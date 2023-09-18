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    Windows 11'in Başlat menüsüne web sitesi önerileri ekleniyor

    Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsüdeki "Önerilen" bölümünü web sitelerini de içerecek şekilde genişletiyor. Şirket bu kısımda kullanıcının tarama geçmişine göre site önerilerine yer verecek.
    Windows 11'in Başlat menüsüne web sitesi önerileri ekleniyor Tam Boyutta Gör
    Windows 11'in Başlat menüsündeki "Önerilen" bölümünün kullanıcılar tarafından pek işlevsel bulunduğu söylenemez. Microsoft bu kısıma kullanıcının ilgisini çekebilecek web sitelerinin bağlantılarını da eklemeyi planlıyor. Yani söz konusu kısım yakında daha da karmaşık bir hal alacak.

    Şirketin hayata geçirmeyi planladığı yenilik kısa süre önce Insider kullanıcılarına sunulan 22621.2359 numaralı Windows 11 beta yapısında ortaya çıktı. Böylelikle web sitesi bağlantılarının yakında işletim sisteminin kararlı sürümündeki Başlat menüsüne yerleştirileceğini öğrenmiş olduk.

    Windows 11'in Başlat menüsüne web sitesi önerileri ekleniyor Tam Boyutta Gör

    Tarama geçmişini baz alacak

    Windows Insider Program Team'in blog gönderisinde "Yeni güncelleme ile Başlat menüsünün "Önerilen" bölümüne web siteleri ekleniyor. Bu web siteleri, sizin için kişiselleştirilecek ve tarama geçmişinizden alınacak. Bu sayede, en sık ziyaret ettiğiniz web sitelerine daha hızlı erişim sağlayabileceksiniz" ifadeleri yer alıyor.

    Microsoft'un kullanıcılara bu özelliği Ayarlar > Kişiselleştirme > Başlat menüsünden devre dışı bırakma olanağı sunacağını da belirtelim. Şirketin kurumsal müşterileri ise bu işlevi ayrı bir ilke ile yönetebilecekler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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