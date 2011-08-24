Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft resmi olarak açıkladı; Windows Phone Tango güncellemesi orta ve giriş seviyesi cihazlara yönelik olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,1b
1
4
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft’un mobil işletim sistemi Windows Phone 7’ye 500’den fazla yenilik getiren Mango güncellemesine sahip ilk model olan Fujitsu Toshiba IS12T 25 Ağustos’ta Japonya’da piyasaya çıkıyor. Nokia’nın ürettiği Windows Phone 7.5 Mango modellerinin ise geri sayımına devam ediliyor. Mobil platformuna büyük önem veren Microsoft’un Mango güncellemesinin ardından Tango güncellemesine de hız kesmeden başladığı haberlere konu olmuştu.

Tango güncellemesinin cihaz içi bir arama fonksiyonu sunacağı ve orta ve düşük seviye modeller ile piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu. Bu iddia Microsoft tarafından doğrulandı.

Hong Kong’da devam eden bir seminerde açıklama yapan Windows Phone yetkilileri Tango’nun Mango ve gelecek yıl yayınlanacak Apollo (Windows Phone 8) güncellemesi arasında olacağını belirtti. Küçük bir güncelleme olacak Tango, gelişmekte olan ülkelerde Windows Phone cihazlarının daha satın alınabilir versiyonları için geliştirilecek.

Hindistan ve Çin gibi ülkeler Tango’nun hedefinde olacak ve Microsoft bu ülkelere Tango yoluyla daha fazla Bing hizmeti sağlayacak. Microsoft’un işletim sistemi ortağı olan üretici firmalar gelişmekte olan ülkeler için daha ucuz Tango cihazları üretecek.

Mango güncellemesi yüklü cihazların üst seviye pazara sunulmasının ardından Tango güncellemesi belirli bir süre sonra piyasaya çıkacak. Ancak Microsoft'un 2011 son çeyrek için hem üst seviye hem orta-giriş seviyesi modelleriyle çok iddialı hazırlanan HTC ve Samsung gibi devlerle alt seviye pazarlarda mücadele etmesi gecikecek. Bu da ciddi bir handikap anlamına geliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Klasör.:X:. 8 yıl
görünüşe göre mikrosoft bilgisayar camiyasındaki tutumunu smartphone alanında devam ettirmeye çalışıyor.Home edition gibi mesela...
ama şahsen onaylamıyorum
xD XD Xd xxdd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
android apple rekabeti biraz asimetrik bir rekabet. ikiside farkli guruplara hitap ediyor. microsoftun gelmesiyle rekabet canlanir. daha guzel seyler cikar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
sucvceza
Microsoftun da mobil ürünler piyasasında yerini alması çok önemli. Umarım iyi işler başarır.

Ben telefonunu alamasamda win8li tabletlerini bekliyorum(x86 olanı)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 8 yıl
Microsoft'un da mobil ürünler piyasasında yerini alması çok önemli. Umarım iyi işler başarır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gainward GTX 590 video inceleme; Kepler öncesinde Nvidia'nın amiral gemisi tekrar testte! 8 yıl HTC EVO 3D, Sensation, Flyer ve yazılım güncellemeleri hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim