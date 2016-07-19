Microsoft, Windows 10′da istediği başarıyı elde edemiyor

Haber Editörü
Microsoft’un belki de şu ana kadar piyasaya sürdüğü en iddialı işletim sistemi olan Windows 10'un büyük bir başarı elde edeceği ve yayınlandıktan 2-3 yıl sonra, yani 2018'e kadar yaklaşık bir milyar cihazda kullanılacağı belirtiliyordu. Ancak ortaya çıkan güncel bilgiler Microsoft’un bu hedefi için biraz daha beklemesi gerektiğine işaret ediyor.
Aylık 350 milyon aktif kullanıcı sayısıyla daha önce görülmemiş bir etkileşim oranına ulaşmayı başaran teknoloji devi, 2018 hedefinin biraz uçuk bir fikir olduğunun farkına varmış olacak ki, yaptığı açıklamayla bu hedefin gerçekleşmesi için birkaç yıl daha geçmesi gerektiğini dile getiriyor.
Mobil cephedeki artan ivmeli yükselişe karşılık PC satışlarındaki önemli düşüş Microsoft’un hedefine ulaşmasındaki en önemli engellerin başında kabul ediliyor. Diğer taraftan bir milyar hedefine telefon, tablet, Xbox ve HoloLens’i de dahil eden üretici, özellikle mobil cihaz pazarında rakiplerine nazaran etkin rol üstlenemiyor. Sunduğu fonksiyonel yenilikler ve kararlı yapısıyla birçok kullanıcının beğenisini kazanan Windows 10'un bir milyar hedefi için biraz daha sabretmesi gerekecek.
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Su an zaten bir cok guzel oyun Linux ve SteamOs(Debian tabanli,Steam in kendi hazirladigi bir Linux isletim sistemi)icin mevcut zaten
store.steampowered.com/...
Simdi cross platform(Windows,Linux,Mac,Android)Vulkan geldi.Onceden oyunu mecburen(OpenGl nin Dx karsisindaki vasatligi sebebiyle)DirectX ile yazip OpenGl ye port etmek istemiyordu gelistiriciler.Artik durum degisecek
Zira Vulkan in Dx12 ye kafa tutan,yer yer gecen performansi ve cross-platform destegi ile zaten gelistiricilerin ek bir caba sarfetmesine gerek kalmadan oyunlar es zamanli olarak butun platformlara cikacak.
Bilmeyenler icin hatirlatma;Linux tabanli isletim sistemleri ucretsizdir.
SteamOs de ayni sekilde ucretsizdir,su an betadadir.SteamOs oncelikli olarak Steam ve oyun odakli ancak ayni zamanda standart bir isletim sistemi ozelliklerini(belge duzenleme,tarayici,medya yurutme)de icinde barindirir
Hal böyle olunca her sektörde pazar paylarında avuçlarını yalıyorlar. Rakibi olan her sektörde dibi boyladılar.
Telefon pazar bayları dünyada %2 civarında, yani yakında 0 lanacak, kullanan yok.
İe yi senelerce geliştirmeden rezalet bir şekilde nasıl olsa rakip yok diye dayattılar. Firefox çıktı millet tarayıcı neymiş gördü. Sonra chrome çıktı millet hıza doydu. Şimdi ie in çöp olmuş itibarını kabullenip edge diye pazar payı kazanmaya çalışıyorlar ama bu kafayla hikaye. Adamlarda işletim sistemi ile beraber standart gelme avantajı var, buna rağmen pazar payı böyleyse kendilerinde ciddi başarısızlık olduğunu kabullenmeleri gerekir.
Öyle kötü duruma düşürüyorlarki kendilerini, es kaza bu işletim sistemi pazarında da linux dışında bir işletim sistemi daha çıksa, ne bileyim google bir süpriz falan yapsa, resmen batarlar. Bu dünyayı kontrol eden pazarı ellerinden kaybederler haberleri yok. Bu yüzden böyle nasıl olsa rakibim yok, ne emrediyorsam yapacaksınız ayaklarını bırakıp google gibi bakalım kullanıcı ne istiyor, ona göre güncelleyelim demeleri gerekli.