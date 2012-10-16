Microsoft Surface tablet için ilk televizyon tanıtımı yayınlandı

Daha önceki haberlerimizde Microsoft'un, Windows 8 için 1 milyar doların üzerinde reklam bütçesi ayırdığıdan bahsetmiş ve Amerika'da yayınlanan ilk televizyon reklamını sizlerle paylaşmıştık. 26 Ekim'de yapılacak lansman öncesinde Microsoft, yeni reklam çalışmalarını arka arkaya ekranlara getirmeye devam ediyor. Haberimize konu olan son video, Redmond merkezli şirketin kendi markasını taşıyan Surface isimli tablet bilgisayarlar üzerine.

Windows 8'in x86 ve ARM tabanlı versiyonları için iki farklı versiyonu hazırlanan Surface tablet, tercih edilecek modele göre, Nvidia'nın Tega 3 veya Intel'in Core platformu ile geliyor. Şık tasarımı ve özelleştirilmiş aksesuarları ile öne çıkan tablet bilgisayarın televizyon reklamı, ilk tanıtımında Microsoft'un da sık sık vurgu yaptığı çıkartılabilir klavye tasarımı ve cihaz ile klavye arasuındaki bağlantı esnasında çıkan "click" sesi üzerine yoğunlaşıyor. Spor kanalı ESPN'deki Akşam Futbolu programı esnasında gösterilen tanıtımın, yeni videolar ile devam etmesi bekleniyor. Surface tablete büyük önem veren Microsoft, en üst düzey yönetim seviyesinde ileriye dönük cihaz üretim stratejilerini de uzun süredir değerlendirmekte.