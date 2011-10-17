Microsoft Türkiye'de yeni atamalar yapıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft Türkiye'de iki önemli atama gerçekleşti. Şirkete 2002 yılında katılan ve 2009'dan bu yana Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapan Murat Yağcı Platform Stratejileri Yöneticiliğine atanırken, Yağcı'dan boşalan koltuğa ise uzun süre gazetecilik yaptıktan sonra uluslararası markalara iletişim danışmanlığı yapmaya başlayan ve son olarak Bayraktar Grubu Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalışan Behice Funda getirildi.
1993 yılında 6 kişilik bir ekip ile faaliyetlerine başlayan, bugün gelinen noktada ise 79 ülkenin bulunduğu Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin merkezi olarak görev yapan Microsoft Türkiye bünyesinde bugün yaklaşık 350 kişilik büyük bir ekip görev yapıyor.
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Çok güzel söylemişşin nokta
Microsfot,Apple,Sony,Google yada digerleri Türkiyede kapış kapış satılan ürünleri omasına rağlen yatırım yapıyorlarmı? elbette hayır... ! Koskoca Micrasoft kaç tane Türk üniversitesine destek olduda kıytırık bir labaratuar kurdu yada kendi sektörüyle ilgili kaçtane Türk öğrenciye burs vererek eğitim imkanı sundu. Tüm bunlar birazda firmanın Türkiyedeki koltuklarında oturan ve oturduğu yerden şirket yöneten insanların elinde...
Murat bey ve Behiçe hanıma yeni işlerinde başarılar diliyor şirketlerine gereksede ülkelerine faydalı olmalarını temenni ediyorum. Oturup paraları cukkalaması değil a.q.
PSN acılalı kac yıl oldu yoksa aymı demeliydim
Micro zaten tr pazarına girseydi emin olun şu anda o konsollar tr dil destekliydi ve çogu oyunda da altyazı olacaktı.Micro az ve öz konuştu.Tr pazarı bizim için uygunsuz.Alınan vergiler , korsana karşı alınan önlemler yetersiz dedi ve alan alsın kullansın ama bizden garanti yok dedi.Bu forumda 2 konsolu da kullananlar var ve şu anda sony psn'i paralı duruma getirse varya ortada kabak gibi kalırsınız.Micro kadar online altyapısı zengin değil ve çok dar görüşlü insanlar mevcut.Zaten sony'i destekleyenlerde belesh online oldugu için destekliyordur.
Sony'nin tek artısı donanımının çok sağlam ve gelecege dönük olmasıdır.Micro'da böyle birşey sözkonusu olamaz.
Ben ps3 kullanıcısıyım.X box almamamın tek sebebi bir ara revaçta olan 3k'dır.Şu anda yok denecek kadar az olup micro işi toparlamıştır.
Bu insanlar bence bir özgür kirazcı kadar olamazlar ( gerçi onun diline saygısı yok ama neyse ).Bu işte satışını iyi yapan kazanır.Sony'den atılımlar bekliyoruz.Saygılar sunarım.
ve bunların yaptığı hiç bir şey yok oturup dursunlar millet çalışsın bunlar keyf yapsın pehh