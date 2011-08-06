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Microsoft, Amerikan Hükümeti'nden daha iyi kredi notuna sahip

7 yıl
4,3b
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25
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekonomik anlamda son yılların en kötü dönemini geçiren Amerika'ya bir kötü haber de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's cephesinden geldi ve ülkenin en yüksek seviyede seyreden  "AAA" kredi notu ''AA+'' seviyesine çekilirken,  kredi not görünümü de "negatif" olarak açıklandı. Bu önemli çünkü kredi derecelendirmesi, ilgili şirketin veya hükümetin kredi itibarını gösteren en önemli enstürmanların başında geliyor.
Ekonomi cephesindeki bu gelişme teknoloji uzmanı analistler tarafından da değerlendiriliyor. 1995 yılında 30 şirketi AAA kredi notuna sahip olan Amerika'da, günümüzdeki şirket sayısı 4'e düşmüş durumda. İşte bu şirketlerden biri de arka arkaya rekor gelir açıklayan  yazılım devi Microsoft. Piyasa değeri açısından Apple'ın gerisinde kalan Microsoft, Exxon Mobile, Johnson and Johnson ve  Automatic Data Processing şirketleriyle birlikte AAA seviyesindeki dört Amerikan firmasından biri durumunda. 
Peki kredi derecelendirmesi şirketlerin veya hükümetlerin itibari için neden bu kadar önemli? En basit açıklama ile bu değerlendirme, ilgili şirketin ya da hükümetin borcunu geri ödeme olasılığını belirlemede en öncelikli parametrelerden biri olarak ele alınır. Düşük bir derecelendirme, borcun ödenmesi noktasında riskin yüksek olduğunu gösterir. 

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Bey Amca 7 yıl en beğenilen
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hacı.basat 7 yıl
Bu haber tek başına olduğunda önem arzetmemişti, ABD'nin sadece 1 bankada kredi notu AAA kaldı, onun da neden AAA kaldığını anlamak mümkün değil, düşmesi muhtemel.ABD'nin kredi notları
Standard&Poor's "AA-"
Moody's "AAA-"
Fitch "AAA"
Dagon ''A''
Dikkat edilmesi gereken nokta ikisinin notu eksidir. Doların aşırı değerli olmasından kaynaklı dolarda develüasyon korkusu piyasayı sarmış durumda, dolarınız varsa bir sabah kalktığınızda Dolarda bir develüe ile ciddi bir para kaybetmeniz olasıdır, tüm bu notların temelinde bu var, dolardan kaçış başlayalı epey olmuştu, piyasaları yine iyi idare ettiler.
İyi tarafından bakarsak dolarla borçlanmış olanlar yada taksit ödeyecekler yaşadı.
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oktayakgoz 7 yıl
burdaki mesele amerikanin durumundan cok microsoftun deger olarak apple dan dusuk olmasina karsin hala appleden daha guclu bi sirket oldugu idi. microsoftun pek severi yok heralde ayni sey apple icin olsaydi baaak isde bu apple denirdi
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murat2O98 7 yıl
abd de kurulmus bütün şirketler buna silah yapanlarda dahil kar yaparken abd nasıl borcunu ödeyemiyor
bence sağda solda savaştıklarından dolayı oluyor asgari harcamalardan dolayı afganistan ve ırakta savasırken yasanan kacıncı kriz
ortalıkta bir kriz varsa mutlaka abd nin istediği ve yarattığı bir krizdir
spekülasyonlarla oyunlarla
mesela bugünkü haber afganistanda düşen helikopterde ölenler usame bin laden operayounda yer alan askerlermiş
bundan 50 yıl sonra yalanlar çıkar ortaya aya ayak basma yalanı gibi
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Rock_Rage 7 yıl
Yakında birkac ailenin kapısı calınır borc için geri odemesi bayabir yuklu olmak kosulu ile.
SAYGILARLA
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SapphA 7 yıl
A.B.D nin 16 trilyon dolar borcu var lakin nereye bilmiyorum + (ozon tabakasına verdiği zararlar olsa gerek)
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kımyasal 7 yıl
bbuzol
kımyasalKoskoca A.B.D. nin borclanma sınırı 14 mılyar dolar ve sınıra geldıler bknz: Aplle 75 mılyar dolar nakıte sahıp.sırketlerın yonettıgı sıstemde devlet harbıden çapulcu konumunda.devletın yapması gereken zayıf ulkelre saldırıp kaynak saglamak bu ulkelerde hazır : sureiye
Kucuk bir duzeltme yapayim. Rakam 14 trilyon $ olacakti.

