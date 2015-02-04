Microsoft Lumia 535 akıllı telefon inceleme "Windows Phone'a giriş seviyesinde büyük ekran ve 1GB RAM takviyesi"

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa inceleme konuğumuz Microsoft'un yeni telefonu Lumia 535.

Lumia 535, Microsoft'un kendi markasını taşıyan ilk akıllı telefon. Window Phone ekosisteminin en popüler modeli olan Lumia 520 ve sonrasında çıkan 525 ile 530 modellerinin üzerine gelen Lumia 535, teknik özellik seviyesinde dikkat çekici güncellemeler içeriyor.

Bu sınıfta yer alan önceki Lumia modellerine göre ilk büyük farkını ekran kısmında ortaya koyan Lumia 535, 5-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip.

İkinci dikkat çekici fark olarak, 1905mAh ile 500 serisinde pil kapasitesi en büyük telefon olan Lumia 535, 1.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 200 işlemcisini kullanıyor.

Teknik özellik seviyesinde günlük kullanıma yansıyacak bir başka önemli fark ise, 5MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile 535'in bu sınıfta özçekim kamerasına sahip ilk Lumia modeli olması. Bu arada merak edenler için,... Lumia 535'de FM Radyo özelliği de bulunuyor.

Microsoft Lumia 535'in kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak şarj adaptörü ve dökümanlar çıkıyor. Telefonla birlikte kulaklık verilmemesi kötü zira kulaklık aynı zamanda anten görevini üstlendiğinden, yokluğunda FM Radyo çalışmıyor malesef. Ayrıca kutudan USB kablosu da çıkmıyor dolayısıyla bilgisayar bağlantısı için bir de kablo temin etmeniz gerekiyor.

Lumia 535, Microsoft'un ilk telefonu olsa da, tasarım seviyesinde Nokia'nın çizgilerine sadık kalan bir model. Genel görünüm olarak Lumia 530'un büyük ekranlı versiyonu olarak tanımlayabilceğim cihaz, renk seçenekleriyle fark yaratmayı başarıyor. Bir Lumia geleneği olarak turuncu ve yeşil gibi, daha pahalı telefonlarda bile görmediğimiz renk seçeneklerini tercih edebiliyoruz.

Hem ön bölümde hem de arka kapakta Microsoft logolarına yer verilen telefonun elimdeki örneğinde arka kapak parlak yüzeye sahip olduğu için aynı zamanda kayarak düşmeye de meğilli. Bu kapak aynı zamanda parmakizi tuttuğu için hassas kullanıcıların mat kapak kullanmasını da tavsiye ederim. Kameranın dışa doğru çıktıntı yaptığı arka kapağın çıkartılabildiği telefonda. SIM kartı takmak için pili çıkarmanız gerekiyor. 128GB'a kadar kartlarla uyumlu olan microSD kart slotunu ise kolayca kullanabiliyorsunuz ama dışarıdan erişim olsaymış, sanki daha iyi olurmuş.

Lumia 535 hem kısmen makul olan boyutu hem de Windows Phone işleitm sisteminin kutu formundaki arayüzünün katkısıyla tek elle kullanıma yatkın bir telefon. Açıkçası günlük kullanım esnasında, telefonu tek elle sıkıntısız bir şekilde kullandığımı sizler ile paylaşabilirim. Malzeme kalitesi konusunda beklentileri karşılayan telefon, Gorilla Glass 3 gibi gelişmiş ekran koruma teknolojisinden istifade etse de, benzer şeyleri işçilik için telaffuz edemiyorum. Çünkü ana gövde ve arka kapak birbirini daha sıkı çevreleyebilirdi diye düşünüyorum zira cihaza biraz güç uyguladığınızda kapak esneme yapıyor ve güvensizlik sorunu ortaya çıkıyor.

Bu kadar detay sonrasında şimdi isterseniz kullanım detayları ve yazılım özellikleriyle videomuza devam edelim. Windows Phone 8.1'in son güncellemesiyle çalışan telefon, orta-üst seviye Lumia modellerinde gördüğümüz, ekranı çift tıklama ile uyandırma ya da Glance Screen gibi özelliklere sahip değil. Windows Phone 8.1'in en önemli yeniliklerini bünyesinde barındıran telefon, arayüz seviyesinde klasör oluşturma desteği de sunuyor. Microsoft'un Action Center adını verdiği bildirim ekranı da Lumia 535'de yerini almış duruma. Bu kısımda hem ayarlara hızlı erişim sağlayabiliyor hem de uygulama seviyesinde bildirimleri takip edebiliyorsunuz.

