Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Windows 8 için güvenlik odaklı güncellemeyi 13 Kasım'da yayınlayacak

6 yıl
438
1
16
İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft, yeni bir güvenlik bülteni yayınlayarak Windows 8 için 13 Kasım tarihinde ilk yazılım güncellemesini yayınlayacağını açıkladı.

Yayınlanan bültene göre, gelecek güncellemeler Windows'un temelini hedef almakla birlikte Microsoft.NET çatısı, Internet Explorer ve Office'i de ilgilendirecek. Ayrıca, Zararlı yazılım temizleme aracında da güncellemeye gidilecek. Güncelleme; Microsoft Güncelleme, Windows Güncelleme, Windows Sunucu Güncelleme Servisleri ve İndirme merkezleriyle çalışacak. İşletim sisteminin güvenlik açıkları dışında bir takım eksiklerini de giderecek olan güncelleme sistemin daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacak. 
14 Kasım günü Türkiye saati ile 21.00'da düzenlenecek bir web canlı yayınıyla güncellemenin detayları aktarılacak.  

https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032522560&Culture=en-US Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Microsoft erken başladı sanki!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3ngerek 6 yıl
Bence ilk güncellemede korsanları fişleyecekler,
Gerisi reklam :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
Turkforce
Sanki sadece Windows 8 için güncelleme yapılıyormuş gibi yansıtmanız çok garip. Microsoftun tüm dünyayı nasıl uyuttuğunun kanıtı yine kendi sitesinde; Aylık olarak çıkan güncelleme tablosunun özeti microsoftun her yeni çıkardığı işletim sisteminde zerre kadar güvenliği geliştiremediğinin ıspatıdır. technet.microsoft.com/... [code] Windows XP - 3 Adet Windows 2003 - 3 Adet Windows Vista - 5 Adet Windows 7 - 5 Adet Windows 8 - 3 Adet Windows RT - 2 Adet Windows 2008 - 5 Adet Windows 2008 Server Core - 2 Adet Windows 2008 R2 - 5 Adet Windows 2008 R2 Server Core - 3 Adet Windows 2012 - 3 Adet Windows 2012 Server Core - 2 Adet Office 2003 SP3 - 1 Adet Office 2007 SP3 - 1 Adet Office 2010 SP1 - 1 Adet[/code]

Sanırım siz farklı bir gezegenden bizim "dünya" olarak nitelndirdiğimiz gezegene yeni geldiniz. Madde bir. insan yapımı hiçbirşey mükemmek olamaz.. Kıyamete kadar var olacak sorunzsuz bir yazılım mı istiyordunuz? O sanırım sizin geldiğiniz gezende mevcuttu burada öyle birşeyin olması mümkün değil. İnsanoğlu asla mükemmele ulaşamaz.. Bu nedenledir ki yüzyılllardır icat yapılmakta ve hyat daha iyiye gitmektedir. Güvenlik konusunda zaafiyet bugün de var yarında olacak kıyamete kadar mutlaka olacak. yüzmilyanlarca koddan oluşan ve gün geçtikçe daha karmaşık hal alan bir yazılım okyanusunda bir şeylerin yanlış yada yersiz olmaması işten bile değil.. O kadar basit bir yorum yazmışsın ki aslında sayende kendimle bile çeliştim. Normalde bu kadar basit yorumlara cevap yazacak bir mizacım yoktur çünkü kaale bile alıncak tarafları olmaz çünkü bu sefer alıntı yapılan adam kendini birşey zanneder de kendine birşeyler vehmeder.. Win98 kullanıdığı ve XPye yeni geçildiği dönemlerde interten insanların bilgisayarına girmek çok kolay bir işti. Her akşam arkadaşlarla birlikte insanların bilgisayarlarına girer şifre çalardık. o zamanlar adsl filan da yoktu.. çok çok kolay bir işti bu bahsettiğim olay. Ama XP çıktı ve artık bilgisayarlar daha güvenli oldular win98lere girdiğimiz kadar kolay olmuyordu. sonra vista çok büyük ve radikal değişikliklerle geldi. sonrasında ciddi oranda azaldı hatta bu "lamer" diye tabir edilen kesimin arkası kesildi. devamında win7 ve win8 gibi işletim sistemlerinde ise bilen adam güvenliğin ne seviyeden hangi seviyelere kadar geldiğini çok iyi biliyor. sizin gibi neyin ne olduğunu bilmeyenler için koca koca firmaları yüzlerce binlerce yazılım mühendisinin emek verdiği ve hakkında hiçbirşey bilmediği bu yazılımlar sizin için kalşvye şövalyeli*ği için birer alet ağzınızında sakızı haline geldi. bilmiyorsunuz susun. biliyorsanız hangi güvenlik zaafiyetini ortaya çıkardınız da ne elde ettiniz yazında hiç olmazsa kimse siz boş konuşuyosun demesin.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 6 yıl Batuist
Batuist

