Microsoft, Copilot Plus PC markasının fişini çekiyor

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Microsoft, yapay zeka özellikleriyle donatılmış bilgisayarlar için 2024 yılında kullanıma sunduğu Copilot Plus PC markasını terk etmeye hazırlanıyor. Zira yeni Surface modelleri gerekli donanım şartlarını karşılamasına rağmen artık bu isimle tanıtılmıyor.

Ömrü kısa sürdü

Windows Central'dan Zac Bowden'ın aktardığı bilgilere göre şirket, yeni 12 inç Surface Pro ve 13 inç Surface Laptop modellerini Copilot Plus PC olarak adlandırmıyor. Her iki bilgisayar da markanın teknik gereksinimlerini karşılamasına rağmen Microsoft, ürün tanıtımlarında bu isimden uzaklaşıyor.

Microsoft Surface Kurumsal Başkan Yardımcısı Brett Ostrom, konuyla ilgili açıklamasında yeni bilgisayarların Copilot Plus PC olarak adlandırılmadığını doğruladı. Qualcomm'un Bilgi İşlem ve Oyun bölümünden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Kedar Kondap da aynı yaklaşımı destekleyerek, benzer yapay zeka deneyimleri sunan gelecekteki bilgisayarların muhtemelen bu markayı kullanmayacağını belirtti.

Microsoft, Copilot Plus PC markasını 2024 yılında duyurduğunda temel amaç, yerel yapay zeka işlemlerini çalıştırabilecek yeterli donanıma sahip bilgisayarları diğer Windows modellerinden ayırmaktı. Bu bilgisayarların en önemli donanım özelliklerinden biri, en az 40 TOPS işlem gücü sunan bir NPU'ya (yapay zeka işlem birimi) sahip olmalarıydı.

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Ancak aradan geçen yaklaşık iki buçuk yılda yapay zeka donanımı bilgisayar pazarında yaygınlaştı. Bu durum, Copilot Plus PC isminin ürünleri birbirinden ayırma işlevini zayıflattı. Markanın öne çıkardığı Recall özelliği de Microsoft'un beklentilerini karşılayamadı. Kullanıcıların bilgisayarda gerçekleştirdikleri işlemleri hatırlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan özellik, gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

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Microsoft ayrıca Windows kullanıcılarına yapay zeka özelliklerini sürekli önermesi ve Copilot tanıtımlarıyla tepki çekti. Copilot için klavyelere eklenen özel tuş da bu tartışmaların bir parçası oldu. Şirket, daha sonra bu tuşa farklı görevler atanmasına izin verdi.

Microsoft'un Copilot Plus PC markasından uzaklaşmasının arkasındaki bir diğer gelişme ise şirketin donanım stratejisindeki değişim. Microsoft'un üst düzey bilgisayarlarında artık Nvidia işlemcilerin kullanılması bekleniyor. Bu donanımların Windows üzerinde yerel yapay zeka uygulamalarını çalıştırma konusunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil edeceği öne sürülüyor.

Microsoft, 7 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte yerel yapay zekanın bilgisayarların geleceğini nasıl şekillendireceğini ele alacak. Şirketin etkinlikte Copilot Plus PC markasının yerini alacak yeni bir isim veya marka duyurabileceği tahmin ediliyor.

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