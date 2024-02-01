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    Anlık Bildirim

    Microsoft, devrimsel LASER yöntemiyle yapay zekalarda hataları gideriyor

    Microsoft'un LASER yöntemi mantığa aykırı gibi görünse de büyük miktarda veri üzerinde eğitilen modelleri daha küçük ve daha doğru hale getirerek yapay zekalardaki hataları önülüyor.
    Microsoft LASER, yapay zekaların hatalarını ortadan kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce düzenlenen Microsoft Research Forum'da, Microsoft Research Lab NYC ve AI Frontiers'da kıdemli araştırmacı olan Dipendra Misra, Layer-Selective Rank Reduction (veya LASER) ile yapay zekalarda kullanılan büyük dil modellerini (LLM) nasıl daha doğru hale getirebileceğini açıkladı. Microsoft'un LASER yöntemi, büyük miktarda veri üzerinde eğitilen modelleri daha küçük ve daha doğru hale getiriyor.

    Yapay zekaların hataları için yenilikçi çözüm

    LASER ile araştırmacılar "müdahale edebilir" ve bir ağırlık matrisini yaklaşık olarak daha küçük bir matrisle değiştirebiliyor. Geleneksel olarak, daha ağır algoritmalar, kapsamlı bağlamsal bağlantıları nedeniyle daha güvenilir olarak görülüyor. Ancak Microsoft'un kıdemli araştırmacısı Dipendra Misra, LLM'lerdeki ağırlık matrislerinin stratejik olarak azaltılmasının model kaybında beklenen artışa yol açmadığını gösteriyor.

    Mantıken LLM veya büyük dil modelleri üzerinde LASER kullanarak müdahale yapıldığında model kaybının artması beklenir zira çok büyük miktarda veri üzerinde eğitilmiş bir LLM’den esasında bilgi atıyorsunuz. Ancak sürpriz bir şekilde, doğru türde LASER müdahalesi yapıldığında model kaybının artmadığı, aksine azaldığı görüldü.

    Microsoft LASER, yapay zekaların hatalarını ortadan kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft araştırmacıları LASER'ı üç farklı açık kaynaklı model üzerinde başarıyla kullandığını söyledi: RoBERTa, Llama 2 ve Eleuther'in GPT-J modeli. Misra, zaman zaman model iyileştirmesinin yüzde 20 ila 30 puan arttığını söyledi. Örneğin, biyografilere dayalı cinsiyet tahmini için GPT-J'nin performansı, bir LASER müdahalesinden sonra yüzde 70,9 doğruluktan yüzde 97,5'e çıktı.

    Bu buluş, akademik merakın ötesine geçerek, gerçek bilgilerin doğruluğuyla ilgili yapay zeka gelişimindeki kritik bir endişeyi ele alıyor. Hatalı verilerin veya halüsinasyon olarak bilinen yaratıcı bir şekilde üretilmiş çıktıların hem eğlenceli hem de zararlı olabildiği bir sektörde LASER, daha güvenilir ve sorumlu yapay zeka uygulamalarına giden bir yol inşa edebilir.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/1/31/24057362/microsoft-llm-accuracy-laser-research-ai https://github.com/pratyushasharma/laser
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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