Microsoft : Çapraz platform kodlama sistemine çok yakınız





Microsoft'un bünyesindeki işletim sistemleri için yeni bir güncelleme yaklaşımını ifade eden ve Blue adı verilen bir platform üzerinde çalıştığı biliniyor. İki veya üç yılda bir yeni işletim sistemi çıkarmak yerine, orijinal kopya almış kullanıcılara cüzi fiyattan veya ücretsiz olarak yılda bir yükseltme sunacağı ifade edilen Blue çözümünün ayrıca Windows 8 ve Windows Phone uygulama mağazalarını da birleştireceği dile getirilmekteydi.





Microsoft mali şefi Peter Klein, bir konferans esnasında, tablet ve akıllı telefon pazarında 4 inçten 13 inçe kadar farklı boyutlarda cihazlara imkan tanıyıp tanımayacakları sorusuna, eğer talep görürlerse buna en iyi şekilde hazır olacakları bilgisini verdi. Windows mali şefi Tami Reller tarafından da benzer bilgiler verildiği hatırlandığında, Microsoft'un farklı cihaz boyutlarını arz-talep dengesine göre değerlendirmek istediği görülüyor.





Klein ayrıca asıl konunun işletim sistemi olmadığını, Xbox Live, Skype, SmartGlass gibi uygulama ve servislerin ortak tecrübeler sunması olduğunu belirtti. Klein, geliştiricilerin bir nevi çapraz platform nirvanasına yakınlaşması için API'lerin geliştirildiğini aktardı. Klein, bir kere yaz heryerde çalıştır şeklinde tanımladıkları çapraz platform desteğine her gün biraz daha yaklaştıklarını vurguladı.





Microsoft, Windows Phone ve Windows uygulama mağazalarını biraraya getirmek amacıyla teknik olarak güçlü ve test alanında görevlendirilecek yazılım geliştirme mühendisleri aradıklarını bir iş ilanında duyurmuştu. Firmanın entegrasyon planı da bu ilanla bir nevi kesinleşmişti.





Mali şefin de açıklamasıyla artık Microsoft'un Blue adı verilen yaklaşım ile muhtemelen bu yıl içerisinde Windows Phone ve Windows mağazalarını entegre edeceği ve yazılan bir uygulamanın her iki platformda da çalışmasının önünü açacağı resmileşmiş oldu. Ancak henüz hangi şartlarda ve seviyede bu entegrasyonun yapılacağı şimdilik belirsiz.

http://news.cnet.com/8301-10805_3-57569225-75/microsoft-closing-in-on-write-once-run-anywhere-says-cfo/