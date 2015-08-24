Microsoft Research'den akıllı telefonları 3D tarayıca çeviren uygulama: MobileFusion

Üç boyutlu yazıcıların arttığı günümüzde üç boyutlu tarama işlemi de büyük önem taşıyor. Ancak bu işlem için özel cihazlar gerekiyor ve bu cihazlar da çok kolay bulunamıyor. İşte bu noktada Microsoft Research'in hazırladığı uygulama, standart akıllı telefonları 3D tarayıca çeviriyor.

Microsoft Research tarafından "MobileFusion" olarak adlandırılan uygulama, kişilerin hemen hemen bütün akıllı telefonlar içerisinde yer alan standart RGB kameralar ile üç boyutlu taramalar gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Objeleri derinlik esasına göre ayırabilen ve herhangi bir harici donanıma ihtiyaç duymayan uygulama, önemli bir özellik olarak üç boyutlu görüntü işleme sürecini telefon içerisinde hallediyor ve şimdilik geliştirme aşamasında olmasına rağmen oldukça hızlı çalışma gösteriyor. MobileFusion ile elde edilen üç boyutlu içerikler ise hem üç boyutlu yazıcılar hem de arttırılmış gerçeklik oyunları için kullanılabiliyor.

MobileFusion'ın çalışma sürecini gösteren açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Uygulamanın Windows Phone, Android ve iPhone cihazlar için geliştirildiğini belirtmekte fayda var.

http://thenextweb.com/insider/2015/08/24/microsoft-researchs-new-app-turns-your-phone-into-a-3d-scanner/