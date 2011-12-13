Microsoft OneNote, artık iPad uyumlu

Yazılım dünyasının lider ismi Microsoft, popüler ofis çözümlerinden OneNote'u iPhone'dan sonra iPad kullanıcılarının da hizmetine sundu...

Bu yılın başında App Store'daki yerini alan OneNote, 1.3 sürüm numaralı son güncellemeyle birlikte iPad ve iPad 2'ye de kendine has arayüzü ile destek vermeye başladı. Bu önemli desteğin yanı sıra OneNote'un son sürümle birlikte kazandığı önemli özelliklerden bazıları şöyle;

Sekmeli kullanıcı arayüzü

Klasörlenmemiş Notlar seçeneği ile hızlı not hazırlayabilme

Daha gelişmiş Windows Live desteği

İçerikleri sadece Wi-Fi bağlantısı ile eş zamanlayabilme seçeneği

Daha fazla dil desteği (Türkçe dahil)

OneNote uygulamasında 500 not hazırlayabilme hakkı tüm iOS kullanıcılarına ücretsiz sağlanırken; uygulamanın tüm özelliklerinden faydalanmak isteyen kullanıcıların ise iPhone'da 4,99 dolar, iPad'de ise 14,99 dolarlık uygulama içi güncelleştirme paketini almaları gerekiyor.