Microsoft için kötü haber: Huawei Matebook’lar Linux ile geliyor

Huawei ve Amerikan hükümeti arasındaki problemler henüz çözülmekten oldukça uzak duruyor. 90 günlük ambargonun henüz ilk 30 gününü atlatmış olan Çinli dev, hâlâ Amerikan firmalarla herhangi bir ticaret içerisine giremiyor.

Bu yasağın uzayacağı ihtimali de kuvvetli bir şekilde kenarda dururken bir diğer sıkıntı ise Aralık ayından itibaren Huawei’nin Google’ın Android’ine ya da Microsoft’un Windows’una erişimi ortadan kalkabilir.

Akıllı telefon departmanında Harmony OS ile Android’in açığını kapatmayı hedefleyen Huawei, masaüstü için benzer bir yola girmek istediğinde çok daha büyük bir çalışma yapması gerekiyor. Neyse ki buna ihtiyacı yok, açık kaynaklı Linux işletim sistemi, Huawei dâhil dünya üzerindeki herkesin istediği gibi yararlanması için bekliyor.

MateBook 13, MateBook 14 ve MateBook X Pro modellerini Linux işletim sistemiyle satışa sunan Huawei, “piyasadaki en güzel masaüstü” olarak lanse ediliyor. Betanews raporuna göre Çin’devemodellerini Linux işletim sistemiyle satışa sunan Huawei, Deepin adlı dağıtımı kullanıyor. Bu sürüm, Debian’ın Çin kolu olarak anılıyor ve reklamlardaolarak lanse ediliyor.

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Masaüstü bilgisayar kullanımının gittikçe tarayıcılara kayması, bu sebeple kullanıcıların işletim sistemi ayırt etmeden hemen hemen her işini her platformda halledebilmesi sebebiyle üreticilerin de farklı sistemlere yönelmesi yakın zamanda arttı. ChromeOS işletim sisteminin popülerleşmesinin altında yatan sebeplerden biri de tam olarak bu.