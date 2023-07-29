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Microsoft'ta sık sık olduğu üzere, Windows 11 için KB5028254 numarasıyla yayınlanan son güncelleme Başlat menüsüyle ilgili bir soruna neden oldu: Menü çalışmayı reddediyor. Ancak ilginç olan şu ki, şirket suçu başkalarına attı ve soruna bir çözüm üretmeyecek.

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Microsoft'a göre sorun yardımcı programlarda

Microsoft'a göre sorunun nedeni, işletim sistemine ince ayar yapmak için tasarlanmış bir yardımcı program olan ExplorerPatcher. Şirketin de belirttiği gibi, program işletim sistemi tarafından desteklenmeyen özellikler kullanıyor ve bu da arızaya yol açıyor. Bu nedenle, kullanıcıların iki seçeneği var - ya ExplorerPatcher ve benzeri yazılımları kullanmayı bırakmak ya da her şeyi düzeltme talebiyle bu programların geliştiricileriyle iletişime geçmek.

Tam Boyutta Gör ExplorerPatcher ve StartAllBack ile ilgili benzer bir hikayenin yılın başında yaşanmış olması dikkat çekici. Ancak, o zaman aksaklıklar Başlat menüsünde değil, Explorer'da meydana gelmişti. Kullanıcıları sıkıntıya sokan Başlat menüsünün çalışmama sorununun ise nasıl çözüleceği şimdilik soru işareti.

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Windows 11 güncellemesi Başlat menüsünü bozdu