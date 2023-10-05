Windows 11 geride kaldı: Windows 10 pazar payında hala lider

StatCounter'ın 11, 10, 7, 8/8.1 ve XP sürümleri de dahil olmak üzere son yirmi yıldaki tüm Windows işletim sistemlerini dikkate alan analizine göre Windows 10 liderliğini koruyor. Windows 10 ve Windows 11'in hemen arkasında %3.34 pazar payıyla Windows 7 var. Bunu %0.61 ile Windows 8.1, %0.35 gibi mütevazı bir oranla Windows 8 ve %0.34 ile Windows XP sürümleri takip ediyor.
Windows 11'in yayılma hızı düşük kaldı
Windows 11 şu anda en popüler ikinci Windows işletim sistemi olmasına rağmen, benimsenme oranı Windows 10 kadar yüksek değil. Windows 10, 2015 yılında piyasaya sürüldükten sonraki iki yıl içinde pazarın %32.84'ünü ele geçirmişti. Bu da Windows 11'in şu anki pazar payından %10 daha yüksek bir kullanım oranına karşılık geliyor. Yani Windows 10 çok daha hızlı yaygınlaşmıştı.
Windows 11'in düşük pazar payının temel nedenlerinden biri, kullanıcıların farklı görüşlere sahip olması. İşletim sistemi yayınlandığında güncellenmiş Başlat menüsü ve görev çubuğu gibi bazı Windows 10 öğelerinin değiştirilmesi eleştirilere neden oldu. Ayrıca, TPM modülüne ihtiyaç duyulması gibi artan sistem gereksinimleri de rahatsızlık yarattı. Ancak daha sonra TPM'siz makineler için geçici çözümler sunulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.