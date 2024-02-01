Microsoft, devrimsel LASER yöntemiyle yapay zekalarda hataları gideriyor

Yapay zekaların hataları için yenilikçi çözüm
LASER ile araştırmacılar "müdahale edebilir" ve bir ağırlık matrisini yaklaşık olarak daha küçük bir matrisle değiştirebiliyor. Geleneksel olarak, daha ağır algoritmalar, kapsamlı bağlamsal bağlantıları nedeniyle daha güvenilir olarak görülüyor. Ancak Microsoft'un kıdemli araştırmacısı Dipendra Misra, LLM'lerdeki ağırlık matrislerinin stratejik olarak azaltılmasının model kaybında beklenen artışa yol açmadığını gösteriyor.
Mantıken LLM veya büyük dil modelleri üzerinde LASER kullanarak müdahale yapıldığında model kaybının artması beklenir zira çok büyük miktarda veri üzerinde eğitilmiş bir LLM’den esasında bilgi atıyorsunuz. Ancak sürpriz bir şekilde, doğru türde LASER müdahalesi yapıldığında model kaybının artmadığı, aksine azaldığı görüldü.
Bu buluş, akademik merakın ötesine geçerek, gerçek bilgilerin doğruluğuyla ilgili yapay zeka gelişimindeki kritik bir endişeyi ele alıyor. Hatalı verilerin veya halüsinasyon olarak bilinen yaratıcı bir şekilde üretilmiş çıktıların hem eğlenceli hem de zararlı olabildiği bir sektörde LASER, daha güvenilir ve sorumlu yapay zeka uygulamalarına giden bir yol inşa edebilir.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/1/31/24057362/microsoft-llm-accuracy-laser-research-ai https://github.com/pratyushasharma/laser Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.