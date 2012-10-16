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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Surface tablet için ilk televizyon tanıtımı yayınlandı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Daha önceki haberlerimizde Microsoft'un, Windows 8 için 1 milyar doların üzerinde reklam bütçesi ayırdığıdan bahsetmiş ve Amerika'da yayınlanan ilk televizyon reklamını sizlerle paylaşmıştık. 26 Ekim'de yapılacak lansman öncesinde Microsoft, yeni reklam çalışmalarını arka arkaya ekranlara getirmeye devam ediyor. Haberimize konu olan son video, Redmond merkezli şirketin kendi markasını taşıyan Surface isimli tablet bilgisayarlar üzerine.
Windows 8'in x86 ve ARM tabanlı versiyonları için iki farklı versiyonu hazırlanan Surface tablet, tercih edilecek modele göre, Nvidia'nın Tega 3 veya Intel'in Core platformu ile geliyor. Şık tasarımı ve özelleştirilmiş aksesuarları ile öne çıkan tablet bilgisayarın televizyon reklamı, ilk tanıtımında Microsoft'un da sık sık vurgu yaptığı çıkartılabilir klavye tasarımı ve cihaz ile klavye arasuındaki bağlantı esnasında çıkan "click" sesi üzerine yoğunlaşıyor. Spor kanalı ESPN'deki Akşam Futbolu programı esnasında gösterilen tanıtımın, yeni videolar ile devam etmesi bekleniyor. Surface tablete büyük önem veren Microsoft, en üst düzey yönetim seviyesinde ileriye dönük cihaz üretim stratejilerini de uzun süredir değerlendirmekte.

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Batuist 6 yıl en beğenilen
Gerçek "Tablet Bilgisayar" devri şimdi başlıyor... Sadece medya ve eğlence amaçlarının ötesinde bir PCden beklenebilecek herşeyi verebilecek ilk tabler win8 işletim sistemli tabletler olacak... Surface ise en başarılarından biri olacak gibi duruyor.. Şu an bir tablet alacak olsam ilk tercihim olur..
Gerçek "Tablet Bilgisayar" devri şimdi başlıyor... Sadece medya ve eğlence amaçlarının ötesinde bir PCden beklenebilecek herşeyi verebilecek ilk tabler win8 işl...
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DH Misafiri 6 yıl
80 li yılların filmleri gibi olmuş herkes sevgi kelebeği :) hairspray :)
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blueclyde 6 yıl
alperdursun
blueclyde
alperdursun
blueclyde Reklamdan anladığım; aparatı çok kolay takılıp çıkarıldığı.2 günde yalama olcakmış gibi hissettirdi.Birde bu alet ağır değil doyunca hoplayıp zıplayabilirsiniz mesajı vermişler.
mesajı almışsın sen ! pratik şekilde kullanıldığı aklına gelmemiştir şimdi senin. belki de microsofta olan içindeki duyguları böyle çıkarmış olabilirsin
Keşke mesajımın sonuna şaka yaptım yazsaydım da saldırmaya meraklı arkadaşlar atlamasaydı.Nefret duygusu bir sizde var hiç bir alete fan ya da antifan değilim kimseye de saldırmaya meraklı değilim.Yavaş gelin... Yalama olucağını da düşünmedim o da şakaydı diyeyim de halk derin bir nefes alsın.
o zaman yaptığın yorumun gereksiz olduğunu düşünüyosundur?

canım ne isterse yazarım buraya.sana mı sorucam?? Uzatma hadi.
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alper_48 6 yıl blueclyde
blueclyde

alperdursun

blueclyde
alperdursun
blueclyde Reklamdan anladığım; aparatı çok kolay takılıp çıkarıldığı.2 günde yalama olcakmış gibi hissettirdi.Birde bu alet ağır değil doyunca hoplayıp zıplayabilirsiniz mesajı vermişler.
mesajı almışsın sen ! pratik şekilde kullanıldığı aklına gelmemiştir şimdi senin. belki de microsofta olan içindeki duyguları böyle çıkarmış olabilirsin
Keşke mesajımın sonuna şaka yaptım yazsaydım da saldırmaya meraklı arkadaşlar atlamasaydı.Nefret duygusu bir sizde var hiç bir alete fan ya da antifan değilim kimseye de saldırmaya meraklı değilim.Yavaş gelin... Yalama olucağını da düşünmedim o da şakaydı diyeyim de halk derin bir nefes alsın.
o zaman yaptığın yorumun gereksiz olduğunu düşünüyosundur?


