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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Dynamics AX'ın iOS uygulaması güncellendi

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Microsoft Dynamics AX'ın iOS uygulaması güncellendi
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Kurumsal kaynak planlaması alanının önemli yazılımlarından olan Microsoft Dynamics AX'ın iOS uygulaması iOS 7 arayüzüyle güncellendi.

İşletmelere kaynak yönetimi konusunda büyük kolaylıklar sağlayan Microsoft Dynamics AX,  iOS uygulaması ile kullanıcıların gider işlemleri ya da makbuzlarını ekleyebilme ve zaman çizelgesi oluşturularak gönderilmesine imkan sunuyor.

Çeşitli hata gidermeleri ve iyileştirmelere de kavuşan uygulamanın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Dynamics AX - Microsoft Corporation
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Bradley Cooper 5 yıl
Microsoft un IOS uygulamasında bile kutucuklu menüler var

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beyinsis 5 yıl Shady
Türkiye'de kullanan görmedim, ama kullanılsa işe yarar, böyle basitçe masraf girmeyi isterdim.

direk telefondan Dynamics AX yazınca bir sürü uygulama çıkıyor ama bu çıkmıyor... :)
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