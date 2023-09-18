Windows 11'in Başlat menüsüne web sitesi önerileri ekleniyor

Şirketin hayata geçirmeyi planladığı yenilik kısa süre önce Insider kullanıcılarına sunulan 22621.2359 numaralı Windows 11 beta yapısında ortaya çıktı. Böylelikle web sitesi bağlantılarının yakında işletim sisteminin kararlı sürümündeki Başlat menüsüne yerleştirileceğini öğrenmiş olduk.
Tarama geçmişini baz alacak
Windows Insider Program Team'in blog gönderisinde "Yeni güncelleme ile Başlat menüsünün "Önerilen" bölümüne web siteleri ekleniyor. Bu web siteleri, sizin için kişiselleştirilecek ve tarama geçmişinizden alınacak. Bu sayede, en sık ziyaret ettiğiniz web sitelerine daha hızlı erişim sağlayabileceksiniz" ifadeleri yer alıyor.
Microsoft'un kullanıcılara bu özelliği Ayarlar > Kişiselleştirme > Başlat menüsünden devre dışı bırakma olanağı sunacağını da belirtelim. Şirketin kurumsal müşterileri ise bu işlevi ayrı bir ilke ile yönetebilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.