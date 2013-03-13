Microsoft Lync 2013, iPhone ve iPad için yayınlandı

Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce Microsoft, özellikle kurumsal alanda en çok kullanılan iletişim çözümlerinden olan Lync'in 2013 sürümünü Windows Phone 8 platformu için yayınlamıştı. Bunun üzerinden çok geçmeden Redmond'lı yazılım devi Lync 2013'ü iPad ve iPhone için de bugün App Store üzerinden yayınladı.

iPad ve iPhone için olmak üzere iki farklı şekilde yayınlanan Lync 2013, tıpkı Windows Phone 8 platformundaki kardeşi gibi, benzer özelliklere sahip:

İş arkadaşlarıyla anlık mesajlaşabilme, elektronik posta gönderebilme, sesli ya da görüntülü arama yapabilme

Lync Toplantıları’na sayısal geçiş kodlarına veya konferans numaralarına ihtiyaç duymadan birkaç dokunuşla katılabilme

İş yeri telefonunuza gelen aramaları, Lync ID yani kurumsal hesap numaranıza yönlendirerek veya eşzamanlı çaldırarak cevap verebilme.

VPN kullanımına gerek duymadan, TLS şifrelenmiş iletişim protokolü ve çevre/iç ağ koruması sayesinde her yerde güvenli iletişim kurabilme

Eğer siz de kurumsal alanda Lync kullanıcısı olup iPad ya da iPhone'a sahipseniz, aşağıdaki bağlantılardan Lync 2013'ü cihazınıza kurabilirsiniz.



