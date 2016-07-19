Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Windows 10′da istediği başarıyı elde edemiyor

Microsoft, büyük umutlarla yayınladığı Windows 10'un 2018 yılına kadar yaklaşık bir milyar cihazda kullanılacağını öngörüyordu. Ancak gelen son veriler hedeflerin oldukça altında kalıyor.
2 yıl
6,5b
1
26
İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, Windows 10′da istediği başarıyı elde edemiyor
 
Microsoft’un belki de şu ana kadar piyasaya sürdüğü en iddialı işletim sistemi olan Windows 10'un büyük bir başarı elde edeceği ve yayınlandıktan 2-3 yıl sonra, yani 2018'e kadar yaklaşık bir milyar cihazda kullanılacağı belirtiliyordu. Ancak ortaya çıkan güncel bilgiler Microsoft’un bu hedefi için biraz daha beklemesi gerektiğine işaret ediyor.
Aylık 350 milyon aktif kullanıcı sayısıyla daha önce görülmemiş bir etkileşim oranına ulaşmayı başaran teknoloji devi, 2018 hedefinin biraz uçuk bir fikir olduğunun farkına varmış olacak ki, yaptığı açıklamayla bu hedefin gerçekleşmesi için birkaç yıl daha geçmesi gerektiğini dile getiriyor.
Mobil cephedeki artan ivmeli yükselişe karşılık PC satışlarındaki önemli düşüş Microsoft’un hedefine ulaşmasındaki en önemli engellerin başında kabul ediliyor. Diğer taraftan bir milyar hedefine telefon, tablet, Xbox ve HoloLens’i de dahil eden üretici, özellikle mobil cihaz pazarında rakiplerine nazaran etkin rol üstlenemiyor. Sunduğu fonksiyonel yenilikler ve kararlı yapısıyla birçok kullanıcının beğenisini kazanan Windows 10'un bir milyar hedefi için biraz daha sabretmesi gerekecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
redoracle 2 yıl en beğenilen
Vulcan sayesinde Linux'ta oyun çeşitliliğinde güzel gelişmeler yaşanırsa pek çok kişi linux tercih edebilir,zaten son zamanlarda zorunlu update'di,veri toplama araçlarıydı(telemetry vs) insanları bezdirdiler,dahada düşüş yaşayabilirler.
Vulcan sayesinde Linux'ta oyun çeşitliliğinde güzel gelişmeler yaşanırsa pek çok kişi linux tercih edebilir,zaten son zamanlarda zorunlu update'di,veri toplama...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 2 yıl redoracle
Aynen oyle

Su an zaten bir cok guzel oyun Linux ve SteamOs(Debian tabanli,Steam in kendi hazirladigi bir Linux isletim sistemi)icin mevcut zaten

store.steampowered.com/...

Simdi cross platform(Windows,Linux,Mac,Android)Vulkan geldi.Onceden oyunu mecburen(OpenGl nin Dx karsisindaki vasatligi sebebiyle)DirectX ile yazip OpenGl ye port etmek istemiyordu gelistiriciler.Artik durum degisecek

Zira Vulkan in Dx12 ye kafa tutan,yer yer gecen performansi ve cross-platform destegi ile zaten gelistiricilerin ek bir caba sarfetmesine gerek kalmadan oyunlar es zamanli olarak butun platformlara cikacak.

Bilmeyenler icin hatirlatma;Linux tabanli isletim sistemleri ucretsizdir.

SteamOs de ayni sekilde ucretsizdir,su an betadadir.SteamOs oncelikli olarak Steam ve oyun odakli ancak ayni zamanda standart bir isletim sistemi ozelliklerini(belge duzenleme,tarayici,medya yurutme)de icinde barindirir
Aynen oyleSu an zaten bir cok guzel oyun Linux ve SteamOs(Debian tabanli,Steam in kendi hazirladigi bir Linux isletim sistemi)icin mevcut zaten...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 2 yıl
Microfost dayılığından kaybediyor. Böyle saçma politika olmaz. Ben ne istersem yapacaksınız, emrediyorum diyor. Eliniz bana mahkum o yüzden ben geliştirmesemde, ilerletmesemde alacaksınız, kullanacaksınız, neyi istiyorsam öyle yapacaksınız diyor.
Hal böyle olunca her sektörde pazar paylarında avuçlarını yalıyorlar. Rakibi olan her sektörde dibi boyladılar.
Telefon pazar bayları dünyada %2 civarında, yani yakında 0 lanacak, kullanan yok.
İe yi senelerce geliştirmeden rezalet bir şekilde nasıl olsa rakip yok diye dayattılar. Firefox çıktı millet tarayıcı neymiş gördü. Sonra chrome çıktı millet hıza doydu. Şimdi ie in çöp olmuş itibarını kabullenip edge diye pazar payı kazanmaya çalışıyorlar ama bu kafayla hikaye. Adamlarda işletim sistemi ile beraber standart gelme avantajı var, buna rağmen pazar payı böyleyse kendilerinde ciddi başarısızlık olduğunu kabullenmeleri gerekir.
Öyle kötü duruma düşürüyorlarki kendilerini, es kaza bu işletim sistemi pazarında da linux dışında bir işletim sistemi daha çıksa, ne bileyim google bir süpriz falan yapsa, resmen batarlar. Bu dünyayı kontrol eden pazarı ellerinden kaybederler haberleri yok. Bu yüzden böyle nasıl olsa rakibim yok, ne emrediyorsam yapacaksınız ayaklarını bırakıp google gibi bakalım kullanıcı ne istiyor, ona göre güncelleyelim demeleri gerekli.
Microfost dayılığından kaybediyor. Böyle saçma politika olmaz. Ben ne istersem yapacaksınız, emrediyorum diyor. Eliniz bana mahkum o yüzden ben geliştirmesemde,...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mrtdgci89 2 yıl
Mobilde olmadan o rakamlar çok mümkün değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 2 yıl
Microfost dayılığından kaybediyor. Böyle saçma politika olmaz. Ben ne istersem yapacaksınız, emrediyorum diyor. Eliniz bana mahkum o yüzden ben geliştirmesemde, ilerletmesemde alacaksınız, kullanacaksınız, neyi istiyorsam öyle yapacaksınız diyor.
Hal böyle olunca her sektörde pazar paylarında avuçlarını yalıyorlar. Rakibi olan her sektörde dibi boyladılar.
Telefon pazar bayları dünyada %2 civarında, yani yakında 0 lanacak, kullanan yok.
İe yi senelerce geliştirmeden rezalet bir şekilde nasıl olsa rakip yok diye dayattılar. Firefox çıktı millet tarayıcı neymiş gördü. Sonra chrome çıktı millet hıza doydu. Şimdi ie in çöp olmuş itibarını kabullenip edge diye pazar payı kazanmaya çalışıyorlar ama bu kafayla hikaye. Adamlarda işletim sistemi ile beraber standart gelme avantajı var, buna rağmen pazar payı böyleyse kendilerinde ciddi başarısızlık olduğunu kabullenmeleri gerekir.
Öyle kötü duruma düşürüyorlarki kendilerini, es kaza bu işletim sistemi pazarında da linux dışında bir işletim sistemi daha çıksa, ne bileyim google bir süpriz falan yapsa, resmen batarlar. Bu dünyayı kontrol eden pazarı ellerinden kaybederler haberleri yok. Bu yüzden böyle nasıl olsa rakibim yok, ne emrediyorsam yapacaksınız ayaklarını bırakıp google gibi bakalım kullanıcı ne istiyor, ona göre güncelleyelim demeleri gerekli.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neo Nesil 2 yıl
Daha bircok oyunu henuz uyarlayamadilar.. Ustune mavi ekran hatalari vs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
8.1 den cesaret edip 10 a geçemedim,geçmeyeceğim gibi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 2 yıl
Binlerce belki de on binlerce mühendisi milyarlarca parası var ama ben böyle saçma bir firma görmedim. Xboxone ps4 ün gerisinde kaldı. Hadi bu kabul edilebilir miktarda. Windows phone dan her gün bir özellik çıkarılıyor her gün destek kesiliyor durmadan geriye gidiyor. Sözde firmanın var olma sebebi olan Windows 10. Yarısı windows 7 yarısı güncel tasarım. Bu binlerce mühendis sabah akşam napıyor acaba ?
Bu kadar diretmenin de gereği yok senin işletim sistemin güzel olsa zaten herkes geçer. Beğenen seven yayar ama öyle beğenilecek bir tarafı yok. Üstelik piyasa eskisi gibi de değil. Bunu Microsoft kabullenmeli. Normal kullanıcının nerdeyse tüm işi internet tarayıcısı üzerinde. Bu kullanıcı ne yapsın senin yeniliğinle. Bence bu kadar geçilmesi bile başarı. Kendilerine daha gerçekçi hedefler koymalılar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YokCrysis 2 yıl
Linux normal kullanıcılar ve oyuncular için fanteziden ileriye gidemez. Linux'un yapıp ta Windows'un yapamadığı ne var ki Linux'e geçelim yıllarca gelişimini mi izleyeceğiz yaptığı ve yapamadığı her şeyi Windows 20 senedir zaten yapıyor tek artısı ücretsiz olması ki zaten fakir ülkelerde Pakistanlı adam Zorrentten Windows 10 çeker Kürekleyip kullanır. Bazı sürümlerinin Hacklemeye yatkınlığı ve çoğu Süper Bilgisayarın kullanması dışında bu günlerde çoğu Oyunun Linux desteği olmaması, Uygulama kısırlığı, Kullanışsız arayüzü, Windows'un konforu sunamaması, İnsanların alışkın olmaması, Performans açısından Windows'dan geride olması gibi daha yerine oturmamış piyasası oluşmamış bir İşletim Sistemini kim neden kullansın?. Yemişim veri hırsızlığını ben memur değilim maaşlı değilim ne yapsınlar benim verilerimi adam gibi sorsa zaten kendim dolduracam
veri çalmayan insan evladı var mı bu sektörde işlemcide bile arka kapılar varken Windows 10 akar alem bakar hadi eyvallah.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu da hediyem olsun
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 2 yıl Lord Melkor
Lord Melkor

Binlerce belki de on binlerce mühendisi milyarlarca parası var ama ben böyle saçma bir firma görmedim. Xboxone ps4 ün gerisinde kaldı. Hadi bu kabul edilebilir miktarda. Windows phone dan her gün bir özellik çıkarılıyor her gün destek kesiliyor durmadan geriye gidiyor. Sözde firmanın var olma sebebi olan Windows 10. Yarısı windows 7 yarısı güncel tasarım. Bu binlerce mühendis sabah akşam napıyor acaba ?


PS4 hangi özelliği ile Xbox'u geçmiş anlatabilir misin? Tek artı yanı çözünürlük. Grafik isteyen PC'ye geçsin arkadaş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 2 yıl
Windows 7 kullanıyorum ve gayet memnunum. Niye abuk sabuk iki kişiselleştirme için insanın özgürlüğünü engelleyen sisteme geçeyim? Windows 10'a sadece DX12'de oyun oynayacak insanlar geçmek zorunda fakat şimdi Vulkan sayesinde ona da gerek kalmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emiLL 2 yıl
Ya adamlar tema değiştirerek yıllarca yeni windows diyerek para kazandılar . 8.1e dx12 entegre edip tema değişikliği yapmak için yeni işletim sistemi yapmak mı gerekiyordu ? Ha diyorsan ki kernel toptan değişti bütün yazılım baştan aşağı peki bu stabilite problemleri nedir gizlilik konularındaki abuk subuk şeyler nedir herşeyden önce daha beta gibi duran bir sistemi neden piyasaya sundun . Steam os tarzı sistemleri vulkanla beraber beklentileri karşılasada kurtulsak microsofttan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 2 yıl
Vulcan'ın Linux'e değil de Windows 7'ye yarayacağını düşünüyorum. Kaç senelik pc kullanıcısıyım linux de bir program yükleyeyim dedim canım çıktı :) milletin alışkanlığını kırıp linux'e geçmesi bana pek gerçekci gelmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 2 yıl sosisvesalam
Hocam gercekten cok basit:)

İlla terminalden yuklemek zorunda da degilsiniz,.deb paketleri ve .sh uzantili executable hale getirerek veya direkt icindeki(Linux Mint ve Ubuntu)yazilim merkezlerinden yuklenebiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 2 yıl
Windows 10 kararlı bir yapıya sahip falan değil. Her an saçma sapan bir şeyle karşılaşmanız olası. Bu yüzden 8.1'e geri döndüm. Taş gibi işletim sistemi. Dx12 olmasa adını bile anmam. Umarım yaz güncellemesi ile tüm sıkıntıları çözerler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl en beğenilen
Vulcan sayesinde Linux'ta oyun çeşitliliğinde güzel gelişmeler yaşanırsa pek çok kişi linux tercih edebilir,zaten son zamanlarda zorunlu update'di,veri toplama araçlarıydı(telemetry vs) insanları bezdirdiler,dahada düşüş yaşayabilirler.
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 2 yıl redoracle
Aynen oyle

Su an zaten bir cok guzel oyun Linux ve SteamOs(Debian tabanli,Steam in kendi hazirladigi bir Linux isletim sistemi)icin mevcut zaten

store.steampowered.com/...

Simdi cross platform(Windows,Linux,Mac,Android)Vulkan geldi.Onceden oyunu mecburen(OpenGl nin Dx karsisindaki vasatligi sebebiyle)DirectX ile yazip OpenGl ye port etmek istemiyordu gelistiriciler.Artik durum degisecek

Zira Vulkan in Dx12 ye kafa tutan,yer yer gecen performansi ve cross-platform destegi ile zaten gelistiricilerin ek bir caba sarfetmesine gerek kalmadan oyunlar es zamanli olarak butun platformlara cikacak.

Bilmeyenler icin hatirlatma;Linux tabanli isletim sistemleri ucretsizdir.

SteamOs de ayni sekilde ucretsizdir,su an betadadir.SteamOs oncelikli olarak Steam ve oyun odakli ancak ayni zamanda standart bir isletim sistemi ozelliklerini(belge duzenleme,tarayici,medya yurutme)de icinde barindirir
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6502 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, işletim sistemi ve
3 etiket daha microsoft windows 10 İşletim Sistemleri Yazılım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Spotify, Asya pazarında güçlenmenin planlarını yapıyor 2 yıl Android Nougat ile açılış kontrolleri güçleniyor 2 yıl Asus ROG G701: Bu kez sıvı soğutmasız 2 yıl Android Nougat sürümünde kedileri yakalayın 2 yıl MSI X99 XPOWER Gaming Titanium anakart: Yüksek performans, şık tasarım 2 yıl Performans odaklı Hyundai i30 N kamuflajlı olarak görüntülendi 2 yıl Yeni bir Android zararlısı, bankayı aramanızı engelliyor 2 yıl Mark Zuckerberg yayınladığı video ile Neymar’a meydan okudu 2 yıl Twitter'da artık herkes mavi onay rozeti alabilecek 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 bu defa kalemiyle görüntülendi 2 yıl Facebook "Durum Çok Ciddi" paylaşımlarına müdahale etti 2 yıl Darbe girişimine dair dijital dünyadan çarpıcı rakamlar 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1060 özel tasarımlı versiyonlar raflara çıkıyor 2 yıl Game of Thrones'un 7.sezonunun yayın dönemi ve bölüm sayısı açıklandı 2 yıl SpaceX'den çılgın plan: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler 2 yıl Uygulama sizden parası devletten! "Mobil oyun ve uygulamaya devlet desteği" 2 yıl Apple'ın yeni Ar-Ge merkezinin detayları belli oldu 2 yıl 2018 Megane R.S. testler esnasında görüntülendi 2 yıl LG Action CAM LTE aksiyon kamerası satışa çıkıyor 2 yıl Taksicilerin korkulu rüyası Uber 2 milyar sürüş barajını aştı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, Windows 10′da istediği başarıyı elde edemiyor Sonraki Apple A serisi yonga setleri, artık TSMC’ye emanet 2 yıl Darbeciler Turkcell’in Gebze’deki merkezini ve Turk Telekom’u bastı! 2 yıl Meizu MX6 duyuruldu 2 yıl Sosyal medyadan darbeyi destekleyenler hakkında soruşturma başlatıldı 2 yıl Turkcell'den tepe yönetimine iki önemli atama 2 yıl Tumblr hamlesi, Yahoo’yu 700 milyon dolar zarara soktu 2 yıl Google, Android ekosistemine 2 milyon Hintli geliştirici kazandıracak 2 yıl iOS 9.3.3 güncellemesi indirmeye sunuldu 2 yıl Android'in performansını yetersiz bulan Amerikan Ordusu, iPhone'a geçiyor 2 yıl HP Elite X3, ülkemizde de satışa sunulacak 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin şarj adaptörü ve Tip-C kablosu ortaya çıktı 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4 özellikleri netleşiyor 2 yıl Apple'dan iPhone 7 için kablosuz kulaklık sürprizi 2 yıl Candy Crush yapımcısından yeni bir renk eşleme oyunu daha 2 yıl Razer Leviathan Mini "Cüssesinden büyük" bluetooth hoparlör incelemesi 2 yıl SpaceX ikinci kez karaya iniş yaptı: İşte o anlar (VİDEO) 2 yıl Mercedes'ten spor arabalardan ilham alan yüksek teknolojili golf aracı 2 yıl İşte Nokia markasını geri döndürecek telefonların özellikleri 2 yıl Asus ROG'dan dikkat çekici oyuncu klavyesi; Claymore 2 yıl “Konsollar, gün geçtikçe bilgisayarlara daha çok yaklaşıyor” Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim