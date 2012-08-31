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Microsoft, HTML 5 destekli tarayıcılar için sekiz klasik Atari oyunu getiriyor

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yazılım devi Microsoft, Atari ile işbirliğine giderek sekiz klasik Atari oyununu HTML5 uyumlu tarayıcılara getiriyor.

Atari ile Microsoft'un işbirliği kapsamında Ateroids, Combat, Centipede, Lunar Lander, Missele Command, Pong, Super Breakout ve Yar's Revenge oyunları Atari'nin web sayfasındaki ''Arcade'' bölümünden oynanabilecek. Söz konusu oyunlar Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox ve diğer HTML 5 uyumlu tarayıcılarda çalışabilecek. Ayrıca, oyunların Safari ve Internet Explorer'ın mobil versiyonları üzerinden de oynanabileceği belirtiliyor. 

Microsoft'un Atari ile yaptığı işbirliğinin temeli kendi tarayıcısı olan Internet Explorer'ı ön plana çıkarmaya isteğine dayanırken, bu ortaklığın sonucu olan oyunlar HTML 5 ile de neler yapılabileceğini oldukça iyi bir şekilde gösteriyor. Daha öncede benzer çalışmalarda bulunan Microsoft, popüler mobil oyun ''Cut The Rope'' ve animasyon filmi Brandon Generator'ın HTML 5 versiyonlarını da yayınlamıştı. Şirket bu içeriklerin yanı sıra, sinema filmi Hunger Games'in web sitesini HTML 5 uyumlu olarak sunmuştu.

Atari'nin web sayfasının Arcade bölümünde sunulan oyunlar Facebook hesaplarına bağlantı kurabilirken, dokunma özellikleriyle de uyumlu bir şekilde çalıştığını belirtmekte fayda var. HTML 5 uyumlu tarayıcılarda çalışabilen Atari Arcade oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz.
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http://www.theverge.com/2012/8/30/3277157/microsoft-atari-arcade-games-internet-explorer-html5 Yorum Yaz
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batucan05bb 6 yıl en beğenilen
atari yeni 8 bit oyun yapsada oynasak ahhh...ahhh... ne bf3 ne crysis aynı tadı vermiyor
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kartallar_76 6 yıl
atari oyunları atari.gen.tr/... adresinde oynayabilirsiniz gençler
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umut_baris 6 yıl
1OO1
HTML5 gitgide yayılıyor desenize

flash belasından kurtulalım artık.
adobe un umrunda değil ki!
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huseyincarnege 6 yıl
SEGA MEGADRİVE 2 the chaos engine oynu cok sevdihim oyundu :)
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-gg- 6 yıl
HTML5 gitgide yayılıyor desenize
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polyruptility77 6 yıl
Yazılım devi Microsoft, Atari ile işbirliğine giderek sekiz klasik Atari oyununu HTML5 uyumlu tarayıcılara getiriyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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batucan05bb 6 yıl en beğenilen
atari yeni 8 bit oyun yapsada oynasak ahhh...ahhh... ne bf3 ne crysis aynı tadı vermiyor
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XanthiN 6 yıl
Hoş
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