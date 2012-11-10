Microsoft, Windows 8 için güvenlik odaklı güncellemeyi 13 Kasım'da yayınlayacak

Haber Editörü
Microsoft, yeni bir güvenlik bülteni yayınlayarak Windows 8 için 13 Kasım tarihinde ilk yazılım güncellemesini yayınlayacağını açıkladı.
Yayınlanan bültene göre, gelecek güncellemeler Windows'un temelini hedef almakla birlikte Microsoft.NET çatısı, Internet Explorer ve Office'i de ilgilendirecek. Ayrıca, Zararlı yazılım temizleme aracında da güncellemeye gidilecek. Güncelleme; Microsoft Güncelleme, Windows Güncelleme, Windows Sunucu Güncelleme Servisleri ve İndirme merkezleriyle çalışacak. İşletim sisteminin güvenlik açıkları dışında bir takım eksiklerini de giderecek olan güncelleme sistemin daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacak.
14 Kasım günü Türkiye saati ile 21.00'da düzenlenecek bir web canlı yayınıyla güncellemenin detayları aktarılacak.
https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032522560&Culture=en-US Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Sanırım siz farklı bir gezegenden bizim "dünya" olarak nitelndirdiğimiz gezegene yeni geldiniz. Madde bir. insan yapımı hiçbirşey mükemmek olamaz.. Kıyamete kadar var olacak sorunzsuz bir yazılım mı istiyordunuz? O sanırım sizin geldiğiniz gezende mevcuttu burada öyle birşeyin olması mümkün değil. İnsanoğlu asla mükemmele ulaşamaz.. Bu nedenledir ki yüzyılllardır icat yapılmakta ve hyat daha iyiye gitmektedir. Güvenlik konusunda zaafiyet bugün de var yarında olacak kıyamete kadar mutlaka olacak. yüzmilyanlarca koddan oluşan ve gün geçtikçe daha karmaşık hal alan bir yazılım okyanusunda bir şeylerin yanlış yada yersiz olmaması işten bile değil.. O kadar basit bir yorum yazmışsın ki aslında sayende kendimle bile çeliştim. Normalde bu kadar basit yorumlara cevap yazacak bir mizacım yoktur çünkü kaale bile alıncak tarafları olmaz çünkü bu sefer alıntı yapılan adam kendini birşey zanneder de kendine birşeyler vehmeder.. Win98 kullanıdığı ve XPye yeni geçildiği dönemlerde interten insanların bilgisayarına girmek çok kolay bir işti. Her akşam arkadaşlarla birlikte insanların bilgisayarlarına girer şifre çalardık. o zamanlar adsl filan da yoktu.. çok çok kolay bir işti bu bahsettiğim olay. Ama XP çıktı ve artık bilgisayarlar daha güvenli oldular win98lere girdiğimiz kadar kolay olmuyordu. sonra vista çok büyük ve radikal değişikliklerle geldi. sonrasında ciddi oranda azaldı hatta bu "lamer" diye tabir edilen kesimin arkası kesildi. devamında win7 ve win8 gibi işletim sistemlerinde ise bilen adam güvenliğin ne seviyeden hangi seviyelere kadar geldiğini çok iyi biliyor. sizin gibi neyin ne olduğunu bilmeyenler için koca koca firmaları yüzlerce binlerce yazılım mühendisinin emek verdiği ve hakkında hiçbirşey bilmediği bu yazılımlar sizin için kalşvye şövalyeli*ği için birer alet ağzınızında sakızı haline geldi. bilmiyorsunuz susun. biliyorsanız hangi güvenlik zaafiyetini ortaya çıkardınız da ne elde ettiniz yazında hiç olmazsa kimse siz boş konuşuyosun demesin.
Microsoft çalışanımısın arkadaşım ?
Önce zahmet edipte yazdığım yazıyı oku, sonrada gir verdiğim linkte yazdıklarımın doğruluğunu kontrol et.
Güvenlik konusunda gelişme olduğunu ben söylemiyorum veya ben tespit etmedim.
Bunu söyleyen bizzat microsoft'un en üst kademedeki yetkilileri.
Güvenlik alanında gelişme olduğunu söyleyen firmanın niye 10 sene önceki ürününde 3 güncelleme varken daha 3 aylık ürününde yine 3 güncelleme var, bana bunun cevabını verebilirmisin ?
Kimse sonsuza kadar sürecek bir sistem beklemiyor ama en azından onlarca yıldan sonra gerçekten eskisine göre daha iyi bir sistem istiyor. (Örnek istersen : FreeBSD veya Solaris)
Evet sen çok haklısın. Güvenlik öyle seviyelere geldi ki, bu yüzden windows 8 daha piyasaya sürülmeden güvenlik açıkları çıktı.
Microsoft herhalde kendisini senin kadar savunamaz.
Ayrıca pardon da sen kimsin ki hangi konuda üstün bir derecen var ki , bir şeye cevap veripte beni adam yerine koyacaksın ?
Microsoftun tüm dünyayı nasıl uyuttuğunun kanıtı yine kendi sitesinde;
Aylık olarak çıkan güncelleme tablosunun özeti microsoftun her yeni çıkardığı işletim sisteminde zerre kadar güvenliği geliştiremediğinin ıspatıdır.
technet.microsoft.com/...
[code]
Windows XP - 3 Adet
Windows 2003 - 3 Adet
Windows Vista - 5 Adet
Windows 7 - 5 Adet
Windows 8 - 3 Adet
Windows RT - 2 Adet
Windows 2008 - 5 Adet
Windows 2008 Server Core - 2 Adet
Windows 2008 R2 - 5 Adet
Windows 2008 R2 Server Core - 3 Adet
Windows 2012 - 3 Adet
Windows 2012 Server Core - 2 Adet
Office 2003 SP3 - 1 Adet
Office 2007 SP3 - 1 Adet
Office 2010 SP1 - 1 Adet[/code]
Kesinlikle katılıyorum ;)
Ayrıca bende w8 kurdum fakat "Antimalware Temizleme Servisleri" adı altında geçen servisler olduk olmadık işlemciye kısa süre periyotlarında sürekli olarak yüklendikleri için hepsini devre dışı bıraktım, mutluyum :)