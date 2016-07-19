Microsoft, Windows 10′da istediği başarıyı elde edemiyor

Microsoft’un belki de şu ana kadar piyasaya sürdüğü en iddialı işletim sistemi olan Windows 10'un büyük bir başarı elde edeceği ve yayınlandıktan 2-3 yıl sonra, yani 2018'e kadar yaklaşık bir milyar cihazda kullanılacağı belirtiliyordu. Ancak ortaya çıkan güncel bilgiler Microsoft’un bu hedefi için biraz daha beklemesi gerektiğine işaret ediyor.

Aylık 350 milyon aktif kullanıcı sayısıyla daha önce görülmemiş bir etkileşim oranına ulaşmayı başaran teknoloji devi, 2018 hedefinin biraz uçuk bir fikir olduğunun farkına varmış olacak ki, yaptığı açıklamayla bu hedefin gerçekleşmesi için birkaç yıl daha geçmesi gerektiğini dile getiriyor.

Mobil cephedeki artan ivmeli yükselişe karşılık PC satışlarındaki önemli düşüş Microsoft’un hedefine ulaşmasındaki en önemli engellerin başında kabul ediliyor. Diğer taraftan bir milyar hedefine telefon, tablet, Xbox ve HoloLens’i de dahil eden üretici, özellikle mobil cihaz pazarında rakiplerine nazaran etkin rol üstlenemiyor. Sunduğu fonksiyonel yenilikler ve kararlı yapısıyla birçok kullanıcının beğenisini kazanan Windows 10'un bir milyar hedefi için biraz daha sabretmesi gerekecek.