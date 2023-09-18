Tam Boyutta Gör Windows 11'in Başlat menüsündeki "Önerilen" bölümünün kullanıcılar tarafından pek işlevsel bulunduğu söylenemez. Microsoft bu kısıma kullanıcının ilgisini çekebilecek web sitelerinin bağlantılarını da eklemeyi planlıyor. Yani söz konusu kısım yakında daha da karmaşık bir hal alacak.

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Şirketin hayata geçirmeyi planladığı yenilik kısa süre önce Insider kullanıcılarına sunulan 22621.2359 numaralı Windows 11 beta yapısında ortaya çıktı. Böylelikle web sitesi bağlantılarının yakında işletim sisteminin kararlı sürümündeki Başlat menüsüne yerleştirileceğini öğrenmiş olduk.

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Tarama geçmişini baz alacak

Windows Insider Program Team'in blog gönderisinde "Yeni güncelleme ile Başlat menüsünün "Önerilen" bölümüne web siteleri ekleniyor. Bu web siteleri, sizin için kişiselleştirilecek ve tarama geçmişinizden alınacak. Bu sayede, en sık ziyaret ettiğiniz web sitelerine daha hızlı erişim sağlayabileceksiniz" ifadeleri yer alıyor.

Microsoft'un kullanıcılara bu özelliği Ayarlar > Kişiselleştirme > Başlat menüsünden devre dışı bırakma olanağı sunacağını da belirtelim. Şirketin kurumsal müşterileri ise bu işlevi ayrı bir ilke ile yönetebilecekler.

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Windows 11'in Başlat menüsüne web sitesi önerileri ekleniyor