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Microsoft Windows 8'in fişini çekti

Microsoft'un Windows 7'den sonra kullanıma sunduğu ve büyük tartışmalara yol açtığı işletim sistemi Windows 8 için yolu sonu çabuk görüntü. İşletim sisteminin desteği kesildi.
3 yıl
11,4b
1
72
İşletim Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Windows 8'in fişini çekti
Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz bir gelişme ile Internet Explorer 8, 9 ve 10'u emekliye ayıran Microsoft, aynı zamanda Windows 8'in desteğini de kesti.
Bu adım ile 2012 yılında herkesin kullanımına açılan Windows 8 işletim sistemi artık güncelleme desteği görmeyecek. Yani işletim sistemi eski Internet Explorer sürümleri gibi herhangi bir güvenlik güncellemesi almayacak ve bu da kısa ve uzun vadede sistemlerin büyük açıklar ile karşı karşıya kalmasına neden olacak. Diğer sürümlerden farklı olarak beklenenden çok daha kısa bir süre içerisinde rafa kaldırılan Windows 8, özellikle getirdiği Metro arayüz tasarımı ile büyük eleştirilere maruz kalmıştı.
Microsoft'un halen Windows 8 işletim sitemini kullanan tüketicilere tavsiyesi ise Windows 8.1 ya da Windows 10 sürümlerine geçmeleri. Windows 8.1 2023 yılına kadar, Windows 10 işletim sistemi ise 2025 yılına kadar güvenlik güncellemesi alacak. Yeni sürümler yerine Windows 7'ye dönerim diyen kişiler ise 2020 yılına kadar güvenlik desteği alabilecek.

http://www.windowscentral.com/microsoft-ends-support-windows-8-asks-users-upgrade-windows-81-or-10 Yorum Yaz
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umut_baris 3 yıl en beğenilen
10 dan devam. 7'nin yavaş açılışına ve performanssız oluşuna tahammülüm yok.
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filteke 3 yıl
win 7 devam
1 Yanıt Yanıtla +14
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MuscleTower 3 yıl fırat.ç.
fırat.ç.
Windows 10 kadar dandik windows gormedim. 7/24 baslat menusu gelmiyor, sistem cokuyor, baslattaki simgeler gozukmuyor. Niye duzeltmiyorlar bir anlasam.


Senin gibiler pc kullanmasa keske
fırat.ç.Windows 10 kadar dandik windows gormedim. 7/24 baslat menusu gelmiyor, sistem cokuyor, baslattaki simgeler gozukmuyor. Niye duzeltmiy...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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mxfive 3 yıl
Peki Windows'un fişi ne zaman çekilcek? (dört gözle bekliyorum da)
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GenkaNuank 3 yıl
Linux dururken...
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selmand 3 yıl GenkaNuank
GenkaNuank
Linux dururken...

Aynen öyle duruyor, yıllardır öööööle duruyor, sunucu olmanın ötesine geçemedi
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dostum kertenkele 3 yıl
Windows 10 un da fişini çekseler bir süre fena olmaz hani her güncellemede başka bir şey çalışmaz oluyor geçtiğime pişman oldum
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flegga34 3 yıl
Geç açılıp kapanma sorununu büyük oranda çözen çözümlerden başta geleni SSD dir. Ben win10 kullanıyorum ama bi ara SSD ile win7 kurup intikam almak istiyorum çok vaktimi aldı çünkü
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fırat.ç. 3 yıl
Windows 10 kadar dandik windows gormedim. 7/24 baslat menusu gelmiyor, sistem cokuyor, baslattaki simgeler gozukmuyor. Niye duzeltmiyorlar bir anlasam.
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MuscleTower 3 yıl fırat.ç.
fırat.ç.
Windows 10 kadar dandik windows gormedim. 7/24 baslat menusu gelmiyor, sistem cokuyor, baslattaki simgeler gozukmuyor. Niye duzeltmiyorlar bir anlasam.


Senin gibiler pc kullanmasa keske
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bkaakco 3 yıl fırat.ç.
Ağustos'tan beri Win 10 kullanıyorum, üstelik yükseltme şeklinde 8.1'in üzerine kurdum, halen de o şekilde kullanıyorum. Benzer şekilde bir sorunla karşılaşmadım, Windows Update harici her şeyde eski Windows sürümlerinden iyi olduğu görüşündeyim. Bence sürücülerde ya başka bir şeyde sorun vardır.
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Rizeli55 3 yıl
Win10 nun en kötü özelliği otomatik güncelleme...
istesenizde kapatamıyorsunuz...denk gelirseniz birkaç gün erteleniyor...mesela akşam pc yi kullandınız ve açık bıraktınız gece 22 de bi güncelleme buluyor ve onu genelde 03 te yükleyip makineyi resetliyor...ki haftada 2-3 güncelleme çıktığı oluyor...yani pc yi 2-3 günlüğüne açık bırakma şansınız yok...
O nedenle Win10 a geçecekler buna dikkat etsin...
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ylmzsngl 3 yıl
Bazen mevcut olanı tamir etmek ve sürekli güncelleştirme getirmektense yenisini çıkarmak daha mantıklı.
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Spiderhip 3 yıl
Ben win7 ile daha 4 sene devam ederim. Win 8 i başından beri hiç kullanışlı bulmadım. Win 10 ise Win 8 in az daha kullanışlı hali gibi. Zaten Dx 12 falan ancan 3-4 seneye adam gibi kullanılır hale gelir gibi duruyor.
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Ulfast 3 yıl
10 çoh hojtir.
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OverClocK1ng 3 yıl
Windows 8 kullanıyorum. Arada sırada 8.1 e geç diye yazı çıkıyor. Sonra hatırlat diyorum. İptal edemedim. Daha önce 8.1 de denedim, 10 da denedim. 8 den başka kullanmayı düşünmüyorum. En iyi kullanıcı deneyimini 8 de buluyorum. 8.1 de bazı istemediğim şeyler var. 10 da ise bir sürü şeyin yerini değiştirmişler. Üstelik donanımım da güçlü olmasına rağmen yine de kararsızlıklar yaşadım. O yüzden Windows 10 tam oturana kadar birkaç sene daha 8 i değiştirmeyi düşünmüyorum.
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Arranger. 3 yıl
Win8.1 ile devam.
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feylosoft 3 yıl
Arkadaşlar işim icabı ne yeni çıkarsa eğer stabilse onu kullanıyorum. win7, 8, 8.1, 10 hepsi de iyiydi özellikle windowsun gelişimi acısından.
Tasarım ve video işleriyle uğraşan biri olarak windowsun yekpare bir sistem olan mac ile arayı hızla kapattığını söyleyebilirim. Herkesin aksine bana göre xp tabi 98 de en berbat işletim sistemleriydi. Fix ayda bir format atardım makinalarıma. Bu 7'de 6 ayda bire düştü. Sonra sadece sistem değiştirirken zorunlu olarak format atmaya çalıştım.
Ve çok eski makinalara da win7, 8, 10 kurduk hiç birinde donanım sorunu olmadı çoğunlukla daha hızlı çalıştılar eskiye göre.
Elinin altında sürekli 3 bilgisayarı olan bir arkadaşınız olarak diyorum ki bırakın bu komik tutuculuğu. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Ben haftada bir kaç iş teslim ediyorum sürekli risk altındayım. Aha şu an bile stressteyim sabaha yetişecek renderlerim var render daha %20'de değil ve 1:30 saat yol gidip 9'da iş başı yapacağım.
Ben dert etmiyorum siz ediyorsunuz bravo. Sonra bu memleket neden gelişmiyor:)
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Wi Fi 3 yıl feylosoft
feylosoft
Arkadaşlar işim icabı ne yeni çıkarsa eğer stabilse onu kullanıyorum. win7, 8, 8.1, 10 hepsi de iyiydi özellikle windowsun gelişimi acısından.
Tasarım ve video işleriyle uğraşan biri olarak windowsun yekpare bir sistem olan mac ile arayı hızla kapattığını söyleyebilirim. Herkesin aksine bana göre xp tabi 98 de en berbat işletim sistemleriydi. Fix ayda bir format atardım makinalarıma. Bu 7'de 6 ayda bire düştü. Sonra sadece sistem değiştirirken zorunlu olarak format atmaya çalıştım.
Ve çok eski makinalara da win7, 8, 10 kurduk hiç birinde donanım sorunu olmadı çoğunlukla daha hızlı çalıştılar eskiye göre.
Elinin altında sürekli 3 bilgisayarı olan bir arkadaşınız olarak diyorum ki bırakın bu komik tutuculuğu. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Ben haftada bir kaç iş teslim ediyorum sürekli risk altındayım. Aha şu an bile stressteyim sabaha yetişecek renderlerim var render daha %20'de değil ve 1:30 saat yol gidip 9'da iş başı yapacağım.
Ben dert etmiyorum siz ediyorsunuz bravo. Sonra bu memleket neden gelişmiyor:)

Anladık işin var, anladık çalışıyorsun, anladık bir sürü bilgisayarın var ve anladık sen bir profsun...
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kadirirdem 3 yıl
w10 iyidir sonra 7 sonrada xp iyidir 8 i sevmedim abi ben...
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