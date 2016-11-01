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Microsoft, Google'ın açıklarını ifşa etmesinden mutlu değil

Microsoft, Google'ın önemli Microsoft açıklarını ifşa etmesinden rahatsız. Google, on gün önce bildirdikleri açıkların kapatılmadığını veya geri dönüş yapılmadığını açıkladı.
2 yıl
2,9b
1
20
İşletim Sistemleri
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Pazartesi günü Google yaptığı açıklamada Windows'taki önemli açıkların kapatılmadığını duyurdu.

 Windows'taki önemli açık 10 gündür kapatılmadı

 Açık Windows32K sisteminde güvenlik kapısını atlatmaya yarıyor. Google bu açığın Microsoft'a 10 gün önce bildirildiğini ancak Microsoft'un bu sorunu çözmek için açık olarak bir şey yapmadığını belirtti.
Google 7. günden sonra açıklamasında bu açığın önemli olduğunu ve aktif olarak kullanıldığını belirtti.  Microsoft ise bu duruma hemen yanıt vermedi. Ancak Google'ın  bu şekilde açıklama yapmasından da rahatsızlığını dile getirdi. Yapılan açıklamada "Açığın kapatılması için çalışmalar yapıyoruz ve Google'ın yaptığı açıklamalar kullanıcıları riske sokuyor." kısmı dikkat çekti. Ancak açığın ne zaman kapatılacağı veya ilerleme durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
Ülkelerde de Microsoft'un veri sızdırdığından şüphelenilmesi üzerine inceleme başlatılması ve Microsoft'un tutumu kullanıcıları olumsuz etkilemiş gözüküyor. 
Google ve Adobe ise kendi sistemlerinde (Chrome ve Flash) bu açığa bağlı sorunları önlemek için geçen hafta önlem alındığını bildirdi. 

https://www.cnet.com/news/microsoft-unhappy-with-google-disclosing-major-windows-bug-security/ Yorum Yaz
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Virinom 2 yıl en beğenilen
"Google'ın yaptığı açıklamalar kullanıcıları riske sokuyor."
Acaba kullanıcıyı riske atan Google'ın açıklamaları mı yoksa açıkların kapatılmaması mı?
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internalinferno 2 yıl
işte bunun için linux !
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Hawk58Offi 2 yıl alp.adalar
adalar_2001
google önce androiddeki açıkları kapatsın

Her ay güvenlik güncellemeleri ile açıkları kapatıyor
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mcrew 2 yıl
pazardaki hakimiyetini kötüye kullanan, rakiplerini ezen, rekabet şansı vermeyen firmalar zamanı geldiğinde çok kötü yerin dibini boyluyorlar.
microsoft bunu çok yaptı zamanında. Şimdi bir taraftan apple, bir taraftan google pazardan büyük büyük pastaları kapıyorlar microsoft ta avucunu yalıyor.
sıra Türk Telekom'a da geliyor bakalım. Yasal olan yapman gereken alt yapı tesis paylaşımını yapma. Diğer sağlayıcıların alt yapı yatırımlarını engelle. Turk.net den internete başvurdun mu 2 ay oyala en sonunda alt yapı müsait değil de. Ama aynı hat üzerinden 2 ay bekleyip açılmayan hatta Türk Telekom üzerinden başvuru yapıldı mı iki günde aç. Milleti tekelci zihniyetle dolandır.
şimdi de girdi borç batağına çıkamıyor. O kazandığı milyarlarca dolar hiç oldu.
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620513 2 yıl
Açıkları kapatmak için okumanızda fayda var.
Download: phrozensoft.com/...
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sosisvesalam 2 yıl
google da microsoft da virüs gibi çalışıyor kullanıcı bilgilerini reklam verenlere satarak veya kendilerine alarak
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pUnduli 2 yıl
Açık belli olduktan sonra Google'ın hiçbir varlık gösterememesinin aksine kurumsal pazarın tek hakimi olan bir firmanın "dursun ya nazarlık olur" diyecek hali olmadığına göre üzerinde çalışıyorlardır, Google'ın ki işgüzarlık anca.
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kadirirdem 2 yıl
Google güzel çalışıyor :)...
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Ne gibi riskler acaba.
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alp.adalar 2 yıl
google önce androiddeki açıkları kapatsın
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Hawk58Offi 2 yıl alp.adalar
adalar_2001
google önce androiddeki açıkları kapatsın

Her ay güvenlik güncellemeleri ile açıkları kapatıyor
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Virinom 2 yıl en beğenilen
"Google'ın yaptığı açıklamalar kullanıcıları riske sokuyor."
Acaba kullanıcıyı riske atan Google'ın açıklamaları mı yoksa açıkların kapatılmaması mı?
1 Yanıt Yanıtla +25
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DarkHellKnightX 2 yıl Virinom
Virinom

"Google'ın yaptığı açıklamalar kullanıcıları riske sokuyor."
Acaba kullanıcıyı riske atan Google'ın açıklamaları mı yoksa açıkların kapatılmaması mı?

Her ikisi de.
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SONEKTRA 2 yıl
Google pc için güzel bir işteyim sistemi yapsında kullanak.
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MHEC 2 yıl SONEKTRA
SONEKTRA
Google pc için güzel bir işteyim sistemi yapsında kullanak.

Hangi iş hocam

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V4LKyR 2 yıl
Google iyidir. Sevdiğim bir firma.
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