Snapdragon X Elite’e rakip: MediaTek, Windows için Arm tabanlı işlemci geliştiriyor

MediaTek'ten Arm tabanlı Windows işlemci adımı
MediaTek’in Arm tabanlı PC işlemcisinin tam olarak ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak Qualcomm’un ayrıcalık anlaşmasının sona ermesinin ardından önümüzdeki yılın sonlarında geleceği belirtiliyor. Çip, Arm'ın hazır tasarımlarına dayanıyor ve bu da hazır, test edilmiş çip bileşenleri kullanılarak daha az tasarım çalışması gerektirdiğinden geliştirmeyi önemli ölçüde hızlandırabiliyor. MediaTek’in nasıl bir donanım ortaya koyacağı belirsiz ancak firmanın son yıllarda akıllı telefonlarda sergilediği güçlü başarılar göz önüne alındığında heyecanlanmaya yetecek kadar alan var gibi görünüyor.
Bu arada Arm tabanlı Windows işlemcileri alanında sadece Qualcomm ve MediaTek’in adı geçmiyor. Geçtiğimiz aylarda Nvidia ve AMD’nin birlikte Arm tabanlı bir işlemci geliştireceği gündeme gelmişti. Benzer şekilde Nvidia ve MediaTek’in Arm tabanlı işlemciler üzerinde birlikte çalışacağı bundan bir yıl önce iddia edilmişti. Daha yakın bir zamanda ise bu işbirliğinin el konsolları özelinde ilerleyeceği aktarılmıştı. Tüm bunlarla birlikte MediaTek’in Arm tabanlı Windows çalışmaları bunlardan tamamıyla ayrı olarak ilerliyor.
Yaşanan son gelişmeler gösteriyor ki Windows’un x86 hakimleri olan Intel ve AMD için yakın gelecek oldukça rekabetçi geçecek. X86’nın geleceği nasıl olur kestirmek zor ancak her iki şirket de Arm tasarımları üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.