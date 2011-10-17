Microsoft Türkiye'de yeni atamalar yapıldı

Microsoft Türkiye'de iki önemli atama gerçekleşti. Şirkete 2002 yılında katılan ve 2009'dan bu yana Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapan Murat Yağcı Platform Stratejileri Yöneticiliğine atanırken, Yağcı'dan boşalan koltuğa ise uzun süre gazetecilik yaptıktan sonra uluslararası markalara iletişim danışmanlığı yapmaya başlayan ve son olarak Bayraktar Grubu Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalışan Behice Funda getirildi.

1993 yılında 6 kişilik bir ekip ile faaliyetlerine başlayan, bugün gelinen noktada ise 79 ülkenin bulunduğu Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin merkezi olarak görev yapan Microsoft Türkiye bünyesinde bugün yaklaşık 350 kişilik büyük bir ekip görev yapıyor.

Murat Yağcı - Behice Funda (Üstte)