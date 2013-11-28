Microsoft Dynamics AX'ın iOS uygulaması güncellendi

Kurumsal kaynak planlaması alanının önemli yazılımlarından olan Microsoft Dynamics AX'ın iOS uygulaması iOS 7 arayüzüyle güncellendi.

İşletmelere kaynak yönetimi konusunda büyük kolaylıklar sağlayan Microsoft Dynamics AX, iOS uygulaması ile kullanıcıların gider işlemleri ya da makbuzlarını ekleyebilme ve zaman çizelgesi oluşturularak gönderilmesine imkan sunuyor.

Çeşitli hata gidermeleri ve iyileştirmelere de kavuşan uygulamanın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: