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Microsoft BUILD: Windows RT 8.1 ön inceleme

5 yıl
6,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows RT 8.1 ile birlikte gelen yenilikleri deneme görüntüleme fırsatı yakaladık.
 

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_Kutup_Ayısı_ 5 yıl en beğenilen
Windows 7 64 bit Vazgecilmez Xp gibi olacak yillarca kullanilacak
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kikiru 5 yıl digimoney
digimoney
teksalih

digimoney Windows 8´e gecmek icin hicbir dedenim yok neden bu kadar israrcilar anlamiyorum. Windows 7 son damlasina kadar kullanacagim. Umarim kisitlamala falan getirmezler yavas yavas. Baslat Menüsü Yerine yine Metro Ara yüzü geliyor.
yüksek stabilite sebep değilmi?


Hic de Stabilite ile alakasi falan yok win 7 cikincada herkez aynisini diyordu Vista cikincada, Stabilite den kastin nedir onu bir aciklayabilirmisin ? .

Edit: Win 8 aptal arayüzünü kullanmak bence insanin kendi stabilitesini bozuyor (aliskanligini) bence :)
ögrenmesi ayrica zaman alacakdir ya neyse.

Bir şey öğrenmek bu kadar zor mu ?
Aliskanliklarimizi degistiremedigimiz için gelisemiyoruz.Bunu anlayın artık. Her insanın aynı robot, klon gibi olmasını mi istiyorsunuz ?
digimoneyteksalihdigimoney Windows 8´e gecmek icin hicbir dedenim yok neden bu kadar israrcilar anlamiy...
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eofdred 5 yıl Rambo_FT
Rambo_FT

Windows 8 kullanmama sebeplerim:

- Metro arayüzünün abartılması (Masaüstü bir menüymüş gibi küçültülmüş ve itibarsızlaştırılmış, metro arayüzünün masaüstü olmasını isterdim)
- Bir kere kuruldu mu hard diski tamamen silmeden geriye (W7, Vista vs.) dönememe
- Bazı programlarla uyumsuzluk
- Metro arayüzü hem amaç hem araç olmuş, hangi şekilde kullanacağına karar veremiyorsun. Masaüstü mü metro mu arada kalıyor insan.
- Saçma sapan doğrulama kısıtlamaları (imzalanmamış sürücüleri kabul ettirmek bir hayli zor)
- Windows hızlı açılsın diye bios entegresi yapılmış, ancak bir hata durumunda çok hızlı açılışa geçtiği için F8 tuşu işemiyor, kurtarma seçeneklerin erişilemiyor

Yenilik iyidir, ancak yenilik yapacağım deyip bu kadar düzensizlik getirmek normal bir durum değil. Bu yüzden çoğu kişi (kimse yazmıştım özür dilerim) beğenmiyor. En amatöründen en profesyoneline herkes "çok değişik, kullanması zor bir işletim sistemi" diyor.

WP8'lerde metro arayüzü daha kullanışlı. Hiç yoktan Masaüstü - Metro diye ayırım yapılmamış.

masaüstü adamın kuzeni felan sanırım zoruna gitmiş menü olduğu için...
Rambo_FTWindows 8 kullanmama sebeplerim:- Metro arayüzünün abartılması (Masaüstü bir menüymüş gibi küçültülmüş ve itibarsızl...
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muratkaya 5 yıl
Win XP'nin çıktığı günleri hatırlayın, benim konuştuğum bilgisayarcılar, internet kafeciler, ev kullanıcıları hepsi birden 'abi windows XP kötü, oyunları çalıştırmıyor bunu kimse kullanmaz' diyordu.
Şu anda bana bu sözü söyleyen internet kafeci hala kafesinde win XP kullanıyor.
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astralll 5 yıl
Windows 8 o kadar dandik ki, işletim sisteminden çok etiket sitesine benziyor! Evet koskoca işletim sistemi fesbuka mı özenmiş yada etiket sitelerine mi anlamadım:) Sonuçta adamlar bu işi bilmiyor bence.
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gcb1903 5 yıl
Gerçekten her yeni önizleme sürümünü indiren birisi olarak bunu indirdiğime pişman oldum. Oyunlar açılmıyor, açılanların yamaları çalışmıyor, kasıyor bilgisayar en önemlisi. Win 8 kullanmamın tek sebebi hızlı olması o gitmiş.
Kararlı sürümü beklemek lazım. Şimdi baştan win 8 yüklicem.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar sakın indirmeyin öncelikle bilgisayarınız çok fazla yavaşlıyor ondan sora marketten indirdiğimiz hiç bir uygulama açılmıyor dediğm gibi aşırı yavaşları açılışıda çok yavaş berbat
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gcb1903 5 yıl
Arkadaşlar sakın geçmeyin. Allah korusun win 7'ye geri falan dönersiniz de o yavaşlık yüzünden kriz geçirirsiniz. Win 8 = hız
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ByEVOL 5 yıl
değişmeyen tek şey değişimin kendisidir :D
yaklaşık 1 senedir windows 8 kullanıyorum ve windows 7 li bir bilgisayar görünce asıl performansını fark ediyorum, açılış kapanış hızları programlar arasında geçiş hızları vs. ayrıca başlat yok diyorsunuzda, buna niye bu kadar taktınız anlam veremiyorum, metroya gir direk klavyeden arıyacağın programın adını yazmaya başla ve programı karşında, bu kadar basit :D ayrıca metrodaki herşeyi kullanmak zorunda değilsiniz, ben mail programını kullanıyorum metronun ve bence çok başarılı çünkü birden çok hesabı bağlayıp tek tık ile ulaşabiliyorsun, metroyu kullanmak istemiyorsanızda tek tık ile masaüstüne geçip masaüstünüde kullanabilirsiniz, hani görende masaüstünü komple kaldırdılar falan sanacak :D
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Ambarad 5 yıl
Başka bir konudan Windows 8 ile ilgili düşüncelerimi aynen kopyalıyorum;

'Şahsen ben Windows 8'e ilk geçtiğimde beğenmiştim. Kullandım da bir süre. Metro arayüzü de benim için problem olmadı, yenilikleri sevdiğimden dolayı yadırgamadım ve çabuk alıştım. 7'ye dönmemin sebebi tamamiyle 'PC kullanma duygusu'nu alamamdan oldu. Kullanıyordum ama kullandığım şey bir bilgisayarmış gibi hissetmiyordum. Sanki tablet kullanıyordum. Her şey onlara göre dizayn edilmişti. PC'nin verdiği uyarılar bile tabletvari dokunmatik cihaz uyarılarıydı.

Özellikle sistemde bir şeyi aramak işkenceydi benim için şahsen. 7'de başlat menüsünde arama yeri hem daha pratik hem de çalıştır görevi görüyor. Microsoft'un her ayrı cihaza aynı işletim sistemini dayatması bir hata bence. Apple gibi bilgisayarlara ayrı, telefon ve tablet gibi cihazlara ayrı sistem çıkarması gerekir bana kalırsa.'
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cenkcolak 5 yıl
tamamen kendi sahsi fikrimdir ki cok yuksek ihtimal, uzun bir muddet win7 kullanacagim. 8 hakkinda ne mi biliyorum hicbirsey fakat 7 den o kadar cok memnunumki 8 in daha iyi olup olmamasi hic umurumda degil.win7 ile her turlu isimi hallediyorum fakat halledemeyenler 8 ile halledeceklermi ki bu kadar savunuyorlar anlamiyorum.son 10 yilda google in 10 da biri kadar atilim yapamayan bir sirket 8 den iyi para kazanacagini dusunuyorsa yaniliyor bence..
microsoft,guncellemeler ile 7 nin arkasinda durdugu muddetce 8 i iyi pazarlayamayacaktir.

Ayrica cogu kimse yuzde 10 fazla performans icin acemilik yasayacagi bir sisteme gecmekte acele etmez....
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DH Misafiri 5 yıl
brkaknc
windows aslında bir devrim başlattı ama kör gözler bunu görmüyor.

O devrim Ubuntu ile başladı. İlk arayüzü değiştiren sistem Ubuntu idi. Windows her zaman ki gibi 5 yıl geriden gelip adını değiştirip üstüne konmayı bildi.
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Aubameyang17 5 yıl
teşekkürler
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One_Shot 5 yıl
biz hala windows xp
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ByKodhan 5 yıl
bence metro olayı rezalet hiç gerek yoktu.bide 8.1de o başlat butonu koyarak salak yerine koyuyor kullanıcıları.
eski sistemlerle şuan windows 8 zor ama 8.1 yinede düşüneceğim o kadar olumsuzluklarına rağmen.
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Kitmaker 5 yıl
Ben Lise 3'e giden birisi olarak kendimden büyük ve teknoloji konusunda benden çok daha tecrübe kazanmış insanların nasıl bu kadar geri kafalı olduklarını anlayamıyorum.

Başlat menüsü yok saçmalığından kurtulun, ekranın sol altına gidince başlat menüsü geliyor işte daha ne istiyorsun. Gözüne sokmamışlar da mouse oraya gidince görünür yapmışlar. Aşırı stabil bir metro arayüzü yapmışlar. Windows Explorer hafızanı yemeden Twitter-Facebook-Chrome vs vs uygulamaları metrodan çalıştırabiliyorsun, ya da masaüstüne girip çalıştırabilirsin. Aramaya yeri yok diyenler de F3 tuşu ile Windows 7 de Başlat-Ara yerine gelene kadarki 3 snlik sürenin 10'da 1'i bir hızda arama açılıyor. Sol alta gidip yukarı çıkardığında imleçi Masaüstü dışında açık olan uygulamaları gösteriyor hızlı geçiş yapabiliyorsun. Sağ alttaki masaüstünü göster görünmez yapmışlar ona da laf eden var yok oldu diye. Gayet hoş olmuş sadece üstüne gelince göz kalabalıklığı yapıyor. Vista'da geçilen anlamsız 3D arayüzü veya Aero'dan vazgeçilip çok şık Metro yani 2D görünümlü arayüze geçilmiş. Masaüstü herhangi bir program gibi olmuş ama bu gayet şahane bir yenilik. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum nedir bu geri kafalılığınız. Bilgisayarı açış kapanış süresi saniyeleri buluyor artık. MSI GE60 de bilgisayarı kapat dedikten sonra gözümü tekrar ekrana çevirene kadar kapanmış oluyor. Açılışda bios'da hiçbir sıkıntım yok. Empire Earth II dışında hiçbir uygulama sorun vermiyor. Empire Earth II'de de explorer.exe kapatıp oyuna girip çıktığınızda tekrar çalıştırabilirsiniz. Dosya transferdeki görünüm de en çok gözüme çarpan güzellik. Daha devam etmek isterdim ama bunu bile uzun deyip okumayacak W7-XP diye tutturmuş abilerim var
NOT: Devrik cümleler kurmuşum affedin.
NOT2: Evimdeki masaüstüm Core 2 Duo 6420
Minibook olarak Asus 11.2 inch'lik Atom
Kuzenimde de GE60 var.
Üçünde de stabillik aynı. Ama haliyle Minibook'un açılış kapanış biraz daha yavaş ve Metroya geçerken kasma yapabiliyor.
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qwerty38 5 yıl
bende samsung ativ 500t kullanıyorum win 8 8.1 nasıl yükseltirim acaba arkadaşlar?
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