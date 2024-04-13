Tam Boyutta Gör Windows işletim sisteminin farklı köşelerine çeşitli ürünler için reklamlar yerleştirmeyi seven Microsoft'un bu reklamları daha da çoğaltacağı ortaya çıktı.

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Şirket, 2022'den bu yana uygulamaları tanıtmak için çeşitli formatları araştırıyor ve hatta bunlardan bazıları test sürümlerinde hayata geçirilmişti. Sızan son bilgilere göre Windows 11 Başlat menüsünde "Önerilen" başlığı altında çeşitli uygulamaların reklamları gösterilecek. Bu alanda ayrıca çeşitli ipuçları ve kısayollar da görüntüleniyor.

Ayarlardan kapatılabilecek

Sızan görüntü Opera tarayıcısını "Tanıtıldı" etiketi ve "Güvenli bir şekilde göz atın" metniyle gösteriyor. Yanında ise işletim sisteminde standart olarak önerilen bir uygulama örneği olan Windows Oyun Çubuğu yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak bazı iyi haberler de var. Görünüşe göre, Başlat menüsüne eklenecek olan bu reklamlar kapatılabilecek. Ayarlar kısmında uygulama reklamlarını ve benzerlerini devre dışı bırakabileceğiniz bir bölümün de yer alacağı belirtiliyor.

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Windows 11'de daha fazla reklam gösterilecek