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    ABD’nin “muhteşem yedilisi” 2 trilyon dolar kaybetti

    ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel karşılıklı gümrük vergilerinin sonuçları endişe yaratırken Muhteşem Yedili’nin hisse senetleri düşüş yaşadı ve yaklaşık 2 trilyon dolar buharlaştı.
    ABD’nin “muhteşem yedilisi” 2 trilyon dolar kaybetti Tam Boyutta Gör
    Küresel piyasalarda esen yeni "tarife fırtınası", Wall Street'in gözde teknoloji devlerini sert vurdu. "Muhteşem Yedili" olarak bilinen yedi büyük teknoloji şirketi, Pazartesi günü sert düşüşler yaşarken toplam piyasa değerlerinden yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir kayıp gördü. Özellikle Apple ve Tesla’daki gerileme dikkat çekerken, analistler bu süreci "ekonomik kıyamet" olarak tanımlıyor.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’e yönelik tarifeleri artırması ve yeni ticaret görüşmelerini tamamen rafa kaldırması, yatırımcı güvenini derinden sarstı. Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada yatırımcılara "sonuçlarına katlanmaları" gerektiğini belirtti. Bu açıklamaların ardından teknoloji hisselerinde adeta bir deprem yaşandı.

    En çok Apple ve Tesla zarar gördü

    Wall Street’in en iyimser teknoloji analistlerinden biri olarak tanınan Wedbush’tan Dan Ives, Apple ve Tesla için hedef fiyatlarını ciddi şekilde düşürdü. Ives, mevcut tarife politikalarının özellikle Apple gibi Çin’de üretim yapan ABD merkezli şirketleri doğrudan etkileyeceğini söyledi. Apple hisseleri yüzde 4,8 düşerken, Tesla ise günü yüzde 7 kayıpla tamamladı.

    Apple’ın iPhone üretiminin büyük kısmı Çin’de gerçekleştiriliyor. Trump döneminde alınan bazı tarife muafiyetleri sayesinde önceki süreçte korunmayı başaran şirketin, bu kez aynı ayrıcalıklardan yararlanıp yararlanamayacağı belirsiz. Eğer muafiyet olmazsa iPhone fiyatlarında küresel ölçekte artış yaşanabilir. ABD’de artış ise yüzde 40 seviyelerini görebilir.

    Tesla cephesindeyse sorunlar sadece tarifelerle sınırlı değil. CEO Elon Musk’ın ABD’de Trump’a ve Avrupa’da aşırı sağa verdiği açık destek, markanın imajını Çin’de ciddi biçimde zedeliyor. Tesla, yılın ilk çeyreğinde beklenenin altında kalan teslimat verileriyle zaten alarm vermişti. Yeni tarifler ise pastanın üstündeki çilek oldu.

    Zirveden şimdiye 6 trilyon dolar kayboldu

    ABD’nin “muhteşem yedilisi” 2 trilyon dolar kaybetti Tam Boyutta Gör
    Muhteşem Yedili, yani Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia ve Tesla; 2024 sonlarında ulaştıkları zirveden bu yana toplamda 6 trilyon doların üzerinde bir değer kaybına uğradı. Sadece son iki işlem gününde S&P 500 endeksinin içerisindeki bu hisseler, kaybedilen 5 trilyon dolardan fazla değerin büyük bir kısmını oluşturdu.

    Yüksek faiz ortamı, yapay zeka yatırımlarına dair artan şüpheler ve jeopolitik riskler derken, teknoloji hisseleri için sular durulmuyor. Analistlerin ortak görüşü ise net: Bu fırtına, kısa sürede dinmeyecek gibi görünüyor.

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