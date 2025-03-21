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    Mercedes, Berlin fabrikasında insansı robotları test etmeye başladı: İşte videosu

    Mercedes, Berlin'deki fabrikasında insansı robot denemelerini başlattığını açıkladı. Yapay zekalı robotlar eğitilerek, üretim sürecinde insanlara yardımcı oluyor.
    Mercedes, Berlin fabrikasında insansı robotları test etmeye başla Tam Boyutta Gör
    Otomobil fabrikaları onlarca yıldır devasa endüstriyel robotlarla üretim yapıyor. Ancak, son yıllarda gelişen insansı robot teknolojileri, otomobil üreticilerini cezbediyor. Bu üreticilerden biri de Mercedes. Alman üretici, Berlin'deki fabrikasında insansı robot denemelerini başlattığını açıkladı.

    Şirketin test ettiğin robotlar, ABD'li Apptronik tarafından geliştirildi. Mercedes'in de yatırım yaptığı şirketin Apollo isimli robotları, Berlin-Marienfelde fabrikasında test ediliyor. 

    Robotlar başlangıçta iç lojistik için kullanılıyor ve tekrarlayan görevlere odaklanıyor. Bileşenleri veya modülleri, üretim hatlarına taşıyarak teknisyenlere yardımcı olmaları planlanıyor. Ayrıca, parçaların ilk kalite kontrollerini yapmak için de kullanılabilecekleri belirtiliyor.

    Mercedes, robotları teleoperasyon ve artırılmış gerçeklik yoluyla eğitiyor. Bu süreç, robotların otonom olarak çalışmayı öğrenmelerini sağlayarak sürekli denetim ihtiyacını azaltıyor. Robotlar ayrıca, bataryaları azaldığı zaman kendilerini prize takıp şarj edebiliyor.

    Mercedes'in Dijital Fabrika Kampüsü de gelişmiş yapay zekayı kullanıyor. Tesiste, çalışanların üretim veritabanlarına erişmesine ve en iyi üretim yöntemleri ile makine bakımı hakkında sorular sormasına olanak tanıyan bir Dijital Fabrika Sohbet Botu Ekosistemi bulunuyor.

    Diğer otomobil üreticileri de insansı robotları test ediyor

    Mercedes insansı robotları kullanmayı planlayan tek otomobil üreticisi değil. Tesla kendi insansı robotu üzerinde çalışmaya devam ederken, BMW geçen yıl Güney Carolina fabrikasında gelişmiş robotlar kullanmaya başladı. Çinli Dongfeng Motors de geçtiğimiz sene fabrikasında yapay zeka destekli bir robot kullanmaya başladı. Apollo'ya çok benzeyen Dongfeng'in robotu, denetimlerde ve lojistikte yardımcı oluyor. Gelecekte, insansı robotları üretim hatlarında daha fazla göreceğimiz kesin.

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    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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