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Microsoft, Windows Server'ın ARM versiyonu üzerinde çalışıyor

4 yıl
423
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8
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, Windows Server'ın ARM versiyonu üzerinde çalışıyor
Windows RT ile ARM mimarisine dizüstü bilgisayarlarda destek vermeye başlayan ve Office Paketini buna uyumlu hale getiren Microsoft, ARM ile yakınlaşmaya devam ediyor. Mobil cihazlarda pazarın çok büyük bir bölümünü kontrol eden ARM, masaüstü ve sunucu sistemleri söz konusu olduğunda ise, ana iş kollarına göre oldukça düşük bir paya sahip. 64-bit v8 mimarisi ile bu duruma son vermek isteyen şirket, silikon tasarımı yapan iş ortaklarıyla başta web sunucuları olmak üzere kurumsal alana yönelik çip tasarımları geliştiriyor.
Sunucu pazarının en yaygın işletim sistemlerinden olan Windows Server, şu an sadece x86 işlemciler ile çalışıyor. Ancak ARM'ın gayretlerine kayıtsız kalmayan Microsoft, Windows RT sonrasında bu defa da Windows Server'ın ARM versiyonu ile gündemde. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Microsoft, Windows Server'ın ARM versiyonunu şu an test etmekle meşgul ancak henüz ticari olarak satışa sunup sunmamakta karar vermiş değil. Ultra düşük enerji tüketimine sahip olan ARM mimarisi, tek çekirdek başarımında Intel kadar güçlü olmasa da verimlilik yetenekleri ve düşük maliyetleri itibariyle çok çekirdekli sistemlere güç verecek ortamı yaratmakta çok zorlanmayacak gibi görünüyor. Şu anda sunucu pazarının %98'ine sahip olan Intel ise, Atom mimarisini sunucu pazarında yaygınlaştırma isteğinde.
Watt başına düşen performans ve saf çekirdek gücü anlamında mevcut yapısıyla daha çok web sunucularından yer kazanması beklenen ARM tabanlı sistemleri, farklı firmalarda görebileceğiz. Özellikle Hewlett Packard'ın melez Moonshot sistemi, kartuş formundaki yapısı sayesinde dileyen kullanıcılar Applied Micro tasarımı ARM işlemcilerle konfigüre edilmiş sistemler alma imkanı da sunuyor. Benzer şekilde farklı firmaların da uygun maliyetli, daha düşük soğutma yatırımına gereksinim duyan ARM tabanlı sunucu sistem ve çiftlikleri sağlayacağı da gelen haberler arasında. Windows RT ile umduğunu bulamayan Microsoft, Windows Server'ın özel versiyonunu ile neler yapacak, bekleyip göreceğiz. 

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Gece772 4 yıl
Atom mimarisini sunucu pazarında yaygınlaştırma isteğinde....
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V4LKyR 4 yıl
Atom ile ARM kapışabilir mi yani?
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Wilson Fisk 4 yıl
amd ile kisa alanda paslasmalar da diyebilir miyiz cunku amd 64 bit sunucu arm islemci yapacak ve suradaki ortak baska kim olabilir?baska 64 bit sunucu arm yapan var mi ben duymadim.

64-bit v8 mimarisi ile bu duruma son vermek isteyen şirket, silikon tasarımı yapan iş ortaklarıyla başta web sunucuları olmak üzere kurumsal alana yönelik çip tasarımları geliştiriyor.

amd.com/...
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Rubisco 4 yıl Wilson Fisk
Applied Micro 2011'den beri ArmV8 ve 64 bit peşinde ama firmayı mahvetti, ipten döndüler gibi bişey. Tek başlarına bişey yapamayacaklarından bi sürü bağlantı faln kurdular. HP faln ile anlaştılar vs. Serverların lansmanı faln yapıldı, satışa ha başlanıldı ha başlanılmak üzere gibi bişey.

anandtech.com/...
anandtech.com/...

Calxeda'nın parası bitti, Cortex A15 temelli yapılar kuruyorlardı ki, rafa kaldırdılar ne var ne yok. Dükkanı kapadılar, gidiyoruz dediler. O Anandtech'de demosunu yaptıkları bi server vardı, işte Xeon ile başa baş dedikleri. Xeon serverın 2 katına satmaya çalışıyordu ://

Cavium, Broadcom faln da var. Cavium 48 çekirdekli ilk SOC diye fırladı da , detaylarını bilmiyorum biraz tuhaf geldi (tiled mimari değilse tuhaf). Broadcom 2013'de Vulcan diye bi yapı peşindeydi vs. vs.

AMD'nin bütün rakiplerine göre üstün yanı yıllardır server alanında var, daha tecrübeliler, bağlantıları faln daha iyi. Zmanında AMD Cray'e mesela Opteron yetiştiremiyordu, yetiştiremediği için iptal olan anlaşmaları faln vardı(Sandy Bridge zmanlarında bile).

Diğerleri, tek başlarına daha önce bu alanda olmadıklarından dışarıdan desteğe muhtaçlar. Kanıtlanmamış ürün yelpazesini güçlü markaların yanında/arkasında olup görücüye çıkartıyorlar (HP gibi).


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Atom ile rahat rahat kapışabilir.

Atom = x86, zaten heryere girip çıkabiliyor ve kullanılabiliyor, özel olarak başka türlü server desteğine muhtaç değil. Zaten konu ARM ile alakalı, Atom ile değil.


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Adrenalin_ 4 yıl
Editleyeceğim
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