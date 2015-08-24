Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Research'den akıllı telefonları 3D tarayıca çeviren uygulama: MobileFusion

3 yıl
2,2b
1
1
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Microsoft Research'den akıllı telefonları 3D tarayıca çeviren uygulama: MobileFusion
Üç boyutlu yazıcıların arttığı günümüzde üç boyutlu tarama işlemi de büyük önem taşıyor. Ancak bu işlem için özel cihazlar gerekiyor ve bu cihazlar da çok kolay bulunamıyor. İşte bu noktada Microsoft Research'in hazırladığı uygulama, standart akıllı telefonları 3D tarayıca çeviriyor.
Microsoft Research tarafından "MobileFusion" olarak adlandırılan uygulama, kişilerin hemen hemen bütün akıllı telefonlar içerisinde yer alan standart RGB kameralar ile üç boyutlu taramalar gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Objeleri derinlik esasına göre ayırabilen ve herhangi bir harici donanıma ihtiyaç duymayan uygulama, önemli bir özellik olarak üç boyutlu görüntü işleme sürecini telefon içerisinde hallediyor ve şimdilik geliştirme aşamasında olmasına rağmen oldukça hızlı çalışma gösteriyor. MobileFusion ile elde edilen üç boyutlu içerikler ise hem üç boyutlu yazıcılar hem de arttırılmış gerçeklik oyunları için kullanılabiliyor.
MobileFusion'ın çalışma sürecini gösteren açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Uygulamanın Windows Phone, Android ve iPhone cihazlar için geliştirildiğini belirtmekte fayda var.

http://thenextweb.com/insider/2015/08/24/microsoft-researchs-new-app-turns-your-phone-into-a-3d-scanner/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AKINCI_ 3 yıl
muhteşem bişey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim