Tam Boyutta Gör Windows 11 iki yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen hala Windows 10'un popülaritesine yetişebilmiş değil. StatCounter, Windows tabanlı işletim sistemlerinin kullanım oranlarını paylaştı. Yayınlanan veriler Windows 10'un dünya genelinde %71.64 pazar payına sahip olduğunu gösteriyor. Buna karşın Windows 11 pazarın sadece %23.61'lik kısmını elinde bulunduruyor.

Samsung Notes, Galaxy Book harici dizüstü PC'lerde engellendi 1 gün önce eklendi

StatCounter'ın 11, 10, 7, 8/8.1 ve XP sürümleri de dahil olmak üzere son yirmi yıldaki tüm Windows işletim sistemlerini dikkate alan analizine göre Windows 10 liderliğini koruyor. Windows 10 ve Windows 11'in hemen arkasında %3.34 pazar payıyla Windows 7 var. Bunu %0.61 ile Windows 8.1, %0.35 gibi mütevazı bir oranla Windows 8 ve %0.34 ile Windows XP sürümleri takip ediyor.

Tam Boyutta Gör

Windows 11'in yayılma hızı düşük kaldı

Windows 11 şu anda en popüler ikinci Windows işletim sistemi olmasına rağmen, benimsenme oranı Windows 10 kadar yüksek değil. Windows 10, 2015 yılında piyasaya sürüldükten sonraki iki yıl içinde pazarın %32.84'ünü ele geçirmişti. Bu da Windows 11'in şu anki pazar payından %10 daha yüksek bir kullanım oranına karşılık geliyor. Yani Windows 10 çok daha hızlı yaygınlaşmıştı.

Windows 11'in düşük pazar payının temel nedenlerinden biri, kullanıcıların farklı görüşlere sahip olması. İşletim sistemi yayınlandığında güncellenmiş Başlat menüsü ve görev çubuğu gibi bazı Windows 10 öğelerinin değiştirilmesi eleştirilere neden oldu. Ayrıca, TPM modülüne ihtiyaç duyulması gibi artan sistem gereksinimleri de rahatsızlık yarattı. Ancak daha sonra TPM'siz makineler için geçici çözümler sunulmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11 geride kaldı: Windows 10 pazar payında hala lider