Microsoft, iOS için Xbox One SmartGlass'ı yayınladı

Yeni nesil Xbox One konsoluna çıkarmaya kısa bir süre kalan Microsoft, iOS platformu için hazırladığı Xbox One SmartGlass'ı yayınladı. iPhone ve iPad'lere yönelik olan uygulama kullanıcılara, tıpkı şu an hali hazırda kullanımda olan Xbox SmartGlass gibi, konsollarına uzaktan erişim ve kontrol desteği sağlıyor.

Xbox One Smartglass ile iCihaz Xbox One'ın dashboard'unun uzaktan kontrol edilmesine imkan sunan kumandaya dönüşüyor. Ayrıca arayüzde yer alan "Şu An Çalıyor" bölümü ile konsol ile oynatılmakta olan müzik ya da TV içeriği hakkında bilgi sunan uygulama, internet sitelerinin ziyaret edilmesinde de önemli kolaylık sağlıyor.

Bunun yanı sıra oyunlar hakkında yardımlar ve oyun videoları gibi yardımcı içereklere de sahip olan Xbox One SmartGlass'da kullanıcılar, konsola indirmek için kaydettikleri içerikler arasında da arama yapabiliyorlar.

2 Kasım'dan itibaren ABD'den başlayarak satışa sunulacak olan Xbox One öncesinde yayınlanan Xbox One SmartGlass uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: