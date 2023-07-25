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    Yapay zekalı Bing Sohbet, artık Chrome ve Safari'de kullanılabiliyor

    Microsoft’un OpenAI’ın teknolojileriyle desteklediği Bing Sohbet yapay zekası uzun bir beklemeden sonra nihayet Google Chrome ve Apple Safari tarayıcılarına geliyor.
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    Yapay zekalı Bing Sohbet, Chrome ve Safari'ye geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yapay zekalı Bing Sohbet’in zincirlerini kırmasına izin veriyor. Yazılım devi, artık Bing Sohbet’i sadece Edge tarayıcısına özel tutmayacak. Yapılan açıklamaya göre yeni Bing, halihazırda Google Chrome ve Apple Safari tarayıcılarında sınırlı sayıdaki kullanıcı gurubuyla birlik kullanılabilir durumda.

    Bing Sohbet artık Chrome ve Safari'de

    Yapay zekalı Bing Sohbet, Chrome ve Safari'ye geldi Tam Boyutta Gör
    Bir Microsoft sözcüsünün The Verge’e yaptığı açıklamada “Diğer tarayıcılarda yaptığımız testlerin bir parçası olarak Safari ve Chrome'da Bing Chat'e erişimi belirli kullanıcılara sunuyoruz. Standart test prosedürlerimiz tamamlandığında erişimi daha da fazla kullanıcıya genişletmek için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı. Dolayısıyla eğer Chrome veya Safari’de şimdilik Bing Sohbet’i kullanamıyorsanız endişelenmeyin, zamanla bu erişim hesabınız için aktif olacaktır.

    Öte yandan Microsoft, farklı tarayıcılarda Bing Sohbet’i kullananlar için bazı sınırlamalar getirmiş durumda. Öncelikle doğal olarak Microsoft hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor ve Edge'deki 4.000 karaktere kıyasla istemler 2.000 karakterle sınırlı. Sohbetler 30 yerine beş sorgudan sonra sıfırlanıyor. Ek olarak bir Microsoft klasiği olarak sürekli olarak Edge’i indirmenizi istiyor.

    Yapay zekalı Bing Sohbet, Chrome ve Safari'ye geldi Tam Boyutta Gör
    Bing Sohbet, OpenAI’ın GPT-4'ü tarafından destekleniyor ve kullanıcılara ödeme yapmaya gerek kalmadan en yeni modelin özelliklerine erişim sağlıyor. Ancak iki araç arasında bazı farklılıklar bulunmakta. Bing Sohbet, Bing Arama'ya erişebilirken ChatGPT-4 tek başına internete erişemiyor, bu nedenle yanıtlar için daha güncel bilgiler ve kaynaklar sağlayabiliyor. Öte yandan ChatGPT, daha ayrıntılı yanıtlar verme eğiliminde. Bing ise kısa bilgileri sunduğu kaynaklarla size gösteriyor. Son olarak, Microsoft aynı zamanda Bing Sohbet için karanlık mod özelliğini de ekledi. Buna sohbet ekranındaki sağ üst menüden ulaşabilirsiniz.
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