Turkforce

Sanki sadece Windows 8 için güncelleme yapılıyormuş gibi yansıtmanız çok garip. Microsoftun tüm dünyayı nasıl uyuttuğunun kanıtı yine kendi sitesinde; Aylık olarak çıkan güncelleme tablosunun özeti microsoftun her yeni çıkardığı işletim sisteminde zerre kadar güvenliği geliştiremediğinin ıspatıdır. technet.microsoft.com/...


Sanırım siz farklı bir gezegenden bizim "dünya" olarak nitelndirdiğimiz gezegene yeni geldiniz. Madde bir. insan yapımı hiçbirşey mükemmek olamaz.. Kıyamete kadar var olacak sorunzsuz bir yazılım mı istiyordunuz? O sanırım sizin geldiğiniz gezende mevcuttu burada öyle birşeyin olması mümkün değil. İnsanoğlu asla mükemmele ulaşamaz.. Bu nedenledir ki yüzyılllardır icat yapılmakta ve hyat daha iyiye gitmektedir. Güvenlik konusunda zaafiyet bugün de var yarında olacak kıyamete kadar mutlaka olacak. yüzmilyanlarca koddan oluşan ve gün geçtikçe daha karmaşık hal alan bir yazılım okyanusunda bir şeylerin yanlış yada yersiz olmaması işten bile değil.. O kadar basit bir yorum yazmışsın ki aslında sayende kendimle bile çeliştim. Normalde bu kadar basit yorumlara cevap yazacak bir mizacım yoktur çünkü kaale bile alıncak tarafları olmaz çünkü bu sefer alıntı yapılan adam kendini birşey zanneder de kendine birşeyler vehmeder.. Win98 kullanıdığı ve XPye yeni geçildiği dönemlerde interten insanların bilgisayarına girmek çok kolay bir işti. Her akşam arkadaşlarla birlikte insanların bilgisayarlarına girer şifre çalardık. o zamanlar adsl filan da yoktu.. çok çok kolay bir işti bu bahsettiğim olay. Ama XP çıktı ve artık bilgisayarlar daha güvenli oldular win98lere girdiğimiz kadar kolay olmuyordu. sonra vista çok büyük ve radikal değişikliklerle geldi. sonrasında ciddi oranda azaldı hatta bu "lamer" diye tabir edilen kesimin arkası kesildi. devamında win7 ve win8 gibi işletim sistemlerinde ise bilen adam güvenliğin ne seviyeden hangi seviyelere kadar geldiğini çok iyi biliyor. sizin gibi neyin ne olduğunu bilmeyenler için koca koca firmaları yüzlerce binlerce yazılım mühendisinin emek verdiği ve hakkında hiçbirşey bilmediği bu yazılımlar sizin için kalşvye şövalyeli*ği için birer alet ağzınızında sakızı haline geldi. bilmiyorsunuz susun. biliyorsanız hangi güvenlik zaafiyetini ortaya çıkardınız da ne elde ettiniz yazında hiç olmazsa kimse siz boş konuşuyosun demesin.

Microsoft çalışanımısın arkadaşım ?

