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Microsoft, Windows 8 yükseltme planlarını detaylandırıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
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39
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sonbaharda çıkması beklenen Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8 için uygulanacak yükseltme planları da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

ZDNet sitesinin haberine göre Microsoft, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP'den yapılacak yükseltmelerle ilgili detayları yazılım ortaklarıyla paylaştı. Yükseltme programında Windows Vista ve Windows XP'nin de dahil edilmiş olması Microsoft'un geçişleri hızlandırmak istediğini gösteriyor.

Bu ay gönderilen rehbere göre Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic ve Windows 7 Home Premium ürünlerinden Windows 8'e, Windows ayarları, kişisel dosyalar ve uygulamalar korunarak geçiş yapılabilecek.

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ve Windows 7 Ultimate sürümleri de yine Windows ayarları, kişisel dosyalar ve uygulamalar korunarak Windows 8 Pro'ya geçiş yapabilecek.

Windows 7 Professional ve Windows 7 Enterprise sürümleri Windows ayarları, kişisel dosyalar ve uygulamalar korunarak Windows 8 Enterprise sürümüne geçiş yapabilecek. (Yazılım sigortası ile toplu satın almalarda geçerli)

Windows Vista SP1 sürümü, Windows 8'e kişisel dosya ve verileri korunarak geçebilirken Windows Vista sürümü sadece kişisel verileri koruyabilecek.

Windows XP SP3 ve üzeri sürümler sadece kişisel dosya ve verileri korunarak yükseltme yapabilecek.

Yükseltme farklı diller arasında olacaksa Windows ayarları, kişisel dosyalar ve uygulamalar korunamayacak. Windows 8 Kurulum dosyası ile yapılacak farklı dilde Windows 8 yüklemesinde ise kişisel veriler korunabilecek. Çapraz mimari yükseltmesi de mümkün değil.

2 Haziran-31 Ocak tarihleri arasında satın alınacak bir Windows 7 PC'si ise 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebilecek.

http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microsoft-details-its-windows-8-upgrade-plans/13051?tag=mantle_skin%3Bcontent?timestamp=1340946041 Yorum Yaz
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TheMidnight 7 yıl en beğenilen
Bu DH Misafiri bence DH adminleri :)
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Bu DH Misafiri bence DH adminleri :)Misafir hesabı kapanmalı boşu boşuna kirlilik yapıyor haberlere.Yorum yapmak isteyen üye olsun yapsın yorum ADAM gi...
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Oziko 7 yıl
Metro hoş ya.
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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
Bill Gates kumda oynarken Steve Jobs Xeroxdan aldığı grafik arayüzlü işletim sistemi üzerinde çalışıyordu.

HE HEEE eminim öyledir... Haticeye değil neticeye bakacaksın!, windows yıllardır dünyadaki en yaygın ve en çok destek veren işletim sistemi. Mac OS'un ne olduğunu sorsan yenecek birşey olup olmadığını merak edecek milyarlarca insan var.
Steve jobs'un tek başarısı i serisi mobil platformları, onun dışında apple'ın tüm ürünleri yalan.
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Lightning 7 yıl
Şimdi Windows 7 sahipleri ücretisz yükseltme yapabilecek mi?
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grezimonk 7 yıl
Windows 8 fiyasko oldu ne başlat var nede uyum... gerçek fiyasko...
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raptor2009 7 yıl
enver328
raptor20092 Haziran-31 Ocak tarihleri arasında satın alınacak bir Windows 7 PCsi ise 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebilecek.Bu tarihten önce bilgisayar alan ne olacak?Bu konuya açıklık getirebilecek olan var mı?
sanırım onlar normal fiyattan alacak. eski sürümleri göz önünde bulundurursak, 100-150$ olur heralde.bu arada metroyu devre dışı bırakmak büyük ihtimal mümkün olmayacak. işletim sistemi iyi ama daha çok dokunmatik sistemler için tasarlanmış gibi duruyor. en azından metroyu kapamak ve başlat menüsünü açmak için bir seçenek konulması gerek.

Eğer 2 Haziran-31 Ocak arası bilgisayar alanlar için 14 Dolar daha önce alanlar için 100-150 Dolar bir fiyat belirlenecekse amaç tüketiciye yardımcı olmaktır ve yeni bilgisayar alacak olanların Windows 8'li bir PC için beklememesi için yardımcı olmaktır bu kadar kötü niyetli olmayalım ha tabi bide satışların düşmesini de istemiyorlardır o da var. :)
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Bukalemun 7 yıl
+ 14 dolar YÜKSELTME , win 7 yüklü yeni bilgisayar alanlar için geçerli , amaç SIFIR bilgisayar satışı için hız kazandırmak ...
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abrenax 7 yıl
raptor2009
2 Haziran-31 Ocak tarihleri arasında satın alınacak bir Windows 7 PCsi ise 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebilecek.Bu tarihten önce bilgisayar alan ne olacak?Bu konuya açıklık getirebilecek olan var mı?

sanırım onlar normal fiyattan alacak. eski sürümleri göz önünde bulundurursak, 100-150$ olur heralde.
bu arada metroyu devre dışı bırakmak büyük ihtimal mümkün olmayacak. işletim sistemi iyi ama daha çok dokunmatik sistemler için tasarlanmış gibi duruyor. en azından metroyu kapamak ve başlat menüsünü açmak için bir seçenek konulması gerek.
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raptor2009 7 yıl
2 Haziran-31 Ocak tarihleri arasında satın alınacak bir Windows 7 PC'si ise 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebilecek.
Bu tarihten önce bilgisayar alan ne olacak?Bu konuya açıklık getirebilecek olan var mı?
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emre1393 7 yıl
Windows 8 e "başlat" şart. geçen pre. relase kurdum. kurduğum programı bulmak için bile metro arayüzüne girmek zorunda kaldım. Başla yoksa win8 de yok arkadaş.
hakkını yemeyelim. kurulumu sorunsuz. hatta windows 7 e tanıtamadığım bh-108 kulaklığı bile tanıdı. biraz daha hızlı win7 den.
Ama başlat menüsü şart.
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smart1978 7 yıl
liebenswert
Bende win 8 den çok perfonmans beklemiyorum belki komplo teorisi gibi gelecek ama 98 iyi me kötüxp iyi vista kötü win7 iyiwin8 şüpheli :)

Windows 2000 ni nasıl unutursun...
Şimdi senin sıralamana windows 2000 olursa işi bozuyor ondan mı atladın ne :) ?
Windows 2000 öncesi Windows 98 SE vardı... Windows 2000 den sonra ise Windows ME vardı...
Asıl Windows ME fiyasko idi... ME den sonraki bir diyer fiyasko ise Vista dır...
Windows 8 epey hızlı ve iyi optimize edilmiştir... Tek şikayetlik kısmı bazıları için Metro UI (arayüzü) ki bu da bir şekilde kapatılabiliyor...
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liebenswert 7 yıl
Bende win 8 den çok perfonmans beklemiyorum belki komplo teorisi gibi gelecek ama
98 iyi me kötü
xp iyi vista kötü
win7 iyi
win8 şüpheli :)
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