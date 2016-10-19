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Microsoft bütün driverlar için WHQL sertifikasını zorunlu hale getirdi

Geçtiğimiz aylarda 2. büyük güncellemesini alan Windows 10’da, bu güncellemeyle birlikte sürücülerle ilgili büyük değişiklikler yapılmış. WHQL sertifikası olmayan sürücüler kullanılamayacak gibi görün
2 yıl
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İşletim Sistemleri
Metehan Göktaş
Yazar
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Microsoft bütün driverlar için WHQL sertifikasını zorunlu hale getirdi
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Geçen Ağustos ayında Yapı 1607’e güncellenen Windows 10 ile birlikte gerek görsel gerek de işleyişe dair pek çok yenilik yapıldı.

Yıllar önce 64 bitlik ilk Windows sürümüyle birlikte hayatımıza giren WHQL sertifikası, temelde bilgisayarımıza driver adı altında zararlı yazılımların kurulumunu engelleme amaçlı bir sertifika sistemiydi.  Lakin daha sonraları kötü niyetli kimseler tarafından donanım üreticilerinden bu sertifikaların çalınmasıyla birlikte WHQL’nin güvenliğine dair zayıflıklar ortaya çıkmıştı.

Bu duruma çare bulmak isteyen Microsoft, son Windows 10 güncellemesiyle birlikte sertifikanın uygulanmasına dair bazı değişiklere gitti. Bundan sonra işletim sistemine yalnızca Microsoft tarafından onaylı driverlar kurulabilecek.

Microsoft bütün driverlar için WHQL sertifikasını zorunlu hale getirdi
 
Windows 10'un yıldönümü güncellemesinden sonra kurulması engellenmiş bir sürücü kurulmaya çalışıldığında alınan uyarı.

Engeli Aşmak Mümkün

Bu yeni strateji akıllara AMD ve Nvidia’nın hotfix veya beta sürüm driverlarının akıbetini getirdi. Açıklamalara göre bu yeni durum sadece Windows 10’u temiz kurulum yaparak bilgisayarına yüklemiş olanlar ve Secure Boot özelliği aktif olan bilgisayarlar için geçerli. Eğer temiz bir kurulum yaptıysanız bile Secure Boot özelliğini devre dışı bırakarak hotfix driverlarını kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 

Öte yandan Nvidia yıldönümü güncellemesinden beri hotfix durumunda bir driver yayınlamadığından ötürü AMD'nin çıkardığı beta driverlarla yapılan testte (Secure Boot devrede iken) herhangi bir sorun yaşanmamış. Bu bir driver’ın tam WHQL sertifikasına sahip olmasa da eninde sonunda Microsoft tarafından imzalı olmasından da kaynaklanıyor olabilir.

Microsoft bütün driverlar için WHQL sertifikasını zorunlu hale getirdi
Ayrıca konuyla ilgili olarak uzmanlar yeni uygulamanın normal bilgisayar kullanıcılarını etkilemeyeceğini belirtiyor.

http://www.anandtech.com/show/10747/examining-win10au-driver-signing-policy Yorum Yaz
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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Maksat güvenlik değil donanım üreticilerini sömürmek , her driverden onaylama karşılığı lisans parası istiyor.
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OverClocK1ng 2 yıl
ÖZET: Microsoft'a yine para lazım olmuş...
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serafon 2 yıl
iyi de olay sadece büyük üreticilerin ürettiği ürünler değil ki. Daha alt tabakalardaki küçük şirketlerin ve kullanıcıların önünü keser bu. Linux a bir destek daha!
iyi de olay sadece büyük üreticilerin ürettiği ürünler değil ki. Daha alt tabakalardaki küçük şirketlerin ve kullanıcıların önünü keser bu. Linux a bir destek d...
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pUnduli 2 yıl
Windows lisans ücreti (ki çok ciddi bir rakam değil işin aslı) sonrasında "Windowsta muadili yok kesinlikle Linux kullanmalıyım" diyecek yazılım çok özel durum.
Desktop olarak Linux'u neden kullanayım ki? Tarih öncesi donanımlarda daha iyi performansı olduğu söyleniyor ama beni ilgilendirmiyor, Linux kullanmakla edeceğim parasal tasarruf zaman kaybını karşılamadıktan sonra anlamı ne?
Birde LibreOffice eğer Microsoft Office bu pazarın tartışmaz lideriyse eşek gibi uyumlu olmak zorunda, yoksa iş hayatında nasıl kullanılacak?
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darx39 2 yıl
microsoft kendi topuğuna sıkmayı çok seviyor...
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bkaakco 2 yıl
Kullanıcı açısından kötü bir gelişme.
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kadirirdem 2 yıl
Microsoft'a paranın lazım olduğunu anlıyoruz buradan.
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CoreXXX 2 yıl
bu Microsoft Windows phone gibi pc serisi windowsuda eline yüzüne bulaştırmasın:D
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FRAPS_TR 2 yıl
MAğazada ki uygulamalardan bile indirme sayısına göre %45 e kadar komisyon kesmeye çalışıyor. Sonra niye markette uygulama yok diye kullanıcılar ağlıyor. Şimdide neden driver çıkmıyor diye ağlayacaklar. Ms tekel olmasının avantajını kullanmaya başlıyor.

