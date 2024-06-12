Snapdragon X Elite’e rakip: MediaTek, Windows için Arm tabanlı işlemci geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Apple’ın yaklaşık dört yıldır Mac bilgisayarlarında Arm tabanlı kendi çiplerine geçişi şimdilerde Microsoft tarafında yankılanıyor. Microsoft, Windows’u Arm için optimize ederek Intel ve AMD’ye bir alternatif oluşturdu. Qualcomm Snapdragon X Elite ile başlayan, Copilot Plus PC ile yapay zekayı temele alan bu hamleye görünüşe göre MediaTek’de katılıyor.

MediaTek'ten Arm tabanlı Windows işlemci adımı

MediaTek’in Arm tabanlı PC işlemcisinin tam olarak ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak Qualcomm’un ayrıcalık anlaşmasının sona ermesinin ardından önümüzdeki yılın sonlarında geleceği belirtiliyor. Çip, Arm'ın hazır tasarımlarına dayanıyor ve bu da hazır, test edilmiş çip bileşenleri kullanılarak daha az tasarım çalışması gerektirdiğinden geliştirmeyi önemli ölçüde hızlandırabiliyor. MediaTek’in nasıl bir donanım ortaya koyacağı belirsiz ancak firmanın son yıllarda akıllı telefonlarda sergilediği güçlü başarılar göz önüne alındığında heyecanlanmaya yetecek kadar alan var gibi görünüyor.

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Bu arada Arm tabanlı Windows işlemcileri alanında sadece Qualcomm ve MediaTek’in adı geçmiyor. Geçtiğimiz aylarda Nvidia ve AMD’nin birlikte Arm tabanlı bir işlemci geliştireceği gündeme gelmişti. Benzer şekilde Nvidia ve MediaTek’in Arm tabanlı işlemciler üzerinde birlikte çalışacağı bundan bir yıl önce iddia edilmişti. Daha yakın bir zamanda ise bu işbirliğinin el konsolları özelinde ilerleyeceği aktarılmıştı. Tüm bunlarla birlikte MediaTek’in Arm tabanlı Windows çalışmaları bunlardan tamamıyla ayrı olarak ilerliyor.

Yaşanan son gelişmeler gösteriyor ki Windows’un x86 hakimleri olan Intel ve AMD için yakın gelecek oldukça rekabetçi geçecek. X86’nın geleceği nasıl olur kestirmek zor ancak her iki şirket de Arm tasarımları üzerinde çalışıyor.

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MediaTek, Windows için Arm tabanlı işlemci geliştiriyor