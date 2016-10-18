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Facebook Messenger internet paketinizi artık daha az tüketecek

Günümüzün en popüler iletişim seçeneklerinin başında gelen Facebook Messenger’a mobil internetin daha az kullanılmasını sağlayan "veri tasarruf" modunun geleceği açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Facebook Messenger internet paketinizi artık daha az tüketecek
 
Mobil internet kullanımının giderek artmasıyla birlikte veri tasarruf özelliğine sahip uygulamaların sayısı da katlanarak artıyor. Popüler yazılımların büyük bir bölümü "Lite" olarak nitelendirilen, orijinal uygulamaların sadeleştirilmiş versiyonlarını indirmeye sunuyorlar. Bu alanda yapılan ve asıl etki gösteren bir diğer çalışma ise "tıkla indir" olarak bilinen tasarruf modu.
Ortaya çıkan ekran görüntülerine bakılırsa Facebook ana uygulamasından sonra Messenger da -aynı WhatsApp’taki gibi- "veri tasarruf" özelliğine kavuşacak. Yani mobil internet üzerinden sohbet ederken arkadaşınızın gönderdiği fotoğraf ve videolar otomatik şekilde indirilmeyecek, siz isterseniz üzerine tıklayarak görüntüleyebileceksiniz. Üstelik uygulama arayüzünde ne kadar tasarruf ettiğinizi de görebileceksiniz. 
Eğer Facebook Messenger’ı kablosuz internet bağlantısı üzerinden kullanıyorsanız ilgili özellik devre dışı kalacak ve gönderilen içerikler otomatik şekilde indirilecek. Uzun vadede önemli oranda tasarruf sağlayan yeniliğin henüz test aşamasında olduğu ve ne zaman hayata geçirileceğinin ise netlik kazanmadığı belirtiliyor.

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der_Kaiser 3 yıl en beğenilen
Önce adam gibi pil tüketimini ayarlasınlar ondan sonra veri kısmına bakarız.
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ArcherAngel 3 yıl
Gb,pil tüketimine baksınlar sonra veriye gelir işler.
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Road.Runner 3 yıl
Yüksek Ram tüketimi yüzünden kullanmıyorum zaten, birinin bana yazdığı mesajı okumak için FB lite yükledim oradan bakıyorum.
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MegaWolt38 3 yıl
IOS Facebook sürümü 500mb olmuş, messenger denen salak şeyi yüklemiyorum zaten (150 mb).
En iyisi mobil tarayıcı üzerinden girmek.
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Umutcan 3 yıl
Sohbeti kapatıp gizli(çevrimdışı) yaptığın halde web sitesinde telefonunuz internete bağlandığı gibi sizi sohbette online gösteren bir uygulama.
Basit bir özellik bile düzgün çalışmazken niye kullanayım ki? Facebook/messenger uygulamaları şarj açısından da gereksiz bence browser üzerinden girip halledin.
Böylece arkada gereksiz çalışıp şarjı da sömürmez. Facebook uygulamalarının hem android hem de ios'da şarjı gereksiz sömürdüğü kanıtlanmış birşey.
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bkaakco 3 yıl MegaWolt38
500 MB kendi boyutu değil, önbellek eklenmiş boyutudur.
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umut_baris 3 yıl
Her seferinde güncelleme boyutu yüksek. Ona da el atsınlar.


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kadirirdem 3 yıl
bence önce ram kullanımına bir el atsınlar.
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der_Kaiser 3 yıl en beğenilen
Önce adam gibi pil tüketimini ayarlasınlar ondan sonra veri kısmına bakarız.
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