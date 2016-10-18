Facebook Messenger internet paketinizi artık daha az tüketecek

Mobil internet kullanımının giderek artmasıyla birlikte veri tasarruf özelliğine sahip uygulamaların sayısı da katlanarak artıyor. Popüler yazılımların büyük bir bölümü "Lite" olarak nitelendirilen, orijinal uygulamaların sadeleştirilmiş versiyonlarını indirmeye sunuyorlar. Bu alanda yapılan ve asıl etki gösteren bir diğer çalışma ise "tıkla indir" olarak bilinen tasarruf modu.

Ortaya çıkan ekran görüntülerine bakılırsa Facebook ana uygulamasından sonra Messenger da -aynı WhatsApp’taki gibi- "veri tasarruf" özelliğine kavuşacak. Yani mobil internet üzerinden sohbet ederken arkadaşınızın gönderdiği fotoğraf ve videolar otomatik şekilde indirilmeyecek, siz isterseniz üzerine tıklayarak görüntüleyebileceksiniz. Üstelik uygulama arayüzünde ne kadar tasarruf ettiğinizi de görebileceksiniz.

Eğer Facebook Messenger’ı kablosuz internet bağlantısı üzerinden kullanıyorsanız ilgili özellik devre dışı kalacak ve gönderilen içerikler otomatik şekilde indirilecek. Uzun vadede önemli oranda tasarruf sağlayan yeniliğin henüz test aşamasında olduğu ve ne zaman hayata geçirileceğinin ise netlik kazanmadığı belirtiliyor.