Microsoft, Windows 8 yükseltme planlarını detaylandırıyor

Sonbaharda çıkması beklenen Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8 için uygulanacak yükseltme planları da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.





ZDNet sitesinin haberine göre Microsoft, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP'den yapılacak yükseltmelerle ilgili detayları yazılım ortaklarıyla paylaştı. Yükseltme programında Windows Vista ve Windows XP'nin de dahil edilmiş olması Microsoft'un geçişleri hızlandırmak istediğini gösteriyor.





Bu ay gönderilen rehbere göre Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic ve Windows 7 Home Premium ürünlerinden Windows 8'e, Windows ayarları, kişisel dosyalar ve uygulamalar korunarak geçiş yapılabilecek.





Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ve Windows 7 Ultimate sürümleri de yine Windows ayarları, kişisel dosyalar ve uygulamalar korunarak Windows 8 Pro'ya geçiş yapabilecek.





Windows 7 Professional ve Windows 7 Enterprise sürümleri Windows ayarları, kişisel dosyalar ve uygulamalar korunarak Windows 8 Enterprise sürümüne geçiş yapabilecek. (Yazılım sigortası ile toplu satın almalarda geçerli)





Windows Vista SP1 sürümü, Windows 8'e kişisel dosya ve verileri korunarak geçebilirken Windows Vista sürümü sadece kişisel verileri koruyabilecek.





Windows XP SP3 ve üzeri sürümler sadece kişisel dosya ve verileri korunarak yükseltme yapabilecek.





Yükseltme farklı diller arasında olacaksa Windows ayarları, kişisel dosyalar ve uygulamalar korunamayacak. Windows 8 Kurulum dosyası ile yapılacak farklı dilde Windows 8 yüklemesinde ise kişisel veriler korunabilecek. Çapraz mimari yükseltmesi de mümkün değil.





2 Haziran-31 Ocak tarihleri arasında satın alınacak bir Windows 7 PC'si ise 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebilecek.