlarını sağlar. Word, Excel, PowerPoint gibi üretkenlik ve işbirliği uygulamaları; e-posta için Outlook; müşteri, çalışma arkadaşları, tedarikçiler ile dosya paylaşımı için SharePoint ve OneDrive; sohbet tabanlı ekip çalışması için Microsoft Teams’in bulunduğu Office 365 paketini içeriyor.

İşletme sahiplerinin ve ekiplerinin zaman ve enerjilerini işlerini geliştirmeye daha fazla ayırabilmeleri için basit kurulum ve yönetim sağlıyor. Tek bir konsoldan yeni personel kolayca eklenebilir, cihaz güvenlik ilkeleri yapılandırılabilir, kullanıcı kimlik ve erişimleri yönetilebilir, aynı zamanda tüm cihazlarda en güncel Windows 10 ve Office sürümlerini kullanılması sağlanabilir.



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