canım ne isterse yazarım buraya.sana mı sorucam?? Uzatma hadi.

tamam ergen arkadaşım sinirlenme
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blueclyde 6 yıl
alperdursun
blueclyde Reklamdan anladığım; aparatı çok kolay takılıp çıkarıldığı.2 günde yalama olcakmış gibi hissettirdi.Birde bu alet ağır değil doyunca hoplayıp zıplayabilirsiniz mesajı vermişler.
mesajı almışsın sen ! pratik şekilde kullanıldığı aklına gelmemiştir şimdi senin. belki de microsofta olan içindeki duyguları böyle çıkarmış olabilirsin

Keşke mesajımın sonuna "şaka yaptım" yazsaydım da saldırmaya meraklı arkadaşlar atlamasaydı.Nefret duygusu bir sizde var hiç bir alete fan ya da antifan değilim kimseye de saldırmaya meraklı değilim.Yavaş gelin...
Yalama olucağını da düşünmedim o da şakaydı diyeyim de halk derin bir nefes alsın.
1 Yanıt Yanıtla
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alper_48 6 yıl blueclyde
blueclyde

alperdursun

blueclyde Reklamdan anladığım; aparatı çok kolay takılıp çıkarıldığı.2 günde yalama olcakmış gibi hissettirdi.Birde bu alet ağır değil doyunca hoplayıp zıplayabilirsiniz mesajı vermişler.
mesajı almışsın sen ! pratik şekilde kullanıldığı aklına gelmemiştir şimdi senin. belki de microsofta olan içindeki duyguları böyle çıkarmış olabilirsin


Keşke mesajımın sonuna "şaka yaptım" yazsaydım da saldırmaya meraklı arkadaşlar atlamasaydı.Nefret duygusu bir sizde var hiç bir alete fan ya da antifan değilim kimseye de saldırmaya meraklı değilim.Yavaş gelin...

Yalama olucağını da düşünmedim o da şakaydı diyeyim de halk derin bir nefes alsın.


o zaman yaptığın yorumun gereksiz olduğunu düşünüyosundur?
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isimvermeyenizleyici 6 yıl
yorumlara baktımda arkadaşların hepsi reklam sektöründe uzman kişiler sanırım
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haymatloshan 6 yıl
Reklamlar çok didaktik olmamalı, ilk reklamlar böyle hedef kitlenin ilgisini çeksin gerisi zaten detaya inileceğinden gelecektir. Gayet hoş reklam olmuş.
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infom@n 6 yıl
blueclyde
Reklamdan anladığım; aparatı çok kolay takılıp çıkarıldığı.2 günde yalama olcakmış gibi hissettirdi.Birde bu alet ağır değil doyunca hoplayıp zıplayabilirsiniz mesajı vermişler.

Cover mıknatıslı olduğu için yalama olma ihtimali yok
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infom@n 6 yıl
He hehehe:) Bu cihazla IOS ve android cihazları yönetip güncelleyebileceğiz:)
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veteriner69 6 yıl
Bu bir seri reklamdan bir tanesi.
Eski reklam ajansı ortağı olarak belirteyim: Burda vurgulanan "hareket özgürlüğü".
Aleti anlatan bir reklam değil yani.
Başka temalı başka reklamlar olacaktır.
Ben beğendim.
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DH Misafiri 6 yıl
iyi ki çocuk klavyeyi takarken gaz çıkarmadı..
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Kirk Lee 6 yıl
arkadaşların da belirttiği gibi reklam vereceği mesajı komplike hale getirmiş. sütaşın ayran çalkalamalı reklamları gibi olmuş.
onun yerine insanların alışkın oldukları windows deneyimini daha küçük bir cihaza sığrdırdıklarını daha basit bir dille anlatabilirlermiş.
mesela bir pc'yi makinada sıkıştırıp, sıkıştırılan cihazı da surface olarak çıkarsalarmış daha iyi olurmuş. sonunda PC'nizi (laptopunuzu) daha taşınabilir hale getirdik. unutmadan bir de dokunmatik yaptık... diyebilirlermiş.
ne kadar dandik ve basit bir fikir gibi olsada hem verilen mesaj açık hem de insanları sıkmayacak kadar kısa bir reklam olurudu.
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