Windows 10 bedava dediler ama içine ajan programlar yerleştirdiler uzaktan erişim yapıp nsa ile paylaşıyorlar. Windows 10 kullanıcı sözleşmesini okursanız uzaktan erişim ile kişisel dosyalarınızı okuma değiştirme hatta silme haklarını size onaylattığını görürsünüz. Arka kapı bırakmışlar birde onay isteyerek kendilerini güvene alıyorlar.

Windows 7 de böyle şeyler yoktu , sonradan iyice yoldan çıktılar.
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Turkforce 2 yıl
Küçük üreticiler satacağı ürünlere microsoftun gereksiz icadı için para veremeyeceğinden ortam kazığı hazırlamış büyük üreticilere kalacak.
Şeytan düşünse bu kadarı aklına gelmezdi.
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black_flood 2 yıl
makara iş ondan sonra neden eski yazılım kullanıyorsunuz derler. bütün üreticiler % 100 bu şartları taşıyan sürücüler üretmedi ve ayrıca hazır pc üreticileri halen 2014 sürücüleri ile gelmekte onların kulağının çekilip yaptırıma gidilmesi lazım yoksa kafam esti sürücü imzası şart demekle olmuyor.
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Celonfix 2 yıl
Amd bunu disklikladı
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Kara Börü 2 yıl
Linux linux linux .
yeter be kardeşim Windows da Windows. Artık uygulama ve oyunlar linuxa çıksın bitsin şu tekel
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Elsa 2 yıl Kara Börü
6 aydır ubuntu 16 kullanıyorum, windowsa göre avantajı



virüs bulaşmaması, sunucu işlerinde daha stabil olması (mesela windowsta 7/24 bazen kablolu interneti laptoptan wifi ile paylaşırken internetin kesilmesi durumunu yaşıyorken linuxta yaşamıyorum ve torrent programları[özellikle libtorrent] daha az kaynak kullanıyor) ve sürücüleri daha iyi tanıması, ağır uygulamalar arasında geçerken daha rahat olması.



geri kalanı tamamen windows.



uygulama açılış hızı, yükleme kapanma hızları, oyun performansı > windows (csgo ve ets2de bizzat 840m üzerinde denedim.)

görsellik > windows

gnome'un işlevsizliğini bir kenara bırakıyorum. (kubuntu şart.)



uygulamalar >>>>>>> windows (telefonum çalındı linux'a adam akıllı android emülatorü yok saçmalığa bakın.)

.deb paketi yoksa internetten uygulama kurmanın çile olması.

her ota moka systemle bir şey yapınca işin içine sudo girmesi (uac gibi basit bir şey getirmek çok mu zor linuxta yoksa kocaman ubuntu'sun herkesin aklına linux denince ubuntu geliyor bunu mu yapamadınız.)

libreoffice'in microsoft office ile uyumlu gibi çalışıp görünüp aslen öyle olmaması (mesela office'De foto biçimlendirip tabloya koyarsanız libreofficede gözükmüyor)



adb+fastboot komutlarının o oturumdaki wifi'yi çökertmesi (telefonu internet ağına bağlar gibi bağladığı için).



böyle böyle uzayıp gider bu liste. 2 gün sonra 6 ay kendime koyduğum süre dolacak ve w10'a geri geçeceğim.

özetle linux'un çekirdeği donanım üreticileri ile birlikte optimize edilmediği sürece linux linux linux demenin anlamı yok. bunu da hali hazırda windows'un oturmuş bir yeri varken kimse yapmak istemez.
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