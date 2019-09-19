Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft için kötü haber: Huawei Matebook’lar Linux ile geliyor

    Huawei'nin Amerikan firmalarıyla iş yapması kısıtlandığı için firma popüler laptop modelleri için Linux'e yöneldi. Debian tabanlı bir distro çalıştıran MateBook modelleri Çin'de satışta.
    2 sa.
    1,3b
    20
    2
    İşletim Sistemleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Huawei ve Amerikan hükümeti arasındaki problemler henüz çözülmekten oldukça uzak duruyor. 90 günlük ambargonun henüz ilk 30 gününü atlatmış olan Çinli dev, hâlâ Amerikan firmalarla herhangi bir ticaret içerisine giremiyor.
    Bu yasağın uzayacağı ihtimali de kuvvetli bir şekilde kenarda dururken bir diğer sıkıntı ise Aralık ayından itibaren Huawei’nin Google’ın Android’ine ya da Microsoft’un Windows’una erişimi ortadan kalkabilir.
    Akıllı telefon departmanında Harmony OS ile Android’in açığını kapatmayı hedefleyen Huawei, masaüstü için benzer bir yola girmek istediğinde çok daha büyük bir çalışma yapması gerekiyor. Neyse ki buna ihtiyacı yok, açık kaynaklı Linux işletim sistemi, Huawei dâhil dünya üzerindeki herkesin istediği gibi yararlanması için bekliyor.
    Betanews raporuna göre Çin’de MateBook 13, MateBook 14 ve MateBook X Pro modellerini Linux işletim sistemiyle satışa sunan Huawei, Deepin adlı dağıtımı kullanıyor. Bu sürüm, Debian’ın Çin kolu olarak anılıyor ve reklamlarda “piyasadaki en güzel masaüstü” olarak lanse ediliyor.
    Masaüstü bilgisayar kullanımının gittikçe tarayıcılara kayması, bu sebeple kullanıcıların işletim sistemi ayırt etmeden hemen hemen her işini her platformda halledebilmesi sebebiyle üreticilerin de farklı sistemlere yönelmesi yakın zamanda arttı. ChromeOS işletim sisteminin popülerleşmesinin altında yatan sebeplerden biri de tam olarak bu.


    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Jon_Kar 2 sa. en beğenilen
    Bootloader kilidini asla kaldirmayan Yasakci Baskici huawei linux kullanacak
    Bunlar Linuxa da bootloader kilidi tarzi seyler yapar
    Format atmadan once huawei serverlarina bilgi vereceksin diye
    Bootloader kilidini asla kaldirmayan Yasakci Baskici huawei linux kullanacak Bunlar Linuxa da bootloader kilidi tarzi seyler yapar Format atmadan once h...
    Devamını Gör
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    canavan06 1 sa.
    Deepin çok iyi bir dağıtımdır ama zamanında kullanıcılarının verilerini aleni bir şekilde deepinin sunucularına raporluyordu, hatta linux dünyasında baya konuşulmuştu.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Jon_Kar 2 sa. en beğenilen
    Bootloader kilidini asla kaldirmayan Yasakci Baskici huawei linux kullanacak
    Bunlar Linuxa da bootloader kilidi tarzi seyler yapar
    Format atmadan once huawei serverlarina bilgi vereceksin diye
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 26 dk. Core i9-9900KS’nin TDP değeri açığa çıktı: 5 GHz için sürpriz yolda 1 sa. NASA'nın yeni fırlatma üssü, dakikada 4 milyon litre su fırlatabiliyor 1 sa. Ateşli silahlar, Rus kozmonotların hayatta kalma çantalarına yeniden dahil edilebilir 2 sa. En hızlı Huawei: Porsche Design Mate 30 RS 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft için kötü haber: Huawei Matebook’lar Linux ile geliyor Sonraki Netflix performansa göre yapımcılara bonus verecek 3 sa. iOS 13 çıktı, şimdi indirin! 4 sa. Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı 4 sa. IIHS'den Tesla Model 3'e en güvenli araç ödülü 5 sa. Huawei Mate 30 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. Android 10 alacak Samsung cihazlarının tam listesi 5 sa. Call of Duty: Mobile, battle royale moduyla 1 Ekim'de geliyor 6 sa. Bu oyun tamamen ASCII kodları ile yapıldı 6 sa. Bütçe dostu Redmi 8A'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 7 sa. Nova Launcher beta sürümü Android 10 için karanlık mod desteği sunmaya başladı 7 sa. Meteoroloji’den açıklama: ‘Kimyasal yağış Türkiye için tehlike yaratmayacak’ 8 sa. Yeni Intel Core X işlemciler detaylanıyor 9 sa. Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü 131,7 milyar TL’ye ulaştı 9 sa. ABD Donanması, UFO videolarını resmen doğruladı 10 sa. Doğuş Otomotiv'in VW Türkiye distribütörlüğü bitecek mi? Şirketten açıklama geldi 11 sa. Control Nasıl Olmuş? | İlk İzlenim 11 sa. Apple'dan önce Honor yaptı | 16.1-inç MagicBook Pro dizüstü bilgisayar 11 sa. DS 9 Sedan Çin'de kamuflajsız görüntülendi 12 sa. Bilim insanları, birden çok robottan oluşan bir robot geliştirdi 13 sa. Google Family Link artık uygulamaların süresini de kısıtlayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    ASELSAN, Nano İHA'yı sergiliyor
    DonanımHaber
    ABD Donanması, UFO videolarını resmen doğruladı
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dünyanın en özürlü toplumuyuz
    DH Forum
    60 yaşındaki komşum bıçak çekti
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim