Microsoft, Windows Server'ın ARM versiyonu üzerinde çalışıyor

Windows RT ile ARM mimarisine dizüstü bilgisayarlarda destek vermeye başlayan ve Office Paketini buna uyumlu hale getiren Microsoft, ARM ile yakınlaşmaya devam ediyor. Mobil cihazlarda pazarın çok büyük bir bölümünü kontrol eden ARM, masaüstü ve sunucu sistemleri söz konusu olduğunda ise, ana iş kollarına göre oldukça düşük bir paya sahip. 64-bit v8 mimarisi ile bu duruma son vermek isteyen şirket, silikon tasarımı yapan iş ortaklarıyla başta web sunucuları olmak üzere kurumsal alana yönelik çip tasarımları geliştiriyor.

Sunucu pazarının en yaygın işletim sistemlerinden olan Windows Server, şu an sadece x86 işlemciler ile çalışıyor. Ancak ARM'ın gayretlerine kayıtsız kalmayan Microsoft, Windows RT sonrasında bu defa da Windows Server'ın ARM versiyonu ile gündemde. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Microsoft, Windows Server'ın ARM versiyonunu şu an test etmekle meşgul ancak henüz ticari olarak satışa sunup sunmamakta karar vermiş değil. Ultra düşük enerji tüketimine sahip olan ARM mimarisi, tek çekirdek başarımında Intel kadar güçlü olmasa da verimlilik yetenekleri ve düşük maliyetleri itibariyle çok çekirdekli sistemlere güç verecek ortamı yaratmakta çok zorlanmayacak gibi görünüyor. Şu anda sunucu pazarının %98'ine sahip olan Intel ise, Atom mimarisini sunucu pazarında yaygınlaştırma isteğinde.

Watt başına düşen performans ve saf çekirdek gücü anlamında mevcut yapısıyla daha çok web sunucularından yer kazanması beklenen ARM tabanlı sistemleri, farklı firmalarda görebileceğiz. Özellikle Hewlett Packard'ın melez Moonshot sistemi, kartuş formundaki yapısı sayesinde dileyen kullanıcılar Applied Micro tasarımı ARM işlemcilerle konfigüre edilmiş sistemler alma imkanı da sunuyor. Benzer şekilde farklı firmaların da uygun maliyetli, daha düşük soğutma yatırımına gereksinim duyan ARM tabanlı sunucu sistem ve çiftlikleri sağlayacağı da gelen haberler arasında. Windows RT ile umduğunu bulamayan Microsoft, Windows Server'ın özel versiyonunu ile neler yapacak, bekleyip göreceğiz.