Microsoft, kendi mobil oyun mağazasını açıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Google Play Store ve Apple App Store’a rakip olacak mobil oyun mağazası üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Artık resmiyet kazandı; Microsoft, oyun mağazasının Temmuz ayında açılacağını duyurdu. Peki, mobil oyun mağazası nasıl olacak, hangi oyunlarla açılış yapılacak?

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Web tabanlı olacak

Microsoft Xbox Başkanı Sarah Bond’un açıklamasına göre Microsoft oyun mağazası Apple ve Google’ınki gibi olmayacak; internet tarayıcısı üzerinden erişilebilen bir mağaza olacak. Microsoft, bu şekilde daha büyük bir kitleye ve daha fazla cihaza ulaşabileceğini düşünüyor.

Başlangıçta büyük geliştiricilerin oyunları olacak

Microsoft’un oyun mağazası başlangıçta Microsoft, King, Activision büyük geliştiricilerin popüler mobil oyunlarını içerecek. Üçüncü parti mobil oyunların ne zaman mağazaya geleceği ve nasıl çalışacağına ilişkin detaylar açıklanmadı.

Bond, Microsoft’un gelecekte mağazayı web tarayıcı dışına taşımak istediklerini, böylece Android ve iOS için gerçek bir üçüncü parti oyun uygulama mağazası olacağı anlamına geleceğini öne sürdü. Web tabanlı mağaza için şu anda bir isim yok. Ayrıca mağazanın resmi olarak açılışından önce Xbox Insiders kullanıcılarına açılıp açılmayacağı belirtilmedi.

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