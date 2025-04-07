Fransa, ABD'li teknoloji devlerine misilleme yapmayı düşünüyor

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Tam Boyutta Gör Fransa, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifelerine karşılık olarak, Amerikan teknoloji devlerinin Avrupa’daki veri kullanımı üzerinde daha sıkı düzenlemelere gitmeyi gündeme aldı. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Eric Lombard, Le Journal Du Dimanche’a verdiği röportajda, dijital hizmetlerin vergilendirilmesi dahil olmak üzere çeşitli misilleme seçeneklerinin masada olduğunu açıkladı.

“Bazı idari gereklilikleri güçlendirebilir ya da veri kullanımını düzenleyebiliriz,” diyen Lombard, bu adımların ABD’ye karşı ekonomik dengeleri sağlamak adına atılabileceğini belirtti.

Fransa’da misillemeler masada

Lombard ayrıca, daha fazla ayrıntıya girmemekle birlikte, “bazı faaliyetlerin vergilendirilmesinin” de değerlendirmeye alındığını söyledi. Bu açıklamalar, geçen hafta bir Fransız hükümet sözcüsünün dile getirdiği ve Avrupa Birliği’nin misilleme planları kapsamında “halihazırda vergilendirilmeyen dijital hizmetlerin” hedef alınabileceği yönündeki değerlendirmeleri destekliyor.

Ancak bu tür bir adım, Avrupa’da birçok ABD merkezli teknoloji devinin genel merkezine ev sahipliği yapan İrlanda tarafından şiddetle reddedilmişti. İrlanda, böyle bir düzenlemenin hem iç pazar dengesini hem de yatırımları olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise ABD’nin ticaret savaşına karşı gerekli tüm adımların atılacağına dikkat çekti. Avrupa Birliği’nin mal ticaretinde 157 milyar euroluk bir fazlası bulunurken, dijital hizmetleri de kapsayan hizmet ticaretinde 109 milyar euro açık veriliyor. Bu durum, teknolojiyi olası bir misilleme alanı olarak öne çıkarıyor.

Avrupa pazarında güçlü konumda olan Apple, Microsoft, Amazon, Google ve Meta gibi şirketler, düzenleyici adımlardan doğrudan etkilenebilecek isimler arasında yer alıyor.

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Analistler ve uzmanlar Trump’ın tarifelerinin ülke ekonomilerini doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Tarifelerden daha çok etkilenen bölge ve ülkelerde -ABD de dahil olmak üzere- resesyon riskinin arttığı aktarılıyor. Ayrıca büyümenin yavaşlaması ve bütçe açıklarının artması da olası. Fransa’nın taşıdığı endişeler çoğu AB üyesi ekonomi için geçerli durumda.

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Fransa, ABD'li teknoloji devlerine misilleme yapmayı düşünüyor