Kutu formundaki ana ekrana dilediğiniz uygulamayı taşıyabiliyorsunuz. Buradaki bazı kutular canlı formları sayesinde uygulamayı çalıştırmadan güncel bilgileri gösterebiliyor. Kişiselleştirme özelliği olarak uzun süre sadece kutu rengini değiştirme olanağı tanıyan işletim sistemi son güncellemeler sonrasında kutuların arkasına duvar kağıdı koymanıza da izin veriyor dolayısıyla Lumia 535'i de isteklerini çerçevesinde daha fazla özelleştirebilirsiniz.

Ekranı sola kaydırıp ana dizen ulaştığımızda ise istersek ekranı kaydırarak istersek te alfabetik olarak uygulamalara erişim sağlayabiliyor. Sanal butonlar ile kontrol edilen telefonda, geri butonuna basılı tutarak multi tasking ekranına erişebili ve arka plandaki uygulamaları kapatabiliriz. Windows Phone düşük donanımlı cihazlarda Android'e nazaran daha efektif çalışabilen bir işletim sistemiydi. Lumia 520 gibi cihazlardan farklı olarak 512MB yerine 1GB RAM ile gelen telefon, çoğu zaman rahat ya da rahata yakın kullanım deneyimi sunuyor.

Windows Phone platformunun en büyük eksiklerinden biri olan dosya yöneticisi, Lumia 535'de de kendisini belli ediyor ancak markette yer alan Microsoft'un Dosyalar uygulamalarını kurarak cihazdaki tüm klasörlere erişim sağlayabiliyorsunuz.

Lumia 535'in en dikkat çekici yanı, beraberinde gelen orjinal yazılım seti. Nokia tarafından geliştirilen ve satın alma sonrasında Microsoft'a devredilen Lumia serisi uygulamalar ile fotoğraf düzenlemeden, dergi kapağı efektine kadar zenginlik sunan özçekime, MixRadio ile zengin müzik deneyiminden Here Drive + ile ücretsiz navigasyona kadar pek çok özellikten istifade edebiliyorsunuz. Artık tüm platformlarda olmasına karşın Microsoft Office uygulamaları da ihtiyaç duyulduğunda hayat kurtarıcı olabiliyor.

Telefonun sıkça kullanacağımız fotoğraflar uygulaması, genel olarak görevini yapıyor. Cihazla çektiğiniz fotoğraf ve videolara kolayca erişip, bunlar üzerinde düzenlemeler yapabiliyor, favoriler oluşturup, arzu ederseniz Microsoft'un bulut depolama servisi OneDrive'a taşıyabiliyorsunuz. Lumia 535'in müzik uygulaması da işlevsel. Sanatçılar, albümler ve şarkıolar gibi kategoriler altında müzik içeriğinizi listeleyebiliyor, performans konusunda sorunsuca kullanabiliyorsunuz. Lumia 535'in video uygulaması ise cihazın 960 x 540 piksel ekranı için optimize edilmiş gibi. Belli formatlardaki videoları bu çözünürlükte oynatabiliyorsunuz ama üst çözünürlüklerde belli akıcılık problemleri baş göstermeye başlıyor.

Internet Explorer 11 ile gelen Lumia 535, söz konusu web performansı olduğunda sınıf standartlarının üzerinde performans sunarak beni şaşırıyor diyebilirim. Sayfa yüklenme hızı ile sekmeler arası geçiş oldukça iyi. Tabi ki bu noktada klavye de büyük önem taşıyor, Windows Phone'un kendi klavyesi oldukça iyi. Hem yatay hem de dikey modda kullanılabilen klavye tahmin özelliğine sahip olduğu gibi Swype benzeri kaydırarak kullanma yeteneği de bulunuyor.

Lumia 535 kamera için Lumia kamera uygulamasını kullanıyor. Üst seviye Lumia modellerinde olduğu gibi ISO hassasiyetinden beyaz dengesine kadar pek çok çekim detayını elle kontrol edebiliyorsunuz. Otomafik fokus özelliğine sahip olan kamerada, farklı pozlama seviyesinde birden fazla görüntü kaydı gerçekleştirebiliyor. Video tarafına geçtiğimizde ise işin rengi değişiyor zira Lumia 535'in önceki Lumia modellerine göre geri gittiği tek nokta, 720p video kaydının bu cihazda 480p'ye düşürülmüş olması. Açıkçası 2015 akıllı telefon dünyasında 480p video kaydı artık görmek istemeyeceğimiz bir detay.

