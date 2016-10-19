Microsoft bütün driverlar için WHQL sertifikasını zorunlu hale getirdi

Geçen Ağustos ayında Yapı 1607’e güncellenen Windows 10 ile birlikte gerek görsel gerek de işleyişe dair pek çok yenilik yapıldı.
Yıllar önce 64 bitlik ilk Windows sürümüyle birlikte hayatımıza giren WHQL sertifikası, temelde bilgisayarımıza driver adı altında zararlı yazılımların kurulumunu engelleme amaçlı bir sertifika sistemiydi. Lakin daha sonraları kötü niyetli kimseler tarafından donanım üreticilerinden bu sertifikaların çalınmasıyla birlikte WHQL’nin güvenliğine dair zayıflıklar ortaya çıkmıştı.
Bu duruma çare bulmak isteyen Microsoft, son Windows 10 güncellemesiyle birlikte sertifikanın uygulanmasına dair bazı değişiklere gitti. Bundan sonra işletim sistemine yalnızca Microsoft tarafından onaylı driverlar kurulabilecek.
Engeli Aşmak Mümkün
Bu yeni strateji akıllara AMD ve Nvidia’nın hotfix veya beta sürüm driverlarının akıbetini getirdi. Açıklamalara göre bu yeni durum sadece Windows 10’u temiz kurulum yaparak bilgisayarına yüklemiş olanlar ve Secure Boot özelliği aktif olan bilgisayarlar için geçerli. Eğer temiz bir kurulum yaptıysanız bile Secure Boot özelliğini devre dışı bırakarak hotfix driverlarını kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
Öte yandan Nvidia yıldönümü güncellemesinden beri hotfix durumunda bir driver yayınlamadığından ötürü AMD'nin çıkardığı beta driverlarla yapılan testte (Secure Boot devrede iken) herhangi bir sorun yaşanmamış. Bu bir driver’ın tam WHQL sertifikasına sahip olmasa da eninde sonunda Microsoft tarafından imzalı olmasından da kaynaklanıyor olabilir.
http://www.anandtech.com/show/10747/examining-win10au-driver-signing-policy Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Desktop olarak Linux'u neden kullanayım ki? Tarih öncesi donanımlarda daha iyi performansı olduğu söyleniyor ama beni ilgilendirmiyor, Linux kullanmakla edeceğim parasal tasarruf zaman kaybını karşılamadıktan sonra anlamı ne?
Birde LibreOffice eğer Microsoft Office bu pazarın tartışmaz lideriyse eşek gibi uyumlu olmak zorunda, yoksa iş hayatında nasıl kullanılacak?
Windows 10 bedava dediler ama içine ajan programlar yerleştirdiler uzaktan erişim yapıp nsa ile paylaşıyorlar. Windows 10 kullanıcı sözleşmesini okursanız uzaktan erişim ile kişisel dosyalarınızı okuma değiştirme hatta silme haklarını size onaylattığını görürsünüz. Arka kapı bırakmışlar birde onay isteyerek kendilerini güvene alıyorlar.
Windows 7 de böyle şeyler yoktu , sonradan iyice yoldan çıktılar.
Şeytan düşünse bu kadarı aklına gelmezdi.
yeter be kardeşim Windows da Windows. Artık uygulama ve oyunlar linuxa çıksın bitsin şu tekel
virüs bulaşmaması, sunucu işlerinde daha stabil olması (mesela windowsta 7/24 bazen kablolu interneti laptoptan wifi ile paylaşırken internetin kesilmesi durumunu yaşıyorken linuxta yaşamıyorum ve torrent programları[özellikle libtorrent] daha az kaynak kullanıyor) ve sürücüleri daha iyi tanıması, ağır uygulamalar arasında geçerken daha rahat olması.
geri kalanı tamamen windows.
uygulama açılış hızı, yükleme kapanma hızları, oyun performansı > windows (csgo ve ets2de bizzat 840m üzerinde denedim.)
görsellik > windows
gnome'un işlevsizliğini bir kenara bırakıyorum. (kubuntu şart.)
uygulamalar >>>>>>> windows (telefonum çalındı linux'a adam akıllı android emülatorü yok saçmalığa bakın.)
.deb paketi yoksa internetten uygulama kurmanın çile olması.
her ota moka systemle bir şey yapınca işin içine sudo girmesi (uac gibi basit bir şey getirmek çok mu zor linuxta yoksa kocaman ubuntu'sun herkesin aklına linux denince ubuntu geliyor bunu mu yapamadınız.)
libreoffice'in microsoft office ile uyumlu gibi çalışıp görünüp aslen öyle olmaması (mesela office'De foto biçimlendirip tabloya koyarsanız libreofficede gözükmüyor)
adb+fastboot komutlarının o oturumdaki wifi'yi çökertmesi (telefonu internet ağına bağlar gibi bağladığı için).
böyle böyle uzayıp gider bu liste. 2 gün sonra 6 ay kendime koyduğum süre dolacak ve w10'a geri geçeceğim.
özetle linux'un çekirdeği donanım üreticileri ile birlikte optimize edilmediği sürece linux linux linux demenin anlamı yok. bunu da hali hazırda windows'un oturmuş bir yeri varken kimse yapmak istemez.
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