Microsoft Surface tablet için ilk televizyon tanıtımı yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Daha önceki haberlerimizde Microsoft'un, Windows 8 için 1 milyar doların üzerinde reklam bütçesi ayırdığıdan bahsetmiş ve Amerika'da yayınlanan ilk televizyon reklamını sizlerle paylaşmıştık. 26 Ekim'de yapılacak lansman öncesinde Microsoft, yeni reklam çalışmalarını arka arkaya ekranlara getirmeye devam ediyor. Haberimize konu olan son video, Redmond merkezli şirketin kendi markasını taşıyan Surface isimli tablet bilgisayarlar üzerine.
Windows 8'in x86 ve ARM tabanlı versiyonları için iki farklı versiyonu hazırlanan Surface tablet, tercih edilecek modele göre, Nvidia'nın Tega 3 veya Intel'in Core platformu ile geliyor. Şık tasarımı ve özelleştirilmiş aksesuarları ile öne çıkan tablet bilgisayarın televizyon reklamı, ilk tanıtımında Microsoft'un da sık sık vurgu yaptığı çıkartılabilir klavye tasarımı ve cihaz ile klavye arasuındaki bağlantı esnasında çıkan "click" sesi üzerine yoğunlaşıyor. Spor kanalı ESPN'deki Akşam Futbolu programı esnasında gösterilen tanıtımın, yeni videolar ile devam etmesi bekleniyor. Surface tablete büyük önem veren Microsoft, en üst düzey yönetim seviyesinde ileriye dönük cihaz üretim stratejilerini de uzun süredir değerlendirmekte.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
canım ne isterse yazarım buraya.sana mı sorucam?? Uzatma hadi.
tamam ergen arkadaşım sinirlenme
Keşke mesajımın sonuna "şaka yaptım" yazsaydım da saldırmaya meraklı arkadaşlar atlamasaydı.Nefret duygusu bir sizde var hiç bir alete fan ya da antifan değilim kimseye de saldırmaya meraklı değilim.Yavaş gelin...
Yalama olucağını da düşünmedim o da şakaydı diyeyim de halk derin bir nefes alsın.
o zaman yaptığın yorumun gereksiz olduğunu düşünüyosundur?
Cover mıknatıslı olduğu için yalama olma ihtimali yok
Eski reklam ajansı ortağı olarak belirteyim: Burda vurgulanan "hareket özgürlüğü".
Aleti anlatan bir reklam değil yani.
Başka temalı başka reklamlar olacaktır.
Ben beğendim.
onun yerine insanların alışkın oldukları windows deneyimini daha küçük bir cihaza sığrdırdıklarını daha basit bir dille anlatabilirlermiş.
mesela bir pc'yi makinada sıkıştırıp, sıkıştırılan cihazı da surface olarak çıkarsalarmış daha iyi olurmuş. sonunda PC'nizi (laptopunuzu) daha taşınabilir hale getirdik. unutmadan bir de dokunmatik yaptık... diyebilirlermiş.
ne kadar dandik ve basit bir fikir gibi olsada hem verilen mesaj açık hem de insanları sıkmayacak kadar kısa bir reklam olurudu.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2990 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Tablet PC ve