Lumia 535'in kamera kalitesi, fotoğraf söz konusu olduğu bu sınıf için tatminkara yakın, gerek kontrast düzeyi, gerek renk oluşturma gerekse de kumlanma etkisi mümkün olduğu kadar optimize edilmiş. 1/4-inç boyutunda sensöre sahip kamera, 5MP çözünürlüğünde 4:3 , 3.7MP çözünürtlüğünde ise 16:9 fotoğraf kaydediyor. Video içinse çok fazla bir şey söylemeye gerek yok, 480p çözünürlüğü kesinlikle bu telefona yakıştıramadığımı itiraf etmeliyim. Zira benzer fiyat seviyesinde 720p de değil cihazlar artık 1080p video kaydı gerçekleştiriyorlar.

Cihazın ön kamerası da, beklentiyi yüksek tutmadığınız sürece kabul edilebilir bir deneyim sunuyor ama her halukarda hatırlanmız gereken, bu telefonun Lumia ailesinn giriş seviyesini temsil etmesi dolayısıyla ortaya çıkan sonucun yaratacağı algı, beklentinizle orantılı olacaktır.Bu detaylar sonrasında videomuza Lumia 535'in performans değerleri ile devam edelim.

Performans tablosundada, sentetik testlerde elde edilen sonuçları görmektesiniz. Snapdragon 200 işlemci, Adreno 302 GPU ve 1GB RAM ile Lumia 535, performans konusunda iddialı değil ama genel olarak sıkıntı da yaratmıyor. Sadece belli noktalarda yüklenme süreleri biraz uzun sürüyor ama onun dışında, genel olarak cihaz kötü çalışmıyor. Oyunlarda ise ne tür başlıklar oynayacağınız önemli. Cihazın ekran çözünürlüğü düşük olduğu için eğlenceli çok sayıda oyunu yavaşlama olmadan oynayabiliyorsunuz anak grafik yoğun içeriklere geçtiğiniz zaman donanımın nefesi yetmemeye başlıyor. Temple Run,Subway Surfers ve JetPack Joyride gibi oyunlar sorunsuz çalışırken, Asphalt 8 Overdirve sınırlarda dolaşıyordu. Modern Combat 5 gibi üst seviye oyunları ise bu cihaz için tavsiye etmiyorum.

Lumia 535'in üzerinde hoparlör, vasat bir performans ortaya koyuyor. En yüksek ses seviyesinde bozulamalar olduğunu hissedebiliyorsunuz dolayısıyla müzik konusunda tercihinizi kulaklıktan yana yapmanızı tavsiye ederim. Lumia 535 ısı konusunda rahatsızlık vermeyen bir cihaz. Büyük bir kasaya ve zayıf bir donanıma sahip olduğu için içinizi rahat tutabilirsiniz. GPS performansı ise genel olarak beğendiğim noktalarda. Konum bulma, yeniden rota hesaplama gibi kriterlerde cihazın donanımı ve Here Drive + uygulaması ahenkli çalışıyor. Gelelim en önemli konuya yani pil performansına. Lumia 535'in 1905 mAh kapasiteli pili hafif kullanımlarda günü tamamlamanıza yetiyor ama cihaza biraz yüklenicem derseniz eğer, prizin yanında olmanızda ya da powerbank taşımanızda fayda var. Saat civarında internet deneyimi sunan Lumia 535 ile 6 saate yakın film izlemek te mümkün. Bu kadar detay sonrasında sonuç yorumumuza gelecek olursak eğer, Lumia 535 sahip olduğu özelliklerle Windows Phone ekosisteminin kendi dengeleri çerçevesinde giriş seviyesindeki iddiasını daha iyi bir noktaya taşıyor. Büyük ekran, dört çekirdekliş işlemci ve 1GB RAM ile bu telefon, kullanıcısına tatmin edici bir günlük deneyim yaşatabiliyor. Ön kamerasından oldukça memnun kaldığım telefonun, arka kamerası ise özellikle 480p video kayıt sınırı ile benden eksi puan aldı ama fotoğraf konusunda bu segment için beklentiyi yüksek tutmamak kaydı ile yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Lumia 535'in bu detaylar çerçevesinde fiyatı biraz daha makul düzeyde olsaydı eğer, çok daha rekabetçi olabilirdi diye düşünüyorum zira aynı ya da çok yakın fiyat bandında daha fazla donanım ve özellik ile gelen Android telefonlar bulabilmek te mümkün. Ama özellikle Windows Phone dünyası ile tanışmak, bunu da yeni ama aynı zamanda makul fiyatlı bir cihazla yapmak isteyenler Lumia 535'e mutlaka göz atmalı.

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