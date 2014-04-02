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Microsoft, Windows 8 için hazırladığı yeni nesil Başlat Menüsü'nü gösterdi

5 yıl
11,5b
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151
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, Windows 8 için hazırladığı yeni nesil Başlat Menüsü'nü gösterdi
Ve Microsoft, kullanıcıların çok uzun süredir talep ettiği başlat menüsünü Windows 8 işleitm sistemine dahil etmeye hazırlanıyor. Amerika'daki BUILD Etkinliği kapsamında Microsoft, işletim sistemine dahil edeceği yeni başlat menüsünü de gösterdi. Yeni menü, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerinin en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Daha önceki Windows sürümlerindeki başlat menüsü ile aynı büyüklükte olan yeni menü, klasik uygulama listeleme özelliğine ek olarak Windows 8'in en büyük yeniliklerinden olan live tile yani canlı karo olarak bilinen kutucukları da gösteriyor.
Windows 8.1 ile başlat butonunu geri getiren Microsoft, yeni güncellemeler ile işletim sistemini kullanıcıların istediği kıvama yaklaştırmayı sürdürüyor. Yakında çıkacak Windows 8.1'in güncelleme paketi çerçevesinde daha gelişmiş klavye ve fare desteğine kavuşacak işletim sisteminde, modern arayüze yönelik uygulamaları klasik masaüstünde de çalıştırılabilecek. Microsoft'un yakında sunacağı Windows 8.1'in ilk büyük güncellemesi pek çok yenilik getirecek ancak yeni başlat menüsü ileride çıkacak başka güncellemeler ile birlikte kullanıcılara sağlanacak. 


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Emre_z3 5 yıl en beğenilen
Oh be, kesinlikle rahatlatacak.
2 Yanıt Yanıtla +43
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System X 5 yıl
başlat menüsü benim umrumda değil nasıl yaparlarsa yapsınlar.sonuç olarak iki türlüsünede alışırım. lakin Windows 8 i Windows 8 yapan başta size ekstra bir platform sunması hızı stabilliği donanım desteği gibi etmenlerdir.windows 8 ile çekirdek değiştirildi yani işin aslı arayüz
Windows 8in çok az bir kısmını kaplıyor.

yalnız Windows 8 için kötü hele hele facia gibi söylemlerde bulunmak biraz insafsızlık gibime geliyor.tamam lisans fiyatları pahalı ama bu işletim sistemine böyle yermek hiçbir mantığa sığmaz...
başlat menüsü benim umrumda değil nasıl yaparlarsa yapsınlar.sonuç olarak iki türlüsünede alışırım. lakin Windows 8 i Windows 8 yapan başta size ekstra bir pla...
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Yanıtla +28
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Sucuklu Aşure 5 yıl
var olan başlat menüsü benim çok hoşuma gidiyor. insanları yeniye alıştırmaları gerek xpden beri başlat menüsü aynı şekilde.
7 Yanıt Yanıtla +25
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
kullanımı zor heralde
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akrepyusuf 5 yıl
güncelleştirmeyi bekliyoruz
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nepasvior 5 yıl
arkadaş yenisini istemiyoruz xp dekini istiyoruz, önce w7 den xp klasik tarzı menüyü kaldırdılar sonra w8 den toptan kaldırdılar, Allah aşkına bu microsoft mühendisleri kendileri hiç windows kullanmıyor mu acaba? Var mı xp nin klasik başlat menüsü kadar kullanışlısı? Birşey iyise niye bozuyorsun arkadaş
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Romulus 5 yıl
Güzel olmuş bence
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baran4721 5 yıl
herkese hayırlı olsun
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orka55 5 yıl

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Blood Money 5 yıl
Bence eski Başlat menüsü gelmeli isteyenede yeni olanı verilsin.
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bkaakco 5 yıl
8 Nisan'da gelecek sanırım ama bize 9 veya 10 Nisan gibi gelir bölge ve dil farkından dolayı. Sabırsızlanıyorum.
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Levent Levent. 5 yıl
Başarılı
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cntrl 5 yıl
Başlarım başlata
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intikam91 5 yıl
ilkokul çocuklarına "Kaşıkla alıp sayıpyla vermek" (yada tam tesimiydi herneyse) deyimini anlatmak için güzel bir örnek olarak verilebilecek işler yapıyor Microsoft
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snomask 5 yıl
zamanında yayınlanan konsept tasarımlara ne kadar da benziyor


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


theverge.com/...
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Masquerade89 5 yıl
Sonunda
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MonsterMMORPG 5 yıl
ne zaman geliyormus tarih varmı ?
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