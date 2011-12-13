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Microsoft OneNote, artık iPad uyumlu

7 yıl
13,3b
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Microsoft OneNote, artık iPad uyumlu
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Yazılım dünyasının lider ismi Microsoft, popüler ofis çözümlerinden OneNote'u iPhone'dan sonra iPad kullanıcılarının da hizmetine sundu...

Bu yılın başında App Store'daki yerini alan OneNote, 1.3 sürüm numaralı son güncellemeyle birlikte iPad ve iPad 2'ye de kendine has arayüzü ile destek vermeye başladı. Bu önemli desteğin yanı sıra OneNote'un son sürümle birlikte kazandığı önemli özelliklerden bazıları şöyle;

  • Sekmeli kullanıcı arayüzü
  • Klasörlenmemiş Notlar seçeneği ile hızlı not hazırlayabilme
  • Daha gelişmiş Windows Live desteği
  • İçerikleri sadece Wi-Fi bağlantısı ile eş zamanlayabilme seçeneği
  • Daha fazla dil desteği (Türkçe dahil)

OneNote uygulamasında 500 not hazırlayabilme hakkı tüm iOS kullanıcılarına ücretsiz sağlanırken; uygulamanın tüm özelliklerinden faydalanmak isteyen kullanıcıların ise iPhone'da 4,99 dolar, iPad'de ise 14,99 dolarlık uygulama içi güncelleştirme paketini almaları gerekiyor.

Microsoft OneNote, artık iPad uyumlu
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Microsoft OneNote, artık iPad uyumlu
Tam Boyutta Gör
Microsoft OneNote, artık iPad uyumlu
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Microsoft OneNote, artık iPad uyumlu
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LORDTEK 7 yıl
MS Onenote hakikaten gayet başarılı bir ürün. MS'den böyle akıllıca bir çözüm beklemiyordum ama adamlar "pratiklik" eksikliğini iyi sezmişler ve ortaya kullanışlı bir çözüm sunmuşlar. Tek eksik yanı systemtray'den her seferinde manuel çıkarmak zorunda kalışımız...
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TikaMasala 7 yıl
Dandroid tabletlerede geleceh mi? At uskudari gectikten sonra belki ;)
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