Önce zahmet edipte yazdığım yazıyı oku, sonrada gir verdiğim linkte yazdıklarımın doğruluğunu kontrol et.

Güvenlik konusunda gelişme olduğunu ben söylemiyorum veya ben tespit etmedim.
Bunu söyleyen bizzat microsoft'un en üst kademedeki yetkilileri.
Güvenlik alanında gelişme olduğunu söyleyen firmanın niye 10 sene önceki ürününde 3 güncelleme varken daha 3 aylık ürününde yine 3 güncelleme var, bana bunun cevabını verebilirmisin ?

Kimse sonsuza kadar sürecek bir sistem beklemiyor ama en azından onlarca yıldan sonra gerçekten eskisine göre daha iyi bir sistem istiyor. (Örnek istersen : FreeBSD veya Solaris)

Evet sen çok haklısın. Güvenlik öyle seviyelere geldi ki, bu yüzden windows 8 daha piyasaya sürülmeden güvenlik açıkları çıktı.
Microsoft herhalde kendisini senin kadar savunamaz.

Ayrıca pardon da sen kimsin ki hangi konuda üstün bir derecen var ki , bir şeye cevap veripte beni adam yerine koyacaksın ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
montajelemani 6 yıl
Mesajım Dursun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 6 yıl
Sanki sadece Windows 8 için güncelleme yapılıyormuş gibi yansıtmanız çok garip.
Microsoftun tüm dünyayı nasıl uyuttuğunun kanıtı yine kendi sitesinde;

Aylık olarak çıkan güncelleme tablosunun özeti microsoftun her yeni çıkardığı işletim sisteminde zerre kadar güvenliği geliştiremediğinin ıspatıdır.

technet.microsoft.com/...


[code]
Windows XP - 3 Adet
Windows 2003 - 3 Adet
Windows Vista - 5 Adet
Windows 7 - 5 Adet
Windows 8 - 3 Adet
Windows RT - 2 Adet

Windows 2008 - 5 Adet
Windows 2008 Server Core - 2 Adet
Windows 2008 R2 - 5 Adet
Windows 2008 R2 Server Core - 3 Adet
Windows 2012 - 3 Adet
Windows 2012 Server Core - 2 Adet

Office 2003 SP3 - 1 Adet
Office 2007 SP3 - 1 Adet
Office 2010 SP1 - 1 Adet[/code]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZStar 6 yıl
güzel güzel. yukarıdaki arkadaşa katılıyorum güncellemeler insanı rahatlatıyor psikolojik olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oKsyqeN 6 yıl
Berbat Ferhat
Allah aşkına şu kötü amaçlı yazılımları temizleme aracını kullanarak bu güne kadar bişey temizleyen oldu mu hiç çok merak ediyorum cidden.

Kesinlikle katılıyorum ;)
Ayrıca bende w8 kurdum fakat "Antimalware Temizleme Servisleri" adı altında geçen servisler olduk olmadık işlemciye kısa süre periyotlarında sürekli olarak yüklendikleri için hepsini devre dışı bıraktım, mutluyum :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berbat Ferhat 6 yıl
Allah aşkına şu kötü amaçlı yazılımları temizleme aracını kullanarak bu güne kadar bişey temizleyen oldu mu hiç çok merak ediyorum cidden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 6 yıl
Süper bi os ya aşığım ben buna jet jettttt :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
epicinfrared 6 yıl
windows 8 Yükledim beğenmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karakaya_o 6 yıl
Güncelleme gelince insan piskolojik olarakta rahatlıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
438 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, microsoft ve windows 8
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Corsair Neutron & Neutron GTX ssd sürücüler video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 29. Bölüm "Angry Birds Star Wars, ZombieWood, He-Man ve fazlası" 6 yıl 2si1: "Eğlence dolu yeni nesil teknoloji programı!" 09.11.2012 video şov 6 yıl Xbox Türkiye'de ve Türkçe: Merak edilen her şey bu videomuzda! 6 yıl Mobilite: Apple vs. Samsung, HTC One X+, Sony Yuga, ARM Cortex-A50,Surface, iPad 4 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim