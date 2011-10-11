Microsoft, HTC ve Samsung'dan Windows Phone 7 reklamlarını artırmalarını istiyor

Mobil işletim sistemi Windows Phone 7'ye getirdiği Mango güncellemesi ile akıllı telefon pazarında yükselişe geçmek isteyen Microsoft platformun yaygınlaşması adına üretim ortaklarını da sıkıştırmaya başladı.





Windows Phone şefi Andy Lees, Bloomberg'e verdiği demeçte üreticilerden platformu yaygınlaştırmak için pazarlama stratejilerini geliştirmelerini isterken, mağaza çalışanlarını da platformu müşterilere daha fazla tanıtmaları konusunda teşvik ettiklerini belirtti.





Lees hangi stratejilerin uygulanacağı konusunda kesin bir bilgi vermiyor ancak Windows Phone satışlarını artırmak için hedeflenen satışa ulaşıldığında primler, mağaza içi hediyeler ve farklı promosyonlar gibi perakende şirketlerinin inisiyatifine bırakılan etkinlikler söz konusu.





Bugüne kadar Windows Phone platformunun pazar payı konusunda hayal kırıklığına uğradığını belirten Microsoft CEO'su Steve Ballmer akıllı telefon pazarında üçüncü ekosistem olma yolunda çok çalışmak gerektiğinin altını çizmişti.





Microsoft da bizzat Nokia ile anlaşarak ve daha sonra ortaya çıkacak masraflar için 1 milyar dolar gibi bir hibede bulunarak platformun yaygınlaşması için gerekli reklam girişimlerini başlatmıştı. Bu bakımdan diğer üretim ortaklarından milyon dolarlık kampanyalar başlatmasını istediği tahminini yapmak yanlış olmaz.

Microsoft, HTC ve Samsung gibi iki devle Windows Phone donanımının üretim ortaklığını yaparken diğer taraftan Android işletim sisteminin kullanımı ile ilgili elinde tuttuğu patentler nedeniyle lisans ücreti almaya da devam ediyor.