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Microsoft ile Doruknet'in yeni bulut yapısını konuştuk

4 yıl
14,7b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsü ile Doruknet işbirliğinin detaylarını ve yeni açıklanan bulut sistemini konuştuk.

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serdarski 4 yıl
Her hizmetin bedeli vardır.
FiyatLarı görelim.
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Parallel Killer 4 yıl
ahanda donanımhaberden ilk defa doğru dürüst profesyonelce bir röportaj gelmiş, diğer "neredeyse" tüm röportajlarda kafalar bi karşıdakine bi kameraya gidiyordu
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Rubisco 4 yıl
Fakir olan zaten bize gelmez, parası olanı biz de güzelce söğüşleyelim mantığı yoksa eğer, fiyatlara ayar vermek lazım.
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