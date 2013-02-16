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Microsoft : Çapraz platform kodlama sistemine çok yakınız

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft : Çapraz platform kodlama sistemine çok yakınız

Microsoft'un bünyesindeki işletim sistemleri için yeni bir güncelleme yaklaşımını ifade eden ve Blue adı verilen bir platform üzerinde çalıştığı biliniyor. İki veya üç yılda bir yeni işletim sistemi çıkarmak yerine, orijinal kopya almış kullanıcılara cüzi fiyattan veya ücretsiz olarak yılda bir yükseltme sunacağı ifade edilen Blue çözümünün ayrıca Windows 8 ve Windows Phone uygulama mağazalarını da birleştireceği dile getirilmekteydi.

Microsoft mali şefi Peter Klein, bir konferans esnasında, tablet ve akıllı telefon pazarında 4 inçten 13 inçe kadar farklı boyutlarda cihazlara imkan tanıyıp tanımayacakları sorusuna, eğer talep görürlerse buna en iyi şekilde hazır olacakları bilgisini verdi. Windows mali şefi Tami Reller tarafından da benzer bilgiler verildiği hatırlandığında, Microsoft'un farklı cihaz boyutlarını arz-talep dengesine göre değerlendirmek istediği görülüyor.

Klein ayrıca asıl konunun işletim sistemi olmadığını, Xbox Live, Skype, SmartGlass gibi uygulama ve servislerin ortak tecrübeler sunması olduğunu belirtti. Klein, geliştiricilerin bir nevi çapraz platform nirvanasına yakınlaşması için API'lerin geliştirildiğini aktardı. Klein, bir kere yaz heryerde çalıştır şeklinde tanımladıkları çapraz platform desteğine her gün biraz daha yaklaştıklarını vurguladı.

Microsoft, Windows Phone ve Windows uygulama mağazalarını biraraya getirmek amacıyla teknik olarak güçlü ve test alanında görevlendirilecek yazılım geliştirme mühendisleri aradıklarını bir iş ilanında duyurmuştu. Firmanın entegrasyon planı da bu ilanla bir nevi kesinleşmişti. 

Mali şefin de açıklamasıyla artık Microsoft'un Blue adı verilen yaklaşım ile muhtemelen bu yıl içerisinde Windows Phone ve Windows mağazalarını entegre edeceği ve yazılan bir uygulamanın her iki platformda da çalışmasının önünü açacağı resmileşmiş oldu. Ancak henüz hangi şartlarda ve seviyede bu entegrasyonun yapılacağı şimdilik belirsiz. 

http://news.cnet.com/8301-10805_3-57569225-75/microsoft-closing-in-on-write-once-run-anywhere-says-cfo/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Harika olur ya şu mağazayı ani bir atağa kaldırsalar yazılımcılara para falan vererek iyice bir geliştirseler mükemmel olur.Zaten kasa bakımından nokia nın üstüne marka tanımam
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sis651 6 yıl
Bunların çapraz mantığına göre 2007'da daha, bilgisayarımdaki basit .NET uygulaması Windows Mobile telefonumda çalışıyordu. :)
Yıl 2013, pek değişiklik olmamış. :)
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Jaimine_RAJA 6 yıl
şimdi bu işten kasıt, uygulamanın paket halinde sunulması olabilir. yani içinde tablete kurulumda aktif olabilecek arayüz ve özellikler ve telefon kurulumunda aktif olabilecek arayüz ve özellikler birlikte bulunur. Kısacası 50mb olan bir uygulamanın boyutu kaba taslak 70 olur ve kurulduğu cihaza göre özellikler aktif olur. Onun dışında bir çapraz kodlama işi hikaye. Neden diye soracak olursanız tablette aynı uygulamayı aynı arayüz ve aynı özellikler ile çalıştırmanın mantığı yok. Tablet aynı şeyi tamamen aynı özelliklerle açacaksa tablet almanın mantığı ne o zaman ? ekranı büyük telefon alınır daha iyi. Böyle olsa bile uygulamaların kurulum boyutu aşırı derecede artacak bence. Bu da mobil veri kullananlar için hiç de iyi değil. Bana sorarsanız daha baştan ölü doğan bir iş. Geliştiriciyi teşvik etmek istiyorsan dağıtırsın geliştirme kitini ücretsiz. Her ülkede destek birimlerini oluşturursun. Ücretsiz kurslarını verirsin. Ayrıca geliştiricinin sisteme yönelmesi için cihazların yaygın kullanımda olması da büyük bir etken. Agresif şekilde fiyatlandırılmış wp cihazları sal bakalım piyasaya. Market nasıl büyüyor o zaman gör. Geliştirici de saf değil ki be kardeşim. milyonlarca cihaz olan android ya da ios varken wp ile uğraşsınlar.
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makpiyal 6 yıl
920.. Peki sağ olun biraz daha bekleyelim olmadı xperia z geçerim.
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makpiyal 6 yıl
Arkadaşlar. 5 aylık ip4s var. Çok severek kullandığım ancak uygulama eksikliği yüzünden takas etmek istiyorum. Biri mesaj atmış 4s ile takas eder misin diye. Sizce etmeli miyim. Hala biber ın bile finali çıkmadı. Skype bile ölü Windows Phone da. Whats up ta da eksik çok. Sizce 5 aylık kvklı 4s ile takas etmeli miyim cevabınız için şimdiden teşekkürler. Hem apollo Plus ta hikaye oldu.
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stabwound 6 yıl makpiyal
makpiyal

