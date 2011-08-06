Microsoft, Amerikan Hükümeti'nden daha iyi kredi notuna sahip

Ekonomik anlamda son yılların en kötü dönemini geçiren Amerika'ya bir kötü haber de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's cephesinden geldi ve ülkenin en yüksek seviyede seyreden "AAA" kredi notu ''AA+'' seviyesine çekilirken, kredi not görünümü de "negatif" olarak açıklandı. Bu önemli çünkü kredi derecelendirmesi, ilgili şirketin veya hükümetin kredi itibarını gösteren en önemli enstürmanların başında geliyor.

Ekonomi cephesindeki bu gelişme teknoloji uzmanı analistler tarafından da değerlendiriliyor. 1995 yılında 30 şirketi AAA kredi notuna sahip olan Amerika'da, günümüzdeki şirket sayısı 4'e düşmüş durumda. İşte bu şirketlerden biri de arka arkaya rekor gelir açıklayan yazılım devi Microsoft. Piyasa değeri açısından Apple'ın gerisinde kalan Microsoft, Exxon Mobile, Johnson and Johnson ve Automatic Data Processing şirketleriyle birlikte AAA seviyesindeki dört Amerikan firmasından biri durumunda.

Peki kredi derecelendirmesi şirketlerin veya hükümetlerin itibari için neden bu kadar önemli? En basit açıklama ile bu değerlendirme, ilgili şirketin ya da hükümetin borcunu geri ödeme olasılığını belirlemede en öncelikli parametrelerden biri olarak ele alınır. Düşük bir derecelendirme, borcun ödenmesi noktasında riskin yüksek olduğunu gösterir.