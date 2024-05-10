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    Anlık Bildirim

    Microsoft, kendi mobil oyun mağazasını açıyor

    Apple App Store ve Google Play Store rakibi geliyor. Microsoft, mobil oyun mağazasının Temmuz ayında açılacağını resmi olarak duyurdu.                           
    microsoft oyun mağazası android ios temmuz Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Google Play Store ve Apple App Store’a rakip olacak mobil oyun mağazası üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Artık resmiyet kazandı; Microsoft, oyun mağazasının Temmuz ayında açılacağını duyurdu. Peki, mobil oyun mağazası nasıl olacak, hangi oyunlarla açılış yapılacak?

    Web tabanlı olacak

    Microsoft Xbox Başkanı Sarah Bond’un açıklamasına göre Microsoft oyun mağazası Apple ve Google’ınki gibi olmayacak; internet tarayıcısı üzerinden erişilebilen bir mağaza olacak. Microsoft, bu şekilde daha büyük bir kitleye ve daha fazla cihaza ulaşabileceğini düşünüyor.

    Başlangıçta büyük geliştiricilerin oyunları olacak

    Microsoft’un oyun mağazası başlangıçta Microsoft, King, Activision büyük geliştiricilerin popüler mobil oyunlarını içerecek. Üçüncü parti mobil oyunların ne zaman mağazaya geleceği ve nasıl çalışacağına ilişkin detaylar açıklanmadı.

    Bond, Microsoft’un gelecekte mağazayı web tarayıcı dışına taşımak istediklerini, böylece Android ve iOS için gerçek bir üçüncü parti oyun uygulama mağazası olacağı anlamına geleceğini öne sürdü. Web tabanlı mağaza için şu anda bir isim yok. Ayrıca mağazanın resmi olarak açılışından önce Xbox Insiders kullanıcılarına açılıp açılmayacağı belirtilmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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