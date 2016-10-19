Microsoft bütün driverlar için WHQL sertifikasını zorunlu hale getirdi

Geçen Ağustos ayında Yapı 1607’e güncellenen Windows 10 ile birlikte gerek görsel gerek de işleyişe dair pek çok yenilik yapıldı.

Yıllar önce 64 bitlik ilk Windows sürümüyle birlikte hayatımıza giren WHQL sertifikası, temelde bilgisayarımıza driver adı altında zararlı yazılımların kurulumunu engelleme amaçlı bir sertifika sistemiydi. Lakin daha sonraları kötü niyetli kimseler tarafından donanım üreticilerinden bu sertifikaların çalınmasıyla birlikte WHQL’nin güvenliğine dair zayıflıklar ortaya çıkmıştı.

Bu duruma çare bulmak isteyen Microsoft, son Windows 10 güncellemesiyle birlikte sertifikanın uygulanmasına dair bazı değişiklere gitti. Bundan sonra işletim sistemine yalnızca Microsoft tarafından onaylı driverlar kurulabilecek.

Windows 10'un yıldönümü güncellemesinden sonra kurulması engellenmiş bir sürücü kurulmaya çalışıldığında alınan uyarı.

Engeli Aşmak Mümkün

Bu yeni strateji akıllara AMD ve Nvidia’nın hotfix veya beta sürüm driverlarının akıbetini getirdi. Açıklamalara göre bu yeni durum sadece Windows 10’u temiz kurulum yaparak bilgisayarına yüklemiş olanlar ve Secure Boot özelliği aktif olan bilgisayarlar için geçerli. Eğer temiz bir kurulum yaptıysanız bile Secure Boot özelliğini devre dışı bırakarak hotfix driverlarını kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Öte yandan Nvidia yıldönümü güncellemesinden beri hotfix durumunda bir driver yayınlamadığından ötürü AMD'nin çıkardığı beta driverlarla yapılan testte (Secure Boot devrede iken) herhangi bir sorun yaşanmamış. Bu bir driver’ın tam WHQL sertifikasına sahip olmasa da eninde sonunda Microsoft tarafından imzalı olmasından da kaynaklanıyor olabilir.

Ayrıca konuyla ilgili olarak uzmanlar yeni uygulamanın normal bilgisayar kullanıcılarını etkilemeyeceğini belirtiyor.

http://www.anandtech.com/show/10747/examining-win10au-driver-signing-policy