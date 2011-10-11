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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, HTC ve Samsung'dan Windows Phone 7 reklamlarını artırmalarını istiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil işletim sistemi Windows Phone 7'ye getirdiği Mango güncellemesi ile akıllı telefon pazarında yükselişe geçmek isteyen Microsoft platformun yaygınlaşması adına üretim ortaklarını da sıkıştırmaya başladı.

Windows Phone şefi Andy Lees, Bloomberg'e verdiği demeçte üreticilerden platformu yaygınlaştırmak için pazarlama stratejilerini geliştirmelerini isterken, mağaza çalışanlarını da platformu müşterilere daha fazla tanıtmaları konusunda teşvik ettiklerini belirtti.

Lees hangi stratejilerin uygulanacağı konusunda kesin bir bilgi vermiyor ancak Windows Phone satışlarını artırmak için hedeflenen satışa ulaşıldığında primler, mağaza içi hediyeler ve farklı promosyonlar gibi perakende şirketlerinin inisiyatifine bırakılan etkinlikler söz konusu.

Bugüne kadar Windows Phone platformunun pazar payı konusunda hayal kırıklığına uğradığını belirten Microsoft CEO'su Steve Ballmer akıllı telefon pazarında üçüncü ekosistem olma yolunda çok çalışmak gerektiğinin altını çizmişti.

Microsoft da bizzat Nokia ile anlaşarak ve daha sonra ortaya çıkacak masraflar için 1 milyar dolar gibi bir hibede bulunarak platformun yaygınlaşması için gerekli reklam girişimlerini başlatmıştı. Bu bakımdan diğer üretim ortaklarından milyon dolarlık kampanyalar başlatmasını istediği tahminini yapmak yanlış olmaz.
Microsoft, HTC ve Samsung gibi iki devle Windows Phone donanımının üretim ortaklığını yaparken diğer taraftan Android işletim sisteminin kullanımı ile ilgili elinde tuttuğu patentler nedeniyle lisans ücreti almaya da devam ediyor.

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ozan387 8 yıl en beğenilen TheLastNinja2
TheLastNinja2
Sevmiyorum zaten Microsoft firmasını.

Umarım bu mesaj Windows 7 den gönderilmiyordur.
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sertacarslan 8 yıl
DarkEnergy
sertacarslanhedeflenen satışa ulaşıldığında primler, mağaza içi hediyeler ve farklı promosyonlar gibi perakende şirketlerinin inisiyatifine bırakılan etkinliklerSanki diş fırçası satıyorlar, mağazadaki personel bana gelecek onu alma bunu al diyecek, ben de ikna olacağım.Akıllı telefon alan müşteri kitlesi ya en ince detayına kadar incelemiştir almaya karar verdiği telefonu, ya İphone-Nokia fanıdır da ondan alıyordur, ya da her ikisi birden. Her durumda da mağazada kararını değiştirecek bir müşteri kitlesinden bahsetmiyoruz.
O kadar emin olmayın. Herkez bu telefonları alıllı telefon olarak adlandırmıyor, dokunmatik telefon olarak adlandıran daha çok. Ben çok gördüm Galaxy S almaya gelip N8le döneni. Ülkemizde ne istediğini bilmeyen son kullanıcı sayısı çok fazla, bu durumda da telefon satıcılarına büyük iş düşüyor.

Hedef kitle olarak bu tür kullanıcıları seçtilerse daha da kötü ya!
Böyle bir strateji seçtilerse bilemem, ama öyleyse hiçbir zaman üst segment bir WP7 cihaz göremeyeceğiz demektir.
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sertacarslan 8 yıl
"hedeflenen satışa ulaşıldığında primler, mağaza içi hediyeler ve farklı promosyonlar gibi perakende şirketlerinin inisiyatifine bırakılan etkinlikler"
Sanki diş fırçası satıyorlar, mağazadaki personel bana gelecek onu alma bunu al diyecek, ben de ikna olacağım.
Akıllı telefon alan müşteri kitlesi ya en ince detayına kadar incelemiştir almaya karar verdiği telefonu, ya İphone-Nokia fanıdır da ondan alıyordur, ya da her ikisi birden. Her durumda da mağazada kararını değiştirecek bir müşteri kitlesinden bahsetmiyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
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DarkEnergy 8 yıl sertacarslan
sertacarslan
"hedeflenen satışa ulaşıldığında primler, mağaza içi hediyeler ve farklı promosyonlar gibi perakende şirketlerinin inisiyatifine bırakılan etkinlikler"
Sanki diş fırçası satıyorlar, mağazadaki personel bana gelecek onu alma bunu al diyecek, ben de ikna olacağım.
Akıllı telefon alan müşteri kitlesi ya en ince detayına kadar incelemiştir almaya karar verdiği telefonu, ya İphone-Nokia fanıdır da ondan alıyordur, ya da her ikisi birden. Her durumda da mağazada kararını değiştirecek bir müşteri kitlesinden bahsetmiyoruz.

O kadar emin olmayın. Herkez bu telefonları alıllı telefon olarak adlandırmıyor, dokunmatik telefon olarak adlandıran daha çok. Ben çok gördüm Galaxy S almaya gelip N8'le döneni. Ülkemizde ne istediğini bilmeyen son kullanıcı sayısı çok fazla, bu durumda da telefon satıcılarına büyük iş düşüyor.
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SystemApps 8 yıl
youtube de çok iyi videolar yayınlanıyor kendi kanalından.tabiki yeni bir işletim sistemi olduğundan tanınması gerekir.Reklam belli bir noktaya kadar şart ama en önemlisi kullanıcı deneyimidir tabiki...Bunun içinde şu winphone modellerinin artması gerekiyor...
Patent konusuna gelirsek mikrosoft yazılım firması tabiki elindekileri anonim olarak dağıtacak hali yok.Ortada zaten patent kavgası da yok.Ayrıca mikrosoft kendi özgünlüğünü sağlamayı çok iyi biliyor doğrusu...ismine sağdık kalıp pencere pencere bir arayüz sundu.Dinamik olması nedeniyle de ben oldukça başarılı buluyorum.Tabiki geliştirilebilir...winphone 8 ile artık piyasada gün geçtikçe yaygınlaşmasını bekliyorum şahsen.Ama şunu da belirtmeliyim ki andoroid iyi ayar verecek mikrosoft tarafında.Çünkü özgür bir işletim sistemi gün geçtikçe de yaygınlaşıyor.Yani mikrosoft iyi oynayamazsa kesin kaybeder.
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s.volkan 8 yıl
Windows 7 bana hic cazip gorunmuyor nedense..

Odunsu bir yapisi var
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TheLastNinja2 8 yıl
Sevmiyorum zaten Microsoft firmasını.
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ozan387 8 yıl TheLastNinja2
TheLastNinja2
Sevmiyorum zaten Microsoft firmasını.

Umarım bu mesaj Windows 7 den gönderilmiyordur.
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symbiat 8 yıl
Ms in elinde android ile iglili 4-5 patent vardı.
daha doğrusu; ms in elinde patentini bulundurduğu bir çok yöntem algoritma vb var.
ve android de geliştirilirken bu havuzdan 4-5 adet "yöntem" i kullanmış.
hatta ms in açıklamasında, androidin bu patentleri kullanmamış olmasının imkanı yok demişti.
keza htc ve adını bilmediğim diğer üreticiler ms e bu yüzden ücret ödüyorlar.parayı ödediklerine göre patenti kullandıklarını da kabul etmiş demek oluyorlar.
daha öncedende belirttiğim gibi burda ilgimi çeken şey, ms in google a gitmek yerine doğrudan telefon üreticilerini hedef alıyor olması.
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djisis 8 yıl
Baba Zaman
Cahilliğme verin anlmadığım bir şey var.. Microsoft, Andorid ile ilgili elinde patentmi bulunduyor..

Yanlış hatırlamıyorsam HTC'den her Android'li cihaz için 5$ ücret alıyor (Elim nasıl alıştıysa 5$'dan sonra +KDV yazmak geldi içimden :D )
Şöyle bir konu var, donanimhaber.com/...
Başka sitelerin linklerini vermek istemedim, biraz daha araştırırsan detayları bulursun...
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Mikailix 8 yıl
androidden gelen paralar hooopp dogru wphone harcamalarına ! 1B$ hibe az para degil! kocamaan microsoft ekosistemi iste...
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Baba Zaman 8 yıl
Cahilliğme verin anlmadığım bir şey var..

Microsoft, Andorid ile ilgili elinde patentmi bulunduyor..
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