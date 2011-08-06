Microsoft, Amerikan Hükümeti'nden daha iyi kredi notuna sahip

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekonomik anlamda son yılların en kötü dönemini geçiren Amerika'ya bir kötü haber de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's cephesinden geldi ve ülkenin en yüksek seviyede seyreden "AAA" kredi notu ''AA+'' seviyesine çekilirken, kredi not görünümü de "negatif" olarak açıklandı. Bu önemli çünkü kredi derecelendirmesi, ilgili şirketin veya hükümetin kredi itibarını gösteren en önemli enstürmanların başında geliyor.
Ekonomi cephesindeki bu gelişme teknoloji uzmanı analistler tarafından da değerlendiriliyor. 1995 yılında 30 şirketi AAA kredi notuna sahip olan Amerika'da, günümüzdeki şirket sayısı 4'e düşmüş durumda. İşte bu şirketlerden biri de arka arkaya rekor gelir açıklayan yazılım devi Microsoft. Piyasa değeri açısından Apple'ın gerisinde kalan Microsoft, Exxon Mobile, Johnson and Johnson ve Automatic Data Processing şirketleriyle birlikte AAA seviyesindeki dört Amerikan firmasından biri durumunda.
Peki kredi derecelendirmesi şirketlerin veya hükümetlerin itibari için neden bu kadar önemli? En basit açıklama ile bu değerlendirme, ilgili şirketin ya da hükümetin borcunu geri ödeme olasılığını belirlemede en öncelikli parametrelerden biri olarak ele alınır. Düşük bir derecelendirme, borcun ödenmesi noktasında riskin yüksek olduğunu gösterir.
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Standard&Poor's "AA-"
Moody's "AAA-"
Fitch "AAA"
Dagon ''A''
Dikkat edilmesi gereken nokta ikisinin notu eksidir. Doların aşırı değerli olmasından kaynaklı dolarda develüasyon korkusu piyasayı sarmış durumda, dolarınız varsa bir sabah kalktığınızda Dolarda bir develüe ile ciddi bir para kaybetmeniz olasıdır, tüm bu notların temelinde bu var, dolardan kaçış başlayalı epey olmuştu, piyasaları yine iyi idare ettiler.
İyi tarafından bakarsak dolarla borçlanmış olanlar yada taksit ödeyecekler yaşadı.
bence sağda solda savaştıklarından dolayı oluyor asgari harcamalardan dolayı afganistan ve ırakta savasırken yasanan kacıncı kriz
ortalıkta bir kriz varsa mutlaka abd nin istediği ve yarattığı bir krizdir
spekülasyonlarla oyunlarla
mesela bugünkü haber afganistanda düşen helikopterde ölenler usame bin laden operayounda yer alan askerlermiş
bundan 50 yıl sonra yalanlar çıkar ortaya aya ayak basma yalanı gibi
SAYGILARLA
teşekkür ederim.
Eee o zaman senin tezin çürümüş oldu
ABDyi büyük malvarlıkları olan ailelerin yönettiğini herkes biliyor zaten.
Kucuk bir duzeltme yapayim.
Rakam 14 trilyon $ olacakti.
he ya, rusya ve çin de buyursun ne zaman isterse gelsin diyordu zaten
En yüksek not olan AAA 10 puan, AA+ 9 puan, AA 8 puan, A+ 7 puan, A 6 puan,B+ 5 puab gibi
Süper cevap olmuş.
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