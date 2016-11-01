Microsoft, Google'ın açıklarını ifşa etmesinden mutlu değil

Pazartesi günü Google yaptığı açıklamada Windows'taki önemli açıkların kapatılmadığını duyurdu.

Windows'taki önemli açık 10 gündür kapatılmadı

Açık Windows32K sisteminde güvenlik kapısını atlatmaya yarıyor. Google bu açığın Microsoft'a 10 gün önce bildirildiğini ancak Microsoft'un bu sorunu çözmek için açık olarak bir şey yapmadığını belirtti.

Google 7. günden sonra açıklamasında bu açığın önemli olduğunu ve aktif olarak kullanıldığını belirtti. Microsoft ise bu duruma hemen yanıt vermedi. Ancak Google'ın bu şekilde açıklama yapmasından da rahatsızlığını dile getirdi. Yapılan açıklamada "Açığın kapatılması için çalışmalar yapıyoruz ve Google'ın yaptığı açıklamalar kullanıcıları riske sokuyor." kısmı dikkat çekti. Ancak açığın ne zaman kapatılacağı veya ilerleme durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Ülkelerde de Microsoft'un veri sızdırdığından şüphelenilmesi üzerine inceleme başlatılması ve Microsoft'un tutumu kullanıcıları olumsuz etkilemiş gözüküyor.

Google ve Adobe ise kendi sistemlerinde (Chrome ve Flash) bu açığa bağlı sorunları önlemek için geçen hafta önlem alındığını bildirdi.

https://www.cnet.com/news/microsoft-unhappy-with-google-disclosing-major-windows-bug-security/