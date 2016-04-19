Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi’ne geri sayım başladı

Dijital çağda sürdürülebilir büyümenin peşindeki kurumlara rehber ve çözüm ortağı olma misyonuyla faaliyetlerini yürüten Microsoft Türkiye, yüzlerce işletmeyi 20 Nisan Çarşamba günü Kurumsal Çözümler Zirvesi 2016’da buluşturacak. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun ev sahipliğinde, Microsoft Global CRM Genel Müdürü Jujhar Singh ve Microsoft Ortadoğu ve Kuzey Afrika ERP Bölge Yöneticisi Karim Hanafy'nin de özel konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, dijital dönüşüm sürecinde iş dünyasının karşılaştığı zorluklar, yükselen trendler ve Endüstri 4.0 devrimi ile öne çıkan gerçekler Türkiye’den ve dünyadan örneklerle ele alınacak.

Bulut bilişim, kurumsal kaynak planlama (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi akılcı iş modellerinin aktarılacağı Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi’nde, değişimi etkin bi şekilde yöneten ve inovatif iş modelleri ile girişimci çağına ayak uyduran yenilikçi şirketlerin başarısı ele alınacak. Perakende, lojistik, üretim, inşaat, enerji, finans gibi 30’u aşkın sektörden farklı işletmelerin davetli olduğu zirve, Türkiye’nin her yerinden binin üzerinde işletmeyi bir araya getirecek.

Dijital ekonominin altını: Veri

Dijital çağda gerçek rekabetin planlama, üretim, dağıtım, pazarlama ve satış gibi geleneksel iş süreçlerinin ötesine geçtiğini belirten Microsoft Türkiye İş Çözümleri Direktörü Ozan Öncel yeni dönemde değer yaratan, müşteri odaklı stratejileri özümseyen kurumların başarılı olacağını dikkat çekti. Microsoft Dynamics CRM 2016’nın sunduğu akıllı veri yönetiminin bu kapsamda kurumlara uçtan uca müşteri odaklı çözümler sunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Microsoft Dynamics CRM 2016 self servis ve saha hizmetleriyle müşteri memnuniyetini yükseltiyor. Gelişmiş Excel deneyimi içerisinde sunulan fonksiyonlar ve tasarılar sayesinde basit, esnek ve hızlı çözümler anında hayata geçebiliyor. Bu sayede hem kurumlar hem de tüketiciler her zamankinden çok daha fazla seçeneğe sahip oluyorlar. Veri ile gelen bilgi akışı, Microsoft Dynamics CRM 2016 ile anlamlandırılıyor, arz ve talep dengesi yakalanıp, daha verimli ve daha üretken iş modelleri ortaya çıkıyor.”

Müşteri ihtiyaçlarını onlar dile getirmeden veya rakip karşılamadan önce gidermenin yolunun, şirketler için uygun CRM zeminini oluşturmaktan geçtiğini belirten Ozan Öncel, sözlerine şöyle devam etti: “Microsoft Dynamics CRM 2016, veri yönetimi ve ileri mantıksal analiz yapabilmek için Azure Machine Learning’i de kapsayan Cortana Analytics Suite tarafından destekleniyor. Bu şekilde müşteri ihtiyaçları önden tahmin edilecek, iş işleyişi aksamayacak. Şirketlerin çalışanlarından yenilikçi çözümler üretmelerini beklerken, onları yenilik yapabilmelerini sağlayacak becerileri de kazandırmaları gerekiyor. Microsoft Dynamics CRM 2016’ın sunduğu OneDrive for Business, yöneticilere kurum içi belgelerine diledikleri yerden ulaşma fırsatını sağlarken, Delve özelliği de sayesinde de satış temsilcileri kritik sunum ve belgeler üzerinde bir takım olarak çalışma imkanını yakalıyor. Bu sayede, iş süreçleri daha verimli ve üretken oluyor. Günümüz ekonomisinde sermayenin nasıl üretildiği ve iş süreçleri ile nasıl ilişkilendirildiği merak ediliyor, esasında sermayenin sırrı akıllı veride yatıyor. Veriye yatırım yapan ve onu akıllı yöneten kurumlar bugün rekabette öne çıkıyor. Veri, dijital ekonominin yeni altını, petrolü, en değerli emtiası. Biz de bugün Microsoft Dynamics CRM 2016 ile veri madenciliğinde kurumların çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz”

1 milyonu aşkın şirket bugün bulutta





“Microsoft Türkiye olarak ile KOBİ’lerimizin Microsoft’un teknolojik çözümlerini tanışmaları, deneyimlemeleri ve işlerini teknolojinin gücü ile büyütmelerini hedefliyoruz” diyen Microsoft Türkiye Bulut ve Kurumsal Çözümler İş Grubu Müdürü Mehmet Üner, çözümlerimizi Türkiye’de 1 milyonu aşkın kurumla buluşturduk” dedi. Dijital dönüşümü başarıyla yönetmek ve Endüstri 4.0 devriminin getirdiği fırsatları yakalamak isteyen kurumların bugün bulut bilişime yatırım yaptığını vurgulayan Mehmet Üner sözlerine şöyle devam etti: “Bilişim ekonomisi güç kazandıkça pazarda lider olmak geçmişe oranla çok daha çekişmeli bir hale geliyor.Şirketlerin Fortune 500 gibi global sıralamalardaki yerleri 1970 ve 80’lere göre yüzde 40 oranında daha hızlı bir şekilde değişiyor. Kurumların çöküş oranı, ortalama şirketlerde, liderlere göre 2 kat daha fazla. Değişerek büyümek ve bunu başarıyla sürdürmek isteyen şirketler bugün teknolojilerine yatırım yapıyor, yol haritalarını bulut bilişim üzerinden planlıyorlar. Şirketler başarılı operasyonlarını daha verimli ve üretken kılarak da rekabette öne çıkabilir, faaliyetlerini kökten iyileştirebilirler. Bu kapsamda bulut bilişim kurumların teknoloji kullanımını ciddi boyutta geliştiren, performansı artıran ve nakit akışında tasarruf sağlayan en etkili çözüm olarak öne çıkıyor”





Bulut bilişim çözümleri ile Microsoft’un dünyanın en büyük şirketi olduğunu vurgulayan Üner, sözlerine şöyle devam etti: “Her yıl bulut tabanlı teknolojilere 10 milyar dolara yakın yatırım yapıyoruz. Bulut bilişimde bugün pazar lideriyiz. Çin dahil 141 ülkede, 5 kıtada 24 veri merkezi ile 1 milyardan fazla kullanıcıya ve 20 milyondan fazla şirkete hizmet veriyoruz. Fortune 500 listesindeki şirketlerin %80'i Office 365 ve Microsoft Azure’un da dahil olduğu Microsoft bulut çözümlerini kullanıyor. Her 2 dakikada 1 milyardan fazla kullanıcı Azure platform üstünden bulut bilişimin avantajlarını yaşıyor. Microsoft bulut platformumuz Azure ile hiç bir fiziksel altyapı harcaması veya kurulum yapmadan yeni servisleri hayata geçirebiliyor, işlerini çok daha hızlı yapabiliyorlar. Microsoft’un bulut bilişim hizmetleriyle tanışan kurumlar, esnek, güvenilir, ihtiyaca özel çözümlerden faydalanıyor, değişimin liderleri olarak öne çıkıyorlar.”





Pargesoft, Dell, Intel, Genbil, Hewlett Packard Enterprise, Veripark, b4dynamics ve Comparex'in ana sponsor olduğu etkinlik 20 Nisan Çarşamba günü İstanbul Swiss Otel’de düzenlenecek.

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