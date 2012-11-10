Microsoft, Windows 8 için güvenlik odaklı güncellemeyi 13 Kasım'da yayınlayacak





Microsoft, yeni bir güvenlik bülteni yayınlayarak Windows 8 için 13 Kasım tarihinde ilk yazılım güncellemesini yayınlayacağını açıkladı.





Yayınlanan bültene göre, gelecek güncellemeler Windows'un temelini hedef almakla birlikte Microsoft.NET çatısı, Internet Explorer ve Office'i de ilgilendirecek. Ayrıca, Zararlı yazılım temizleme aracında da güncellemeye gidilecek. Güncelleme; Microsoft Güncelleme, Windows Güncelleme, Windows Sunucu Güncelleme Servisleri ve İndirme merkezleriyle çalışacak. İşletim sisteminin güvenlik açıkları dışında bir takım eksiklerini de giderecek olan güncelleme sistemin daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

14 Kasım günü Türkiye saati ile 21.00'da düzenlenecek bir web canlı yayınıyla güncellemenin detayları aktarılacak.

https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032522560&Culture=en-US