Microsoft Windows 8'in fişini çekti

Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz bir gelişme ile Internet Explorer 8, 9 ve 10'u emekliye ayıran Microsoft, aynı zamanda Windows 8'in desteğini de kesti.

Bu adım ile 2012 yılında herkesin kullanımına açılan Windows 8 işletim sistemi artık güncelleme desteği görmeyecek. Yani işletim sistemi eski Internet Explorer sürümleri gibi herhangi bir güvenlik güncellemesi almayacak ve bu da kısa ve uzun vadede sistemlerin büyük açıklar ile karşı karşıya kalmasına neden olacak. Diğer sürümlerden farklı olarak beklenenden çok daha kısa bir süre içerisinde rafa kaldırılan Windows 8, özellikle getirdiği Metro arayüz tasarımı ile büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Microsoft'un halen Windows 8 işletim sitemini kullanan tüketicilere tavsiyesi ise Windows 8.1 ya da Windows 10 sürümlerine geçmeleri. Windows 8.1 2023 yılına kadar, Windows 10 işletim sistemi ise 2025 yılına kadar güvenlik güncellemesi alacak. Yeni sürümler yerine Windows 7'ye dönerim diyen kişiler ise 2020 yılına kadar güvenlik desteği alabilecek.

http://www.windowscentral.com/microsoft-ends-support-windows-8-asks-users-upgrade-windows-81-or-10