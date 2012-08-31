Microsoft, HTML 5 destekli tarayıcılar için sekiz klasik Atari oyunu getiriyor





Yazılım devi Microsoft, Atari ile işbirliğine giderek sekiz klasik Atari oyununu HTML5 uyumlu tarayıcılara getiriyor.





Atari ile Microsoft'un işbirliği kapsamında Ateroids, Combat, Centipede, Lunar Lander, Missele Command, Pong, Super Breakout ve Yar's Revenge oyunları Atari'nin web sayfasındaki ''Arcade'' bölümünden oynanabilecek. Söz konusu oyunlar Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox ve diğer HTML 5 uyumlu tarayıcılarda çalışabilecek. Ayrıca, oyunların Safari ve Internet Explorer'ın mobil versiyonları üzerinden de oynanabileceği belirtiliyor.





Microsoft'un Atari ile yaptığı işbirliğinin temeli kendi tarayıcısı olan Internet Explorer'ı ön plana çıkarmaya isteğine dayanırken, bu ortaklığın sonucu olan oyunlar HTML 5 ile de neler yapılabileceğini oldukça iyi bir şekilde gösteriyor. Daha öncede benzer çalışmalarda bulunan Microsoft, popüler mobil oyun ''Cut The Rope'' ve animasyon filmi Brandon Generator'ın HTML 5 versiyonlarını da yayınlamıştı. Şirket bu içeriklerin yanı sıra, sinema filmi Hunger Games'in web sitesini HTML 5 uyumlu olarak sunmuştu.





Atari'nin web sayfasının Arcade bölümünde sunulan oyunlar Facebook hesaplarına bağlantı kurabilirken, dokunma özellikleriyle de uyumlu bir şekilde çalıştığını belirtmekte fayda var. HTML 5 uyumlu tarayıcılarda çalışabilen Atari Arcade oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz.

hlighter.css);

http://www.theverge.com/2012/8/30/3277157/microsoft-atari-arcade-games-internet-explorer-html5