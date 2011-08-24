Microsoft resmi olarak açıkladı; Windows Phone Tango güncellemesi orta ve giriş seviyesi cihazlara yönelik olacak

Microsoft’un mobil işletim sistemi Windows Phone 7’ye 500’den fazla yenilik getiren Mango güncellemesine sahip ilk model olan Fujitsu Toshiba IS12T 25 Ağustos’ta Japonya’da piyasaya çıkıyor. Nokia’nın ürettiği Windows Phone 7.5 Mango modellerinin ise geri sayımına devam ediliyor. Mobil platformuna büyük önem veren Microsoft’un Mango güncellemesinin ardından Tango güncellemesine de hız kesmeden başladığı haberlere konu olmuştu.





Tango güncellemesinin cihaz içi bir arama fonksiyonu sunacağı ve orta ve düşük seviye modeller ile piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu. Bu iddia Microsoft tarafından doğrulandı.





Hong Kong’da devam eden bir seminerde açıklama yapan Windows Phone yetkilileri Tango’nun Mango ve gelecek yıl yayınlanacak Apollo (Windows Phone 8) güncellemesi arasında olacağını belirtti. Küçük bir güncelleme olacak Tango, gelişmekte olan ülkelerde Windows Phone cihazlarının daha satın alınabilir versiyonları için geliştirilecek.





Hindistan ve Çin gibi ülkeler Tango’nun hedefinde olacak ve Microsoft bu ülkelere Tango yoluyla daha fazla Bing hizmeti sağlayacak. Microsoft’un işletim sistemi ortağı olan üretici firmalar gelişmekte olan ülkeler için daha ucuz Tango cihazları üretecek.





Mango güncellemesi yüklü cihazların üst seviye pazara sunulmasının ardından Tango güncellemesi belirli bir süre sonra piyasaya çıkacak. Ancak Microsoft'un 2011 son çeyrek için hem üst seviye hem orta-giriş seviyesi modelleriyle çok iddialı hazırlanan HTC ve Samsung gibi devlerle alt seviye pazarlarda mücadele etmesi gecikecek. Bu da ciddi bir handikap anlamına geliyor.