teşekkür ederim.
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Bey Amca 7 yıl

kımyasal

bbuzol

kımyasalKoskoca A.B.D. nin borclanma sınırı 14 mılyar dolar ve sınıra geldıler bknz: Aplle 75 mılyar dolar nakıte sahıp.sırketlerın yonettıgı sıstemde devlet harbıden çapulcu konumunda.devletın yapması gereken zayıf ulkelre saldırıp kaynak saglamak bu ulkelerde hazır : sureiye
Kucuk bir duzeltme yapayim. Rakam 14 trilyon $ olacakti.


teşekkür ederim.


Eee o zaman senin tezin çürümüş oldu


ABDyi büyük malvarlıkları olan ailelerin yönettiğini herkes biliyor zaten.
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kımyasal 7 yıl
Koskoca A.B.D. nin borclanma sınırı 14 trilyon dolar ve sınıra geldıler bknz: Aplle 75 mılyar dolar nakıte sahıp.sırketlerın yonettıgı sıstemde devlet harbıden çapulcu konumunda.devletın yapması gereken zayıf ulkelere saldırıp kaynak saglamak bu ulkelerde hazır : suriye
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Volkanbaba 7 yıl
appleda da nakit bol birleşip devlet kursunlar abd nin yerine
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bbuzol 7 yıl

kımyasal
Koskoca A.B.D. nin borclanma sınırı 14 mılyar dolar ve sınıra geldıler bknz: Aplle 75 mılyar dolar nakıte sahıp.sırketlerın yonettıgı sıstemde devlet harbıden çapulcu konumunda.devletın yapması gereken zayıf ulkelre saldırıp kaynak saglamak bu ulkelerde hazır : sureiye

Kucuk bir duzeltme yapayim.
Rakam 14 trilyon $ olacakti.
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Dracos 7 yıl kımyasal
kımyasal

Koskoca A.B.D. nin borclanma sınırı 14 trilyon dolar ve sınıra geldıler bknz: Aplle 75 mılyar dolar nakıte sahıp.sırketlerın yonettıgı sıstemde devlet harbıden çapulcu konumunda.devletın yapması gereken zayıf ulkelere saldırıp kaynak saglamak bu ulkelerde hazır : suriye


he ya, rusya ve çin de buyursun ne zaman isterse gelsin diyordu zaten
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DH Misafiri 7 yıl
@mX-L4S3R, puanlama olarak düşünebilirsiniz.
En yüksek not olan AAA 10 puan, AA+ 9 puan, AA 8 puan, A+ 7 puan, A 6 puan,B+ 5 puab gibi
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Just Silence 7 yıl
Amerika'nın %50'sinin yemek kuponu ile doyduğunu düşünürsek şaşırtıcı gelmedi...pekte şaşalı değil Amerika artık...ve dünyanın en iyi ekonomisi olmak içinde yeni sömürge avlar peşinde... gözünde bizimde dahil olduğumuz ortadoğu var artık...
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mX-L4S3R 7 yıl
AAA ne demek AA+ ne demek
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mehmednaim 7 yıl
Bugün CNN International'da haber geçti ve bunun önemsiz olduğundan, göstermelik bir değer olduğundan falan bahsediyorlardı.
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ReanD 7 yıl
Kredi notu nedir yahu? Başka bir konuda daha geçiyordu.
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Bey Amca 7 yıl en beğenilen
Siyasi konular açmak yasak.

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johonwayni 7 yıl
Amerika bir yolunu bulur.. Bir sabah uyanirsin Amerika dünyanın en iyi ekonomisi ünvanini eline gecirmiş..
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Cehennemden_Cennete 7 yıl Bey Amca
Bey Amca

Siyasi konular açmak yasak.




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