Arkadaşlar. 5 aylık ip4s var. Çok severek kullandığım ancak uygulama eksikliği yüzünden takas etmek istiyorum. Biri mesaj atmış 4s ile takas eder misin diye. Sizce etmeli miyim. Hala biber ın bile finali çıkmadı. Skype bile ölü Windows Phone da. Whats up ta da eksik çok. Sizce 5 aylık kvklı 4s ile takas etmeli miyim cevabınız için şimdiden teşekkürler. Hem apollo Plus ta hikaye oldu.

şuan kullandığın tel 820 veya 920 ise takas önermem şuan kuzenim 4s aldı laptop takasla ufacık ekranı yani bu dezavantaj değildir belki ama büyük ekrandan küçük ekrana geçince pek haz vermiyor
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V4LKyR 6 yıl
Batuist
microsoftun mağazasını adam gibi geliştirmesi gerekiyor.. çok çok basit ve saçma geliyor bana.. bir sürü ne idiğü belirsiz minik kutudan bakalım ne çıkacak havasıyla uygulama indiriyorsunuz.. daha büyük karo ve daha açıklayıcı bir şikilde bir mağaza yapılabilirdi. mağazada dolaşmak ise ayrı bir sıkıntı.. acil el atmaları gereken bir konu..

Kesinlikle... Windows 8 üzerinde bazen giriyorum Mağaza'ya, o kadar eksik ki. Çoğu program çince, çince yazılar var, hiç açıklayıcı değil, hiç akıcı değil, vs... En kısa zamanda olgunlaşmalı. Neden hala böyle ilginç. Bu kadar fazla geliştirici var aslında.
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SAITAMA 6 yıl
Ben android den wp8 e geçtim, bazı saçma durumlar var ama yazılım güncellemesi ile düzelebilecek şeyler. Microsoft a düşen insanları soğutmadan yazılımını geliştirmeli.
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bekoc 6 yıl
yeni birşey değil. apple da aynı şeyi hedefliyor. bir tek android geride kaldı bu konuda
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Offret 6 yıl SAITAMA
wortexxx

Ben android den wp8 e geçtim, bazı saçma durumlar var ama yazılım güncellemesi ile düzelebilecek şeyler. Microsoft a düşen insanları soğutmadan yazılımını geliştirmeli.

+1
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wustti 6 yıl
şimdi wp8 kullananlar wp9 a geçmek için para mı verecek? :)
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burakahmet19 6 yıl
Kime ne derse desin Nokia.
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Batuist 6 yıl
microsoftun mağazasını adam gibi geliştirmesi gerekiyor.. çok çok basit ve saçma geliyor bana.. bir sürü ne idiğü belirsiz minik kutudan bakalım ne çıkacak havasıyla uygulama indiriyorsunuz.. daha büyük karo ve daha açıklayıcı bir şikilde bir mağaza yapılabilirdi. mağazada dolaşmak ise ayrı bir sıkıntı.. acil el atmaları gereken bir konu..
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Moribito 6 yıl Batuist
Batuist

microsoftun mağazasını adam gibi geliştirmesi gerekiyor.. çok çok basit ve saçma geliyor bana.. bir sürü ne idiğü belirsiz minik kutudan bakalım ne çıkacak havasıyla uygulama indiriyorsunuz.. daha büyük karo ve daha açıklayıcı bir şikilde bir mağaza yapılabilirdi. mağazada dolaşmak ise ayrı bir sıkıntı.. acil el atmaları gereken bir konu..

Google Play en iyi app store diyemem ama, nedense Google Play en kullanisli app store arayuzune sahip bence, tasarim ve kullanim kolaylilgi vede kucuk alana sigdirilmis bilgi yogunlugu en iyisi.
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ezimuse 6 yıl
Çok ortak tabi canım. Android için skype çöp yazılım. Gerçi gtalk ikiye katlar onu.
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