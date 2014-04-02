Microsoft, Windows 8 için hazırladığı yeni nesil Başlat Menüsü'nü gösterdi

Ve Microsoft, kullanıcıların çok uzun süredir talep ettiği başlat menüsünü Windows 8 işleitm sistemine dahil etmeye hazırlanıyor. Amerika'daki BUILD Etkinliği kapsamında Microsoft, işletim sistemine dahil edeceği yeni başlat menüsünü de gösterdi. Yeni menü, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerinin en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Daha önceki Windows sürümlerindeki başlat menüsü ile aynı büyüklükte olan yeni menü, klasik uygulama listeleme özelliğine ek olarak Windows 8'in en büyük yeniliklerinden olan live tile yani canlı karo olarak bilinen kutucukları da gösteriyor.

Windows 8.1 ile başlat butonunu geri getiren Microsoft, yeni güncellemeler ile işletim sistemini kullanıcıların istediği kıvama yaklaştırmayı sürdürüyor. Yakında çıkacak Windows 8.1'in güncelleme paketi çerçevesinde daha gelişmiş klavye ve fare desteğine kavuşacak işletim sisteminde, modern arayüze yönelik uygulamaları klasik masaüstünde de çalıştırılabilecek. Microsoft'un yakında sunacağı Windows 8.1'in ilk büyük güncellemesi pek çok yenilik getirecek ancak yeni başlat menüsü ileride çıkacak başka güncellemeler ile birlikte kullanıcılara